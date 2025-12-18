La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente

Alejandro Weinstein sigue ampliando sus negocios en el exterior. Ahora el empresario chileno fue nombrado presidente del directorio de Pluri, una empresa biotecnológica israelí a cuya propiedad ingresó este año.

La decisión se produce en paralelo a una colocación privada de acciones liderada por una entidad vinculada al propio inversionista chileno y marca un nuevo reordenamiento en la estructura de gobierno corporativo de la firma.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, Weinstein -quien es uno de los mayores accionistas de Pluri- asumirá como chairman, mientras que Zami Aberman, quien ocupó ese cargo durante cerca de 20 años, pasará a desempeñarse como vicepresidente del directorio.

El cambio fue presentado como una transición que busca reforzar la conducción estratégica de la compañía listada en el Nasdaq y en la Bolsa de Tel Aviv.

“Estoy honrado de asumir el rol de chairman y plenamente comprometido con realizar los cambios estratégicos necesarios para llevar a Pluri a su próxima etapa de crecimiento”, señaló Weinstein.

El empresario, que en Chile cobró notoriedad con la millonaria venta de Recalcine hace una década, dijo que la empresa “cuenta con una plataforma sólida, rutas comerciales prometedoras y un portafolio de activos que tiene un potencial significativo aún no desarrollado”.

Desde la plana ejecutiva, el CEO y presidente de Pluri, Yaky Yanay, sostuvo que el nombramiento refleja una señal de confianza en la dirección que ha tomado la compañía.

“La mayor inversión de Alejandro y su nombramiento como chairman reflejan una clara convicción en nuestro rumbo y marcan el inicio de una nueva fase para Pluri”, indicó, junto con agradecer el rol desempeñado por Aberman durante las últimas dos décadas.

El ahora vicepresidente del directorio, en tanto, destacó el carácter gradual del proceso.

Qué negocio tiene Alejandro Weinstein en Israel

“Ha sido un privilegio servir como chairman y ayudar a guiar a Pluri en etapas clave de su desarrollo”, afirmó Aberman, agregando que desde su nuevo rol continuará apoyando la dirección estratégica y una transición ordenada en el liderazgo.

Nueva inversión y aumento de capital

En paralelo al cambio en el directorio, Pluri informó la firma de un acuerdo de compra de valores con una entidad de propiedad de Weinstein. La operación contempla la adquisición de 625 mil acciones ordinarias, junto con warrants para comprar hasta otras 625 mil acciones adicionales.

El precio combinado de la colocación privada es de US$ 4 por acción, mientras que los warrants podrán ejercerse a US$ 4,25 por título hasta el 30 de junio de 2026. La transacción permitirá a la compañía recaudar cerca de US$ 2,5 millones brutos, recursos que serán destinados a capital de trabajo general.

Tras la operación, se espera que Weinstein llegue a cerca del 30% de la propiedad de la empresa.

La activa vida empresarial de Weinstein

El nombramiento de Weinstein se enmarca en un proceso de creciente involucramiento con Pluri. En 2025, el empresario había reforzado su participación en la biotecnológica israelí mediante una inversión de US$ 6,5 millones, consolidándose como uno de sus accionistas relevantes en una etapa en que la firma busca avanzar en la comercialización de sus desarrollos basados en plataformas celulares.

Hay que recordar que los términos de este acuerdo contemplaba que el empresario chileno pertenecería al directorio mientras mantuviera al menos el 10% de la participación de la empresa.

Este mayor protagonismo de Weinstein tiene como telón de fondo una trayectoria empresarial ligada al sector salud y farmacéutico.

En 2024, Weinstein volvió a tener visibilidad en el mercado local al tomar el control de un laboratorio en Colombia, más de una década después de la venta de CFR Pharmaceuticals a Abbott por US$ 3.300 millones.

El laboratorio farmacéutico, con base en Colombia, se llama Procaps Group: ahora es Sofgen Pharma y Weinstein es su presidente. En el directorio están también su hijo, Nicolás Weinstein, y su asesor legal, el abogado Alberto Eguiguren.

El empresario ha señalado su interés por construir y escalar compañías con foco en innovación, particularmente en salud, biotecnología, nutrición y bienestar.