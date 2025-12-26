La economía de la Región de Tarapacá no repunta: PIB cae por cuarto trimestre consecutivo

El Producto Interno Bruto (PIB) de la Región de Tarapacá no repuntó y anotó cuatro trimestres consecutivos a la baja. En el tercer trimestre de este año, el PIB de la localidad nortina se contrajo un 8%, la zona que más cayó en el periodo. En Chile, en el periodo, el PIB anotó un crecimiento anual de 1,6%.

“Fue el reflejo del desempeño de la minería del cobre. Este resultado fue en parte compensado por la industria pesquera y los servicios", dijo el Banco Central en su reporte del PIB por regiones.

Iquique-OK.jpg la-tercera

El ente emisor también explicó que el consumo de los hogares en la zona mostró un alza de 3,9%, explicada por todos sus componentes. “Los servicios personales, los restaurantes y hoteles incidieron en el resultado de los servicios, mientras que el gasto en alimentos, bebidas, vestuario y calzado explicó el de los bienes no durables. En tanto, los bienes durables fueron impulsados por el gasto en vehículos automotores”, dijo el Banco Central en su reporte. .

La tendencia a la baja del PIB de la Región de Tarapacá comenzó en el cuarto trimestre del 2024, cuando bajó 2,9%. De ahí, el PIB de la zona norte cayó 15,5% en el primer trimestre de 2025 y 3,7% en el segundo trimestre de 2025. En estos trimestres, el PIB de la región fue el que más cayó dentro de sus pares.

Así, la última alza del PIB fue en el tercer trimestre del 2024, cuando subió 2,2%.

Panorama del desempleo es mejor

En el tercer trimestre, la tasa de desocupación en la Región de Tarapacá llegó a un 8%, una baja respecto al 8,7% del segundo trimestre del 2025 y del 11,2% de los primeros tres meses del año pasado, según datos del Banco Central.

En número de puestos de trabajo, la cifra en el tercer trimestre llegó a 188.400 personas, una baja respecto a los 190.600 puestos de trabajo que había en el segundo trimestre de este año.

A cifras más actuales, la tasa de desocupación de la región llegó al 8,2% en el trimestre móvil de agosto a octubre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

ALEX DIAZ/ATON CHILE

La tasa de desempleo en el trimestre móvil de agosto a octubre tuvo un alza respecto al 8% reportado en el trimestre móvil de julio a septiembre de 2025, pero lejos del 11,2% que alcanzó en el trimestre de enero a marzo del 2025. Sin embargo, la tasa se ubica un poco más debajo del promedio nacional de 8,4%.

En número de empleos, la cifra llegó a 187.710 miles de personas, una baja respecto al 188.360 del trimestre móvil de julio-septiembre y su número nivel desde el lapso entre febrero-abril de año (184.190 mil personas ocupadas).

El perfil de la zona

Según el Censo 2024, la población alcanza a 369.806 habitantes con una densidad de 8,76 habitantes por kilómetro cuadrado, donde la capital regional es Iquique.

Entre las actividades económicas de la zona destaca la minería, donde están las operaciones de Cerro Colorado de BHP, Quebrada Blanca de Teck y Minera Doña Inés de Collahuasi de Anglo American, Glencore y JCR, un consorcio japonés liderado por Mitsui Co. Ltda.

En la región, José Antonio Kast se impuso en las elecciones presidenciales con un 62,11% de las preferencias en el balotaje. En la región está la comuna de Colchane, donde con 1.066 votos, el Presidente electo sacó la mayor diferencia en una comuna (93,81 vs. 6,19%).