La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

En un escueto mensaje, vía sus redes sociales, el ahora exministro de Energía, Diego Pardow, dio un mensaje de despedida.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
El ahora exministro de Energía, Diego Pardow. MARIO TELLEZ

Este martes en la noche, un reportaje de Canal 13, dio cuenta de que la Comisión Nacional de Energía (CNE) incluyó en su Informe Técnico Preliminar para la fijación de precios del primer semestre de 2026 una corrección que admite explícitamente un error metodológico en fijaciones anteriores. Un caso que terminó con la salida del ahora exministro de Energía, Diego Pardow.

El caso trata de un error o cambio metodológico, según lo calificó Pardow en su momento, en la forma de calcular los precios que pagan las distribuidoras por la energía a las generadoras, que venía aplicándose desde al menos 2017. En concreto, se trataba de una doble aplicación del efecto inflacionario en los ajustes tarifarios.

Ante este contexto, el gobierno del Presidente Gabriel Boric estimó que, pese a que era un caso que no comenzó en esta administración, existía una responsabilidad política que implicó la salida de Pardow de la cartera de Energía.

Una vez conocida la noticia de la salida, el Ejecutivo salió con la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, a explicar los motivos de la salida de Pardow, y también estuvo el ministro de Economía, Álvaro García, quien ahora es también ministro de Energía.

La salida de Pardow se dio luego de un encuentro con el Presidente Boric en La Moneda, pero no dio declaraciones en ese momento. Algo que solo hizo de forma de forma escueza y por redes sociales.

Vía Instagram y X, Pardow dijo “este cargo que tuve el honor de liderar es de exclusiva confianza del Presidente”.

Agradezco la confianza del Presidente Gabriel Boric y a mi equipo, a todas y todos los funcionarios públicos que llevan décadas en este lugar. Mis mejores deseos para el biministro Álvaro García”, cerró.

En su mensaje, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, salió al paso de su despedida: “Ha sido un honor trabajar contigo, Diego. Muchas gracias por todo”.

El abogado había asumido como ministro de Energía en septiembre del 2022 y en reemplazo de Claudio Huepe, quien se desempeñó como jefe de la cartera a inicios del gobierno del Presidente Boric.

Antes de llegar al Ministerio de Energía, Pardow se desempeñaba como asesor presidencial y también fue coordinador programático de la campaña del Presidente Boric.

