SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

La mayor economía de Europa registró una caída del producto interior bruto (PIB) del 0,3%.

Por 
Europa Press
A German national flag flies during the arrival of the Floating Storage Regasification Unit (FSRU) ship "Hoegh Esperanza" at the port of Wilhelmshaven, Germany, December 15, 2022. REUTERS/Fabian Bimmer/Pool FABIAN BIMMER

La economía alemana sufrió en el segundo trimestre del año una contracción mucho más intensa de lo estimado inicialmente al registrar una caída del producto interior bruto (PIB) del 0,3% respecto de los tres meses anteriores, en vez del retroceso del 0,1% inicialmente estimado por la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

De este modo, la mayor economía europea experimentó entre abril y junio un marcado empeoramiento en comparación con la expansión del 0,3% observada en el primer trimestre, cuando en anticipación de los aranceles de Estados Unidos las empresas aceleraron sus compras a Alemania.

De hecho, la contracción del PIB alemán en el segundo trimestre refleja la contribución negativa de las exportaciones, con un retroceso del 0,1%, frente al crecimiento del 2,5% en el primer trimestre, debido a una caída de las exportaciones de bienes (-0,6%), mientras que las exportaciones de servicios aumentaron un 1,4%, mientras que las importaciones de bienes y servicios volvieron a aumentar significativamente, con un 1,6%.

Asimismo, el gasto en consumo final en el segundo trimestre de 2025 aumentó un 0,3% con respecto al primer trimestre de 2025, incluyendo un aumento marginal del 0,1% del consumo de los hogares, frente al 0,6% del primer trimestre, mientras que el gasto en consumo final del Gobierno aumentó un 0,8% con respecto al trimestre anterior, cuando había bajado un 0,3%.

De su lado, la formación bruta de capital fijo disminuyó significativamente (-1,4%) en el segundo trimestre de 2025, tras registrar un ligero aumento (0,3%) a principios de año.

El comportamiento de la economía alemana en el segundo trimestre fue así sensiblemente inferior al de las principales economías de la Unión Europea (UE), ya que el PIB de España creció un 0,7%; el de Francia un 0,3%; mientras que Italia se contrajo un 0,1%. De su lado, el conjunto de la UE creció un 0,2% y Estados Unidos un 0,7%.

Empleo de Alemania

Por otro lado, Destatis informó de que este rendimiento económico , lo que supuso un aumento de apenas 10.000 personas (0%) en comparación con el segundo trimestre de 2024.

Entre abril y junio de 2025, se registraron descensos persistentes del empelo en la industria manufacturera y la construcción, mientras que aumentó en el sector servicios.

En promedio, se trabajaron menos horas por persona empleada que en el segundo trimestre de 2024 (-0,5%). El volumen de trabajo de la economía en general también disminuyó un 0,5% en el mismo período.

De su lado, la productividad laboral general (PIB ajustado a precios por hora trabajada por personas ocupadas) aumentó un 0,3% con respecto al segundo trimestre de 2024, según cálculos provisionales, mientras que la productividad laboral por persona ocupada disminuyó un 0,2% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

Más sobre:AlemaniaEconomíaPIB

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

76 viviendas con daños menores, cierre de pasos fronterizos y suspensión de clases: el balance de Senapred por sistema frontal

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

De las acusaciones cruzadas al anuncio de querellas: qué dijeron las autoridades argentinas tras los incidentes en Avellaneda

Funcionario de la Armada fallece en el Molo de Abrigo de Valparaíso

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

4.
Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

5.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Álvaro García, el nuevo ministro de Economía que se negó ir a la campaña de Jara

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Las dudas que genera la llegada de Grau a Hacienda entre los expertos

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Servicios

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 22 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

76 viviendas con daños menores, cierre de pasos fronterizos y suspensión de clases: el balance de Senapred por sistema frontal
Chile

76 viviendas con daños menores, cierre de pasos fronterizos y suspensión de clases: el balance de Senapred por sistema frontal

Nieve en sectores precordilleranos, clases suspendidas y bajas temperaturas: el paso del sistema frontal en la RM

De las acusaciones cruzadas al anuncio de querellas: qué dijeron las autoridades argentinas tras los incidentes en Avellaneda

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre
Negocios

La economía de Alemania decepciona en el segundo trimestre

Precios de departamentos usados suben en el primer semestre luego de cuatro años a la baja en la RM

Los 10 proyectos clave que asume la nueva dupla económica del gobierno tras la renuncia de Marcel

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México
Tendencias

Quién era Ernesto Barajas, el cantante de narcocorridos que fue asesinado en México

Soy médico y así puedes evitar una de las formas más mortales del cáncer de piel

Quién es Marius Borg Høiby, hijo de una princesa en Noruega acusado de cuatro delitos de violación

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero
El Deportivo

¿Por qué Gustavo Costas sacó a Gabriel Arias? Las razones del polémico cambio ante Peñarol que molestó al arquero

La dura crítica de David Pizarro a Argentina y al presidente de Independiente: “Vergüenza mundial”

Evasión de impuestos, buscado por Interpol y carrera política: Quién es Néstor Grindetti, el presidente de Independiente

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país
Mundo

El Gobierno de Ucrania presenta una ley para encarcelar a los hombres en edad militar que huyan del país

La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

Israel amenaza con “destruir” la ciudad de Gaza si Hamás no acepta sus “condiciones” para un acuerdo

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos