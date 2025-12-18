SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La activa vida empresarial de Alejandro Weinstein: eleva participación biotecnológica israelí y se convierte en su presidente

    El empresario chileno, uno de los principales accionistas de la compañía, encabezará la mesa de Pluri, en medio de un ajuste en la gobernanza y una nueva inyección de capital por US$2,5 millones. Weinstein tendrá cerca del 30% de la compañía.

    David NogalesPor 
    David Nogales

    Alejandro Weinstein sigue ampliando sus negocios en el exterior. Ahora el empresario chileno fue nombrado presidente del directorio de Pluri, una empresa biotecnológica israelí a cuya propiedad ingresó este año.

    La decisión se produce en paralelo a una colocación privada de acciones liderada por una entidad vinculada al propio inversionista chileno y marca un nuevo reordenamiento en la estructura de gobierno corporativo de la firma.

    De acuerdo con el comunicado de la compañía, Weinstein -quien es uno de los mayores accionistas de Pluri- asumirá como chairman, mientras que Zami Aberman, quien ocupó ese cargo durante cerca de 20 años, pasará a desempeñarse como vicepresidente del directorio.

    El cambio fue presentado como una transición que busca reforzar la conducción estratégica de la compañía listada en el Nasdaq y en la Bolsa de Tel Aviv.

    Qué negocio tiene Alejandro Weinstein en Israel. En la imagen, la biotecnológica Pluri.

    “Estoy honrado de asumir el rol de chairman y plenamente comprometido con realizar los cambios estratégicos necesarios para llevar a Pluri a su próxima etapa de crecimiento”, señaló Weinstein.

    El empresario, que en Chile cobró notoriedad con la millonaria venta de Recalcine hace una década, dijo que la empresa “cuenta con una plataforma sólida, rutas comerciales prometedoras y un portafolio de activos que tiene un potencial significativo aún no desarrollado”.

    Desde la plana ejecutiva, el CEO y presidente de Pluri, Yaky Yanay, sostuvo que el nombramiento refleja una señal de confianza en la dirección que ha tomado la compañía.

    “La mayor inversión de Alejandro y su nombramiento como chairman reflejan una clara convicción en nuestro rumbo y marcan el inicio de una nueva fase para Pluri”, indicó, junto con agradecer el rol desempeñado por Aberman durante las últimas dos décadas.

    El ahora vicepresidente del directorio, en tanto, destacó el carácter gradual del proceso.

    Qué negocio tiene Alejandro Weinstein en Israel

    “Ha sido un privilegio servir como chairman y ayudar a guiar a Pluri en etapas clave de su desarrollo”, afirmó Aberman, agregando que desde su nuevo rol continuará apoyando la dirección estratégica y una transición ordenada en el liderazgo.

    Nueva inversión y aumento de capital

    En paralelo al cambio en el directorio, Pluri informó la firma de un acuerdo de compra de valores con una entidad de propiedad de Weinstein. La operación contempla la adquisición de 625 mil acciones ordinarias, junto con warrants para comprar hasta otras 625 mil acciones adicionales.

    El precio combinado de la colocación privada es de US$ 4 por acción, mientras que los warrants podrán ejercerse a US$ 4,25 por título hasta el 30 de junio de 2026. La transacción permitirá a la compañía recaudar cerca de US$ 2,5 millones brutos, recursos que serán destinados a capital de trabajo general.

    Tras la operación, se espera que Weinstein llegue a cerca del 30% de la propiedad de la empresa.

    La activa vida empresarial de Weinstein

    El nombramiento de Weinstein se enmarca en un proceso de creciente involucramiento con Pluri. En 2025, el empresario había reforzado su participación en la biotecnológica israelí mediante una inversión de US$ 6,5 millones, consolidándose como uno de sus accionistas relevantes en una etapa en que la firma busca avanzar en la comercialización de sus desarrollos basados en plataformas celulares.

    Hay que recordar que los términos de este acuerdo contemplaba que el empresario chileno pertenecería al directorio mientras mantuviera al menos el 10% de la participación de la empresa.

    Este mayor protagonismo de Weinstein tiene como telón de fondo una trayectoria empresarial ligada al sector salud y farmacéutico.

    En 2024, Weinstein volvió a tener visibilidad en el mercado local al tomar el control de un laboratorio en Colombia, más de una década después de la venta de CFR Pharmaceuticals a Abbott por US$ 3.300 millones.

    Qué negocio tiene Alejandro Weinstein en Israel

    El laboratorio farmacéutico, con base en Colombia, se llama Procaps Group: ahora es Sofgen Pharma y Weinstein es su presidente. En el directorio están también su hijo, Nicolás Weinstein, y su asesor legal, el abogado Alberto Eguiguren.

    El empresario ha señalado su interés por construir y escalar compañías con foco en innovación, particularmente en salud, biotecnología, nutrición y bienestar.

    Más sobre:Alejandro WeinsteinNegociosCFRRecalcine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Francisco Pérez Mackenna, la sorpresiva carta que se evalúa para la Cancillería de Kast

    Defensa de Chadwick pide audiencia y cuestiona a la Fiscalía en investigación por arista de delitos de lesa humanidad

    Daniel Jadue abre discusión en el PC sobre la responsabilidad de Gabriel Boric en la derrota

    “Tiempo más que razonable”: oposición exige a Boric añadir el busto de Piñera en Galería de los Presidentes de La Moneda

    Lo más leído

    1.
    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    2.
    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    Despidos por necesidad de la empresa superan los 400 mil a octubre y va camino a alcanzar el nivel del peor año de la pandemia

    3.
    Inmobiliaria de Copec demanda a Municipalidad de Viña del Mar por bloqueo a saneamiento de Las Salinas

    Inmobiliaria de Copec demanda a Municipalidad de Viña del Mar por bloqueo a saneamiento de Las Salinas

    4.
    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Riesgo país de Chile llega a su menor nivel en 18 años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Confirmado: cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Estos son los 4 aliados caribeños que apoyan a EEUU en su campaña militar contra Venezuela

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Gabriela Mistral: cuando las luces se apagan

    Servicios

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para la fecha de Cris MJ en el Estadio Nacional: revisa los precios

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola llega a Maipú: este es el recorrido y horario

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos
    Chile

    Estos son todos los feriados de 2026 en Chile: revisa cuáles son irrenunciables y los fines de semana largos

    Presidente Boric apunta contra el conservadurismo y lanza: “Acá no estamos para caerle bien a todo el mundo”

    Proyecto de eutanasia al borde del precipicio: postergación para enero amenaza el legado del gobierno

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”
    Negocios

    Marcel sobre la figura de José Luis Daza y su llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    La inflación de Estados Unidos se modera en noviembre

    Andes Salud, ILC, Banmédica y Achs: el peso de cada uno de los prestadores de salud privados en el Gran Concepción

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA
    Tendencias

    Cómo es la alianza entre Movistar Chile y Freepik que da acceso a sus modelos de IA

    Con un portal digital específico y ofertas especiales para smartphones: cómo Samsung refuerza su apoyo a las PYMES

    “No hay palabras”: los hijos de Michele y Rob Reiner hacen su primera declaración tras el asesinato

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno
    El Deportivo

    Con multas de hasta 1.000 UF: las sanciones que transforman a TNT Sports en el gran fiscalizador del fútbol chileno

    Con Cristián Zavala en el paquete: Colo Colo avanza decididamente para quitarle una figura a Coquimbo Unido

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025
    Cultura y entretención

    De Gabriela Mistral y José Donoso a Enrique Lihn y Charly García: guía para la Furia del Libro de verano 2025

    Muere Lautaro “Taby” López, voz legendaria de Pachuco y La Cubanacán

    Perrosky cierra el 2025 con nuevo single doble “Ámalo en llamas”

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación
    Mundo

    Economía, salarios, inmigración: el fact-checking al discurso donde Trump destacó sus victorias en medio de caída de su aprobación

    Lula dice que vetará la ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil

    Rusia acusa a Occidente de interferir en las elecciones de 2024 y avisa que puede repetirse en las de 2026

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar