Justicia falla contra Scotiabank por negar a adultos mayores renovar tarjeta de crédito al superar los 75 años de edad

El Sernac informó que la justicia falló contra Scotiabank por el caso de dos adultos mayores de 75 años quienes reclamaron porque el banco les había negado la posibilidad de renovar sus tarjetas de crédito por haber superado los 75 años.

Sernac dijo que estas personas eran clientes de Scotiabank y que la institución no consideró “otros parámetros objetivos” para negar el acceso a esos productos financieros como son la capacidad de pago o el endeudamiento.

Sernac dio que tras conocer la situación, ofició a Scotiabank para recabar antecedentes y realizó una fiscalización online, acreditando lo indicado por las personas consumidoras.

Justicia falla contra Scotiabank por caso de adultos mayores Andres Perez

“Al considerar la gravedad de esta situación, el Servicio interpuso una denuncia ante el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes, acusando discriminación arbitraria, por cuanto la edad de las personas no es una justificación razonable para restringir el otorgamiento de un producto financiero”, dijo el organismo en un comunicado.

Tras analizar los antecedentes, dice el Servicio, el tribunal acogió los argumentos del Sernac, indicando que al establecer en sus políticas generales de crédito una edad límite de 75 años para ser cliente, “implica evidentemente un requisito arbitrario carente de toda justificación que restringe o limita el acceso a la contratación de productos o servicios por la edad que tengan los clientes”.

Finalmente, el tribunal le aplicó una multa de 100 UTM al Banco Scotiabank, esto es, alrededor de $ 7 millones, por haber infringido la Ley del Consumidor al incurrir en discriminación arbitraria.