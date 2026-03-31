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    Kast defiende alzas de las bencinas, blinda a Quiroz y lanza duras críticas a Marcel, Grau y Javiera Martínez

    El jefe de Estado recordó que existe una “crisis mundial” y que si su administración seguía “escalonando” el tema de la bencina de igual manera hubieran subido, “dilapidando recursos públicos, de manera irresponsable”.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Kast defiende alzas de las bencinas, blinda a Quiroz y lanza duras críticas a Marcel, Grau y Javiera Martínez

    El presidente de la República, José Antonio Kast, defendió las medidas de ajuste que empuja su gobierno, en especial la controversial decisión respecto al Mepco que disparó el precio de las gasolinas, y arremetió duramente contra la gestión fiscal de la administración Boric, centrando sus críticas en los exministros de Hacienda Mario Marcel, Nicolás Grau y la directora de presupuesto, Javiera Martínez.

    En el contexto de la entrevista con Archi, el mandatario recordó que existe una “crisis mundial” debido a la guerra en Medio Oriente y que si su administración seguía “escalonando” el tema de la bencina de igual manera hubieran subido, “dilapidando recursos públicos, de manera irresponsable”.

    Kast salió al paso de las críticas en torno a que su gobierno es indolente por el brusco traspaso del precio de las bencinas, destacando las medidas paliativas como el hecho de congelar las tarifas del transporte público.

    Qué dijo Kast sobre combustibles Marcel, Grau y Javiera Martínez.

    En línea con lo anterior, el jefe de Estado reafirmó que avanzarán en el no pago de contribuciones para la primera vivienda de los adultos mayores, pero no dio más indicios de futuros anuncios en materia de ayudas a la gente, tal como lo piden algunos parlamentarios oficialistas.

    Kast tuvo palabras de elogio y apoyo para Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda detrás la decisión de neutralizar el Mepco, destacando las conversaciones que ha llevado con todos los sectores para aplicar las medidas.

    “Y aquí la responsabilidad y la coherencia es lo que también nos va a hacer creíbles en el exterior para que haya más inversión”, sostuvo el mandatario, calificando a Quiroz como “muy aplicado”.

    En el caso hipotético de que el crudo siga subiendo, Kast manera o descartó que haya otro fuerte salto en el precio de las bencinas, pero también aseguró que su el conflicto finaliza, el valor se traspasará de inmediata y con la misma magnitud.

    Qué dijo Kast sobre combustibles Marcel, Grau y Javiera Martínez. En la imagen, Jorge Quiroz. Dedvi Missene

    “Nos vamos a ocupar de que ello sea así. Porque así como le hemos pedido a todos que entiendan que esta no es una medida buscada por nosotros, sino es una respuesta realista a lo que está ocurriendo en el mundo, en el mismo sentido, la baja va a ser clara y evidente”, afirmó.

    Siempre en el relato de controlar del gasto y administrar de mejor manera las finanzas públicas, Kast afirmó también que “pronto” habrán anuncios en relación a su dieta como presidente de la República, la que no sería replicada para el resto de los funcionarios de La Moneda.

    El presidente reafirmó también que seguirán adelante con el recorte de 3% en el gasto de todos los ministerios, “parejo”, aunque también advirtió que hay excepciones como en el caso de seguridad.

    Impuestos, recaudación

    En su cruzada por mejorar las finanzas públicas y levantar la economía, José Antonio Kast reafirmó los anuncios del gobierno sobre el fin de la gratuidad en la educación para los mayores de 30 años la disminución del impuesto a la herencia, la rebaja en el impuesto corporativo, reintegrar el sistema tributario y recortar el impuesto a la ganancia.

    En la entrevista con Archi, fue consultado precisamente cómo el Estado va a compensar la menor recaudación derivada de esas medidas.

    Kast afirmó que el aumento proyectado en las decisiones de inversión generará mayor empleo y que eso combinado con una mejor gestión de los recursos públicos debiera compensar esos menores ingresos.

    “Cuando hay más trabajo, a las personas se les descuenta por salud, se les descuenta por previsión. El gobierno va a terminar gastando menos de los recursos de todos los chilenos en temas de salud. Porque las personas mismas van a ir colaborando con su 7% para salud”, sostuvo.

    Marcel, Grau y Javiera Martínez

    Kast salió al paso de las críticas respecto de que sus medidas favorecen a los más ricos y, en cambio, giró esa narrativa hacia una crítica directa a la gestión de Marcel, Grau y Javiera Martínez.

    Qué dijo Kast sobre combustibles Marcel, Grau y Javiera Martínez. En la imagen, el expresidente Gabriel Boric. MARIO TELLEZ

    “A mí me preocupa más la falta de reconocimiento de la mala gestión que realizaron los ministros de Hacienda anteriores y la directora de Presupuestos (…) Estoy hablando de los que generaron esta crisis fiscal. Yo no he escuchado a la mejor directora de Presupuestos de la historia, según el ministro Marcel, hacer un reconocimiento de que no acertó ni un año (en el cálculo de ingresos) al presupuesto”, dijo.

    Qué dijo Kast sobre combustibles Marcel, Grau y Javiera Martínez Dedvi Missene

    Kast acusó a Grau de no reconocer errores en esa gestión, que no había dicho las cosas por su nombre en esa materia e hizo referencia a la imagen de “la caja” de las cifras fiscales de la Dirección de Presupuesto, con la que salió a defenderse de las críticas que hizo Jorge Quiroz en una de sus primeras conferencias tras su nombramiento.

    “Nadie está discutiendo de todos los errores que cometieron. ¿Quién le ha dicho? ¿Cuándo el ministro Grau ha reconocido un error? Si no es porque él mismo muestra un cuadro. No había dicho las cosas por su nombre”, afirmó.

    Lee también:

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