SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    El Presidente afirmó que “nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas".

    Por 
    Carlos Alonso
     
    Julio Nahuelhual
    Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Fueron dos temas que se abordaron durante la campaña presidencial. Por lo mismo, eran medidas que se esperaban fueran anunciadas de manera inmediata en el ámbito económico.

    Y así fue, porque de los seis decretos que firmó este miércoles el Presidente José Antonio Kast, uno tiene relación con el gasto público y la eficiencia en el uso de los recursos, y otro apunta a acelerar la revisión de proyectos de inversión que están entrampados por algún trámite medioambiental.

    El primero de ellos apunta a realizar una “auditoria total” al Estado. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”, señaló Kast en su discurso en La Moneda.

    Esta medida tiene directa relación con las permanentes críticas que el equipo económico del Presidente realizó al manejo de las cuentas públicas en la administración Boric, las que subieron de tono una vez conocido los resultados del cierre fiscal 2025, que fueron peores que lo esperado, con un déficit fiscal efectivo de 2,8% del PIB y uno estructural de -3,6% del PIB.

    Precisamente para fiscalizar el gasto público, Kast firmó un decreto de auditoría. El documento contó además con las firmas de los ministros del Interior, Claudio Alvarado, de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y tiene como instrucción fijar un “mecanismo que establece una línea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”.

    Por lo mismo, se precisa que se creará una fuerza de tarea para liderar la coordinación que incluye al Subsecretario del Interior, al Subsecretario de Hacienda y la Subsecretaria de Secretaría General de la Presidencia.

    La auditoría tendrá tres ejes: técnica, que establece como línea de base “irrefutable” para cada servicio público. El segundo eje es político, el cual fija como “estándar, un gobierno de emergencia y máxima exigencia” y el tercero de probidad, el cual establece que “se denuncie de manera inmediata las irregularidades”.

    El alcance es para todos los ministerios e instituciones del Estado, quienes deben reportar directamente al Presidente de la República.

    Apurar iniciativas

    Otro de los decretos firmados este miércoles fue el relativo a resolver atrasos en tramitación de permisos. La idea de la instrucción presidencial busca resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental). Según el decreto, hay proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando inversión por US$ 16.000 millones.

    El instructivo presidencial lo que está haciendo es exigir que se cumplan los plazos establecidos actualmente en la Ley, lo que implica mejorar la gestión, según especialistas en el tema. Agregan que no se requiere cambiar las normas.

    Así, para los recursos ya vencidos hoy se establece una resolución con un máximo de 90 días corridos desde la recepción del oficio. Por su parte, para los nuevos recursos presentados ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) hoy se establece un máximo de 30 días hábiles. Y si los recursos están siendo tramitados en la instancia correspondiente al Comité de Ministros, actualmente se exige una resolución de un máximo de 60 días hábiles. Por orden del Presidente de la República ahora esos plazos se deben respetar.

    Según los ministerios de Hacienda y Medioambiente, hoy existen 21 recursos de reclamación pendientes con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ante la dirección ejecutiva del SEA por US$ 6.500 millones. 13 de estos recursos están vencidos.

    Además, hay otros 21 recursos de reclamación pendientes con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Comité de Ministros por US$ 9.600. De ellos hay 10 vencidos.

    Y adicionalmente hay 9 proyectos con RCA en trámite.

    Más sobre:instructivoauditoriamediambientepermisos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Lo más leído

    1.
    Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

    Solange Berstein y José Miguel Benavente llegan a la UAI tras dejar la CMF y Corfo

    2.
    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    Enrique Ostalé deja Falabella con una remuneración récord: $ 2.118 millones por el ejercicio 2025

    3.
    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    Jorge Quiroz se instala en Hacienda y alista primeras medidas económicas

    4.
    La Bolsa de Santiago baja ligeramente en el último día de gobierno de Boric, y el primero de Kast

    La Bolsa de Santiago baja ligeramente en el último día de gobierno de Boric, y el primero de Kast

    5.
    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Suseso proyecta nuevo desplome de licencias médicas en 2026: hasta 1,2 millones menos y un ahorro de US$600 millones

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Metro extiende su funcionamiento por el Lollapalooza 2026: revisa los horarios y estaciones

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Comienzan pagos de la Beca BAES: ¿Cómo revisar el saldo del beneficio?

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”
    Chile

    Alvarado y decretos firmados por Kast en torno a seguridad en el norte: “La idea es tener un mejor control del ingreso ciudadano al país”

    No bloquear usuarios ni hacer proselitismo: el decálogo del gobierno de Kast para autoridades en redes sociales

    Kast asume la Presidencia de la República: llama a la unidad y se compromete a “recuperar” el país

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones
    Negocios

    Kast se estrena con decretos para auditar los recursos fiscales y destrabar proyectos de inversión por US$16.300 millones

    José Ramón Valente y promesas económicas de Kast: “Todo se veía un poco más fácil en diciembre de lo que se ve ahora”

    Ministerio de Hacienda prepara batería de medidas económicas para los próximos días

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas
    Tendencias

    “Extraordinario”: el inusual hallazgo que encontró un estudio sobre las abejorro reinas

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”
    El Deportivo

    Lucas Bovaglio se defiende tras la eliminación de O’Higgins en la Copa Libertadores: “La estrategia no falló”

    Con polémica en el cierre: la pelea entre jugadores de Tolima y O’Higgins tras la eliminación celeste en la Copa Libertadores

    Fin al sueño libertador de O’Higgins: Tolima remonta la serie en el epílogo y manda a los celestes a la Copa Sudamericana

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile
    Cultura y entretención

    AC/DC atronador, épico y con rock de alto voltaje en su masivo regreso a Chile

    La canción que a John Lennon le encantaba oír: “Puedo escucharla una y otra vez”

    El “peor” músico de Metallica según sus propios integrantes

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast
    Mundo

    El tensionado vecindario regional que recibe a José Antonio Kast

    Investigación apunta a que Estados Unidos es responsable del ataque a escuela primaria en Irán

    ¿Qué se sabe del acuerdo económico que Trump planea para Cuba sin cambiar al régimen, según USA Today?

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”
    Paula

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres