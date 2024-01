La declaración y los descargos del socio de MBI que no acogió la CMF

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) decidió por tres votos a uno sancionar al socio de MBI Inversiones, Arturo Claro Montes, a quien aplicó una multa por 800 UF. En esa investigación, el empresario declaró ante la Unidad de Investigación del organismo a mediados de julio de 2022, detalló su relación con MBI, y comentó las operaciones de compraventa de acciones de Vapores realizadas en julio y agosto de 2021.

“Con la sociedad soy uno de los dos socios, tengo el 50% de la sociedad de manera directa e indirecta. Trabajo el 100% de mi tiempo en la empresa, soy operador de acciones”, indicó Claro en su declaración.

“Yo tenía una posición de muchos años de Sudamericana de Vapores que creo que viene más o menos del año 2011. Esa posición se vio incrementada en los distintos aumentos de capital que realizó la compañía, y después de muchos años vendí las acciones, que debe haber sido del orden de 19 millones de acciones, y que deben haber estado en Riverside y Riverside II, principalmente en Riverside. No recuerdo haber realizado operaciones en julio y agosto, pero sé que vendí la posición de acciones que tenía a finales del año pasado”.

Al ser consultado si dio instrucciones para realizar la compra de acciones de Vapores para MBI en el periodo señalado, sostuvo que “es que yo no tengo que entregar instrucciones para operar en cartera propia, al ser cartera propia yo opero en ella. No recuerdo operaciones de compra de Vapores del mes de julio y agosto de 2021. Si esas operaciones se realizaron, la persona que operó estas operaciones en ese periodo probablemente fui yo. Probablemente el terminal es el que identifica quién fue la persona que realizó esas operaciones”.

Reiteró que no recuerda haber comprado acciones de la naviera de los Luksic en ese periodo de 2021.

“Es que no recuerdo haber comprado acciones de Vapores en ese periodo, pero si hubo una compra con ese instrumento, los recursos provienen de la empresa. Lo que yo sí hice el año pasado fue compras y ventas de Vapores y otros papeles que fueron de financiamiento a otros corredores. Recuerdo que hicimos volúmenes grandes de Vapores. En las que compraba pagadero hoy (PH) y las vendía PM (mañana). Esto lo hago porque hay una rentabilidad para financiar esa operación. El año pasado se hicieron muy altos volúmenes de estas transacciones de manera que la Bolsa de Comercio, el día 25 enero de este año, mandó una Circular para que tratara estas operaciones como simultáneas. La Corredora jamás compró una posición de 125 millones de acciones Vapores”, fue parte de su declaración.

Su defensa sostuvo entre sus argumentos principales que las transacciones no eran compraventas, sino simultáneas. Lo explicó así en una presentación citada en la resolución: “Lo que hemos sostenido es que MBI CB no efectuó operaciones prohibidas, puesto que las adquisiciones de acciones de CSAV, como las que efectúa en otros instrumentos (por ejemplo, Enel Chile o SQM), no lo fueron con la intención de permanecer en el patrimonio del comprador (lo que es propio de la adquisición de acciones), sino que de financiar operaciones de terceros, las que se denominan simultáneas cortas”.

Ese argumento, sin embargo, no fue acogido por la CMF. “Es menester tener en cuenta que las transacciones que la defensa del investigado ha denominado ‘simultáneas cortas’ no encuentra regulación en la ley ni en la normativa especial dictada por los organismos competentes”, razonó el organismo en la resolución. Al contrario, aseguró que “corresponden a operaciones de compra y venta”.

Otras de las alegaciones de la defensa aludió a las bajas ganancias de las operaciones. “MBI sólo percibió un interés o utilidad que no superó los $60 millones, lo que representa un beneficio económico bastante exiguo, y que corresponde a un interés propio de toda operación de crédito mercantil o financiamiento y no a una transacción bursátil propiamente tal”, escribió su defensa en los descargos. Las transacciones reprochadas superaron los $ 65 mil millones y se realizaron en el segundo semestre de 2021.

“De acuerdo con los antecedentes, el Investigado reconoce haber obtenido un beneficio económico derivado de la infracción que se sanciona, de modo que ello ser considerado para ponderar el monto de la sanción a aplicar”, concluyó la CMF.

La comisión estableció que Claro Montes debió haberse inhabilitado de operar con acciones de Vapores en los períodos cuestionados ya que su padre, Arturo Claro Fernández, ya fallecido, era director de CSAV cuando se aprobaron los estados financieros del segundo y tercer trimestre de 2021, poco antes de las compras de MBI.

“No he tomado ninguna prevención respecto a periodos en que no podía hacer operaciones de compra venta de acciones Vapores, porque no están en la cartera propia de la corredora, sino que son operaciones de financiamientos, muy similar a lo que son las operaciones simultáneas. Mi padre murió el 31 de enero del 2022, pero yo antes nunca tomé una prevención porque el periodo de bloqueo es para mi papá, pero no afecta a la cartera propia de una Corredora de Bolsa en sus operaciones de financiamiento”, detalló Arturo Claro en su declaración.

Multa CMF

El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió sancionar al socio y actual presidente de MBI Corredores de Bolsa, Arturo Claro Montes, con una multa de 800 UF (equivalente a $29.448.264 al día de hoy), por transar acciones de Vapores dentro de los treinta días previos a la divulgación de sus estados financieros. El abogado de MBI, Fernando Rabat indicó en una declaración que estudiarán la resolución para impugnarla, ya que detalló que “aquí solo hay financiamiento, no títulos accionarios”.

La resolución se adoptó con voto dividido. La multa obtuvo el voto favorable de la presidenta Solange Berstein, y de los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias. Catherine Tornel fue el voto disidente ya que consideró que Claro Montes no incurrió en la infracción imputada.