SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Boris Fernández, administrador de la joyería Joyart de Vitacura, interpuso dos querellas contra su hermana Sybilla Fernández, denunciando el hurto de 181 piezas de joyería avaluadas en $1.238 millones.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
08 Julio 2025 Sitio web de las Joyeria Fernandez Foto: Andres Perez Andres Perez

Se agudiza el conflicto en la familia Fernández, dueña de la histórica joyería Joyart, ubicada en Avenida Nueva Costanera, comuna de Vitacura. La familia atraviesa una profunda fractura entre hermanos tras el fallecimiento de sus padres, Rosa Cáceres Herrera y José Fernández Paiva, fundadores del negocio hace más de 65 años.

Con el paso del tiempo, la firma pasó a llamarse “Joyería José Fernández” y actualmente son sus hijos, quienes han continuado con el legado familiar, desarrollando —según describen en su sitio web— “un concepto único y de alto nivel en piezas exclusivas elaboradas en oro, platino y piedras preciosas”.

Sin embargo, el pasado 13 de junio, los hermanos Juan José Fernández Cáceres (joyero, 60), Roxana Fernández Cáceres (diseñadora, 64), Sybilla Fernández Cáceres (comerciante, 61) y Andrea Fernández Cáceres (enfermera, 63), presentaron una querella por el presunto delito de administración desleal contra su hermano menor, Boris Fernández Cáceres (ingeniero comercial, 58), por su gestión en la empresa familiar Joyería José Fernández Limitada, de la cual todos son socios.

En respuesta, la semana pasada, Boris Fernández —asesorado por el penalista Cristián Arias— interpuso dos querellas por hurto y apropiación indebida en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra su hermana mayor Sybila, profundizando así el conflicto familiar que ahora se dirime en tribunales.

En las querellas, Boris Férnandez denunció que tras un proceso de control de inventario de la joyería faltaban 181 piezas, “atribuibles a la señora Sybilla Fernández Cáceres, quien se desempeñaba como vendedora de la joyería desde hace más de 30 años”.

Se trata de piezas como anillos, aros, pulseras y colgantes que no se encontraban en la tienda, a pesar de no haberse registrado la venta de ninguna de ellas. “Estas piezas son únicas, por lo que son fácilmente reconocibles, y por sus características y valor difícilmente reducibles en el mercado informal”, sostuvo Boris Fernández.

“Los hechos descritos dan cuenta que la Sra. Sybilla Fernández, en el ejercicio de sus funciones como vendedora de Joyart Limitada, hurtó en forma reiterada diversas joyas de la tienda, lo que fue fácilmente ejecutable por ella, ya que la querellada tenía acceso a todas las llaves y códigos de la tienda”, acusó.

Millonario perjuicio

Fernández denunció que el perjuicio provocado a la joyería asciende a $1.238 millones.

“Solo a modo de ejemplo, una de las joyas hurtadas de mayor valor supera los 90 millones de pesos, lo que es una clara muestra de lo perjudicial que son estos hechos para Joyart Limitada”, consignó.

En su querella Boris Fernández explicó que antes de despedir a su hermana —“lo cual se debió a otras irregularidades que ya están siendo investigadas por la Fiscalía”—, en marzo de 2025 se hizo un inventario formal de las joyas. Este fue realizado por un notario, quien certificó que había 1.050 piezas, todas debidamente registradas en un acta.

Sin embargo, después de su salida se detectó la desaparición de 181 joyas. Esto “descarta cualquier error administrativo o contable y demuestra que hubo una sustracción real de especies, la cual se atribuye a la exfuncionaria, ya que tenía acceso directo, permanente y privilegiado a las bóvedas y llaves de seguridad de la joyería”, planteó la querella.

“En más de 30 años no había tenido una situación similar en la joyería, y los trabajadores que tengo a mi cargo llevan más de 15 años trabajando conmigo, por lo que tienen mi plena confianza, y por lo mismo están dispuestos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Defensa

En conversación con Pulso, la abogada de Sybilla Fernández, Trinidad Luengo, socia de Luengo Montt, afirmó que “las querellas tienen un fin instrumental y son una reacción a la querella por administración desleal que los socios minoritarios de Joyart presentaron contra Boris Fernández hace algunos meses”.

“En junio de este año, mi representada, junto a otros 3 socios minoritarios de Joyart, presentaron una querella criminal en contra del señor Boris Fernández Cáceres, luego de que tomaron conocimiento de numerosos antecedentes que dan cuenta que, a lo largo de los años, Boris, como administrador de la sociedad, no rindió cuenta de sus acciones, realizando una serie de actos que ocasionaron a la joyería un perjuicio económico que superaría los $2.000.000.000″.

“Desde fines del año 2017, la administración de Joyart ha estado en manos del señor Boris Fernández, quien nunca ha rendido cuenta de sus acciones a los restantes miembros de la sociedad”, señaló.

“De acuerdo a los antecedentes disponibles hasta ahora, se estima que los actos de administración desleal realizados por el querellado Boris Fernández en contra de Joyart superarían los $2.000.000.000, esto sin perjuicio del monto que en definitiva permita determinar la investigación del Ministerio Público”, añadió.

La defensa de Sybilla Fernández solicitó al 4° Juzgado de Garantía de Santiago declarar la inadmisibilidad de las querellas, luego que falleciera su hermana Roxana, y con ello se puso término a los poderes de administración de la sociedad que opera la joyería.

Lee también:

Más sobre:NegociosJoyartFraudeEstafaRoboPenal

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Prisión preventiva para “El Potito”: Fiscalía asegura que tuvo directa participación en atentado al molino Grollmus

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

Lo más leído

1.
Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

2.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

3.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

4.
Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

5.
Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Desbordes desliza descontento con Boric por inaugurar Fiestas Patrias en La Pampilla y apunta a estar “a la altura de los cargos”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias
Chile

Detienen a funcionario de Melipeuco que mordió a alcalde en la oreja durante celebración de Fiestas Patrias

Jara inicia campaña oficial en compañía de Tohá

Diputados aprueban proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida
Negocios

Joyería Joyart: quiebre entre hermanos Fernández se agudiza con querellas por hurto y apropiación indebida

Vallejo dice que el gobierno está analizando el fallo de la Corte Suprema por proyecto Dominga

El expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, Jorge Rodríguez, se incorpora al “team económico” del CEP

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control DualSense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U
El Deportivo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Alejandro Tabilo accede al cuadro principal del ATP 250 de Chengdú tras una dramática definición

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año
Cultura y entretención

Mon Laferte recibe nominación a los Grammy Latinos por Canción del año

Los Infantes y los Ingenuos de la Patria: los batallones afrodescendientes en la Independencia de Chile

De su digno adiós al cine a la muerte de un hijo: los últimos años de Robert Redford

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real
Mundo

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Viuda de Navalny denuncia que el opositor murió envenenado en prisión y acusa directamente a Putin

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada