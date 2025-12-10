La desigualdad mundial “persiste en niveles extremadamente altos” y Chile muestra una baja sostenida desde 2014

Parque Bicentenario y una toma de Maipú, las dos caras del desarrollo de Chile

La desigualdad “persiste en niveles extremadamente altos”. Esta es la principal conclusión del World Inequality Report 2026, el informe que tiene como objetivo proporcionar acceso abierto a la base de datos más extensa disponible sobre la evolución histórica de la distribución mundial del ingreso y la riqueza, tanto dentro de los países como entre países.

El documento abordó ocho áreas de análisis e incluye 40 fichas por país, incluido Chile, con el objetivo de ofrecer herramientas para comprender las dinámicas actuales y evaluar propuestas en discusión, como un impuesto mínimo a la riqueza o la creación de un Panel Internacional de Desigualdad.

Entre los hallazgos centrales, el informe subraya que la desigualdad de oportunidades es un motor directo de la desigualdad futura.

El gasto promedio en educación por niño en África Subsahariana alcanza apenas €200 (PPP), frente a los 7.400 euros de Europa o los 9.000 euros de Norteamérica y Oceanía, una brecha de 1 a 40. Estas diferencias configuran trayectorias de vida que consolidan jerarquías globales de riqueza.

Desigualdad mundial y en Chile Andres Perez

El documento también evidencia que la concentración de patrimonio llegó a máximos históricos: el 0,001% más rico -menos de 60 mil multimillonarios- posee tres veces más riqueza que la mitad más pobre de la humanidad combinada .

En casi todas las regiones, el 1% superior controla más riqueza que el 90% inferior.

A nivel financiero, el reporte sostiene que el sistema global opera en favor de los países ricos: cada año cerca del 1% del PIB mundial fluye desde economías pobres hacia ricas mediante transferencias netas asociadas a rendimientos superiores y menores costos de financiamiento en el mundo desarrollado.

Hombres ganan más que las mujeres

La desigualdad de género también continúa instalada. Las mujeres ganan solo el 61% de lo que perciben los hombres por hora trabajada —sin contar labores no remuneradas— y el equivalente a 32% cuando estas se consideran.

En todas las regiones, las mujeres trabajan más horas totales que los hombres.

El documento vincula además propiedad de capital con emisiones: el 50% más pobre del planeta genera solo 3% de las emisiones asociadas a capital privado, mientras que el 10% más rico concentra 77%.

En materia política, el informe detecta que en democracias occidentales se han desconectado los clivajes tradicionales: los votantes con mayores niveles educativos tienden hoy hacia posiciones progresistas, mientras los de altos ingresos siguen más alineados con la derecha , debilitando coaliciones amplias para la redistribución.

Desigualdad en pago de impuestos

Uno de los ejes críticos es la pérdida de progresividad tributaria en la cúspide patrimonial. Según el reporte, los centimillonarios y multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que gran parte de la población, afectando la capacidad de financiar bienes públicos como educación, salud y acción climática.

Entre sus hallazgos, el reporte sostiene que la propiedad del capital desempeña un papel crucial en la desigualdad de las emisiones de carbono. Según el texto, las personas adineradas contribuyen a la crisis climática con sus inversiones, incluso más que con su consumo y estilo de vida.

El informe revela que la mitad más pobre de la población mundial representa solo el 3% de las emisiones de carbono asociadas con la propiedad de capital privado, mientras que el 10% más rico representa el 77% de las emisiones.

“El World Inequality Report 2026 llega en un momento político desafiante, pero es más esencial que nunca. Solo continuando el movimiento histórico hacia la igualdad podremos abordar los desafíos sociales y climáticos de las próximas décadas”, dijo el economista Thomas Piketty, uno de los editores del informe.

La desigualdad en Chile y el mundo. En la imagen, Thomas Pikkety y Joseph Stiglitz.

“La historia, la experiencia comparada y la teoría muestran que la desigualdad extrema actual no es inevitable. La tributación progresiva, la inversión social, estándares laborales justos e instituciones democráticas han reducido brechas en el pasado y pueden hacerlo de nuevo”, agregó Joseph Stiglitz, Nobel de Economía y miembro principal del Comité Extraordinario de Expertos Independientes del G20 sobre Desigualdad Global.

Chile: avances acotados en una estructura aún altamente desigual

El World Inequality Report 2026 muestra que Chile mantiene niveles elevados de desigualdad, aunque con una reducción sostenida desde 2014.

El 10% de mayores ingresos captura alrededor del 60% del total, mientras que el 50% inferior recibe 8,2%. En patrimonio, la concentración es mayor: el 10% más rico controla 69% de la riqueza total y el 1% supera un tercio del total del país.

Entre 2014 y 2024, la brecha de ingresos entre el 10% superior y el 50% inferior se redujo de 89,8 a 72,3 puntos, reflejando avances graduales.

El ingreso promedio per cápita se sitúa en 19.000 euros (unos US$ 22.100 en Paridad de Poder Adquisitivo) y la riqueza media supera los 75.000 euros (unos US$ 87.250 en Paridad de Poder Adquisitivo).

La participación laboral femenina aumentó de 35,6% a 37,3%. Pese a estas mejoras, el informe advierte que Chile sigue destacando por su alta desigualdad en comparación internacional.