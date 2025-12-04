VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    El regulador puso una norma en consulta que pide que la mayoría tenga una experiencia de al menos 10 años en administración de activos en entidades de una industria financiera supervisada que gestionen activos por cuenta de terceros de al menos US$1.000 millones. También hay nuevos requisitos de este tipo para los principales ejecutivos del equipo de inversiones.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    La nueva exigencia a los directorios de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    La Superintendencia de Pensiones ha publicado una serie de normativas para implementar la reforma previsional. Y hay muchas más por venir.

    Pero en particular esta semana el regulador puso en consulta pública una norma que ha generado ruido en la industria, y que están analizando en detalle las actuales AFP, pero también los potenciales interesados en formar una administradora.

    La norma en cuestión regula la creación de nuevas AFP, pero también trae algunos requisitos para las administradoras que ya están funcionando, y que hasta ahora no existían. Estos apuntan a mayores exigencias para ser director de una AFP, y también se suben los requisitos respecto de los ejecutivos principales en el área de inversiones.

    En ambos casos, si la norma estuviese operando actualmente, habría ejecutivos que no cumplirían con el estándar, o que no habrían podido ser nombrados como tales en su momento, aseguran distintas fuentes que han analizado y siguen estudiando el asunto. También hay quienes creen que la medida va más allá de lo que define la ley, pero sigue siendo materia de estudio.

    En todo caso, la normativa recién está en su etapa de consulta pública, y tiene como plazo máximo para recibir comentarios el próximo martes 16 de diciembre. Además, según informó la Superintendencia en un comunicado enviado este lunes, si bien “estas nuevas exigencias serán igualmente aplicables a las administradoras existentes”, lo cierto es que “para cumplir con lo requerido se dispone de una transitoriedad hasta abril de 2027″.

    Más requisitos

    En lo que respecta a la mesa de las AFP, la ley ya establecía que debe estar integrada por un mínimo de cinco directores, dos de los cuales deben tener el carácter de autónomos.

    Pero el texto compendiado que publicó ahora el regulador, agrega que “se deberá acreditar que la mayoría de los directores, considerando titulares y suplentes, cuenta con experiencia acumulada de al menos 10 años en administración de activos en entidades de una industria financiera sujeta a regulación y supervisión por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o en administración de fondos de pensiones o de cesantía sometida a la fiscalización de esta Superintendencia, o sometida a fiscalización de una agencia reguladora del mercado financiero o del sistema de pensiones del respectivo país“.

    Agrega que “para el caso de personas que hayan ejercido en entidades en el extranjero, aquellas deben haber sido reguladas y supervisadas por una autoridad del mercado financiero que sea miembro de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO)”.

    Además, no puede ser cualquier entidad de la industria financiera que esté bajo el paraguas de supervisión de los reguladores anteriormente mencionados, sino que son entidades que “deben haber gestionado activos por cuenta de terceros por un total de al menos US$1.000 millones, al cierre del último año en que los directores hubieren trabajado en aquellas”.

    Según creen ejecutivos de la industria que han hecho una primera lectura de la norma, y a lo mismo apuntan algunos interesados en formar AFP que han analizado el texto, estas exigencias limitan bastante el perfil de personas que pueden ser directores, y la medida sería contraria al tipo de directorios al que aspiran algunas empresas, donde apuntan a mayor diversidad en cuanto a la profesión de ejecutivos y su expertise.

    Equipos de inversiones

    La Superintendencia de Pensiones también definió nuevos requisitos para “el equipo principal de profesionales que desarrollarán la gestión de inversiones”, entendidos como “las personas que ejercen los cargos que reportan directamente al gerente de inversiones o su equivalente”.

    Además hay nuevas exigencias para “los ejecutivos principales de inversiones”, que “consideran al gerente de inversiones o equivalente y al responsable de riesgos en materias de inversiones”.

    En ese sentido, el “equipo principal de profesionales y el responsable de riesgos en materias de inversiones, deben contar, cada uno de ellos, con una experiencia acumulada de al menos siete años en administración de activos por cuenta de terceros, por al menos US$1.000 millones, en una industria financiera sujeta a regulación y supervisión por la CMF o en administración de fondos de pensiones o de cesantía sometida a la fiscalización de esta Superintendencia, o por una agencia reguladora del mercado financiero o del sistema de pensiones del respectivo país. Para el caso del gerente de inversiones, este requisito será de 10 años“.

    Agrega que “para el caso de personas que hayan ejercido en el extranjero, deberán corresponder a entidades que se encuentren reguladas y supervisadas por una autoridad del mercado financiero que sea miembro de la IOSCO”.

    Más sobre:PensionesAFPDirectoresDirectorios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Minsal se adelanta al verano: refuerza urgencias y activa campaña frente a riesgos por calor extremo

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes
    Chile

    Mineduc alerta inconsistencias en sistema de admisión de estudiantes

    Kast acusa que grupo de gobernadores reelectos han impedido auditorías a dineros de sus mandatos anteriores

    Minsal se adelanta al verano: refuerza urgencias y activa campaña frente a riesgos por calor extremo

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria
    Negocios

    La nueva exigencia a los directores de AFP que propone la Superintendencia de Pensiones y que genera ruido en la industria

    Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

    Entel termina acuerdo con America Movil pero sigue en carrera por Telefónica Chile

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas
    Tendencias

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP
    El Deportivo

    “No podemos instalar en Chile el Chiquitapismo”: la dura crítica del Sifup a las programaciones de la ANFP

    En vivo: Deportes Concepción recibe a Cobreloa en la ida por la final de la liguilla del Ascenso

    Con triplete de Riquelme: el Betis de Pellegrini cumple con el trámite y avanza en la Copa del Rey

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos
    Cultura y entretención

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    Estudiantes del SLEP Maule Costa mostrarán su talento en el encuentro de bandas escolares “Música es Compartir”

    Con Sharon Stone y Rosalía: la tercera temporada de Euphoria adelanta su estreno

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú
    Mundo

    Ataques contra candidatos empañan inicio de campaña electoral y reavivan los temores sobre la violencia política en Perú

    Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE.UU. en el Caribe

    Reino Unido: El giro a la derecha de los laboristas, una “decepción inmensa” para muchos partidarios

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”