La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara

Valparaíso, 22 de diciembre de 2025 El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue durante la acusación constitucional en su contra en el Senado Sebastián Cisternas/Aton Chile

El plazo autoimpuesto por el gobierno de José Antonio Kast que se fijó para ingresar el proyecto de reforma tributaria es el 1 de abril. Esa iniciativa tiene como eje el bajar la tasa que pagan las empresas de 27% a 23% sin condiciones y a 20% para compañías que sean intensivas en empleo. Además, se generará un período de invariabilidad tributaria y se buscará integrar el sistema.

Este proyecto, clave para andamiaje de Kast, será visto en primera instancia por las comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y luego por el Senado. Por ello, cobra relevancia quienes integren estas instancias legislativas.

Con todo, si bien los proyectos tributarios ingresan por la Cámara de Diputados, es en el Senado donde generalmente se logran los principales acuerdos.

19 MARZO 2025 SENADOR JAVIER MACAYA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

En la Comisión de Hacienda del Senado, que la componen cinco parlamentarios, la renovación fue casi completa. Del último elenco solo se mantuvo Javier Macaya (UDI). Ximena Rincón (Demócratas), Ricardo Galilea (RN); José Miguel Insulza (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) por distintas razones dejaron el Senado. Por esta razón es que desde ya se comienzan a perfilar algunos candidatos para integrarla.

Macaya se ha mostrado interesado no solo en mantenerse, sino en ser quien presida esa comisión. Aquí el rol del presidente es clave, considerando que es el encargado de fijar las tablas de los temas a revisar y acordar con el Ejecutivo las urgencias de los proyectos de ley.

Quienes están al tanto de este proceso afirman que las conversaciones están en curso y que lo más probable es que se siga hablando vía teléfono durante el receso legislativo de febrero, para luego afinar los detalles durante la primera semana de marzo, antes del 11 de ese mes. En las conversaciones, el nuevo oficialismo ya ha planteado su interés por mantenerse tal como están hoy, es decir, tres para ese bloque y dos para la futura oposición.

21-01-2025 Arturo Squella, presidente Partido Republicano- LT Desde la redacción - Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

Entre los nombres que aparecen de manera preliminar está el de Andrés Longton (RN), quien logró saltar de la Cámara al Senado. Quienes han conversado con él afirman que tiene interés por posicionarse como un articulador de los “grandes acuerdos”. Además, dicen que se ha ido perfilando para tener una mayor ascendencia dentro del partido. Por el partido Republicano, quienes están en las negociaciones, afirman que se busca un perfil de “peso” y ahí entre los nombres que asoman está el de Arturo Squella (presidente de esa colectividad), aunque para otros ese nombre es más clave en la Comisión de Constitución. Por lo mismo, el nombre de Rodolfo Carter aparece como opción. En este partido afirman que quien ocupe ese cupo debe tener sintonía con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y por cierto con el presidente electo. Por RN, el nombre que se menciona es el de Carlos Kuschel o incluso abrir la cancha para el senador Rojo Edwards.

Por el lado de la nueva oposición, tiene que reconfigurarse por completo. Y ahí quien asoma es el senador por Coquimbo, Daniel Núñez (PC), ya que tiene experiencia en esa instancia legislativa y es un parlamentario “experimentado” para lograr negociar con el nuevo gobierno. En el PS, se mencionan como cartas a Gastón Saavedra y Paulina Vodanovic.

14 MARZO 2023 RETRATO AL DIPUTADO AGUSTIN ROMERO. FOTO: DEDVI MISSENE DEDVI MISSENE

¿Y en la Cámara?

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados está integrada por 13 parlamentarios. Actualmente, hay seis del oficialismo: Boris Barrera (PC); Luis Cuello (PC); Juan Santana (PS); Gael Yeomans (Frente Amplio); Camila Rojas (Frente Amplio) y Alexis Sepúlveda. (Radical); uno de la DC, Ricardo Cifuentes y el independiente, Carlos Bianchi. En la oposición los integrantes son Felipe Donoso (UDI), Gastón Von Mühlenbrock (UDI); Miguel Mellado (ExRN- Republicano); Frank Sauerbaum (RN); Agustín Romero (Republicano).

De ese total, solo cinco lograron la reelección: por el actual oficialismo Barrera, Cuello, Santana, Yeomans; el independiente Bianchi y por la oposición solo el diputado Romero.

Por esta razón el escenario para la reconfiguración de esta comisión trascendental es clave para los bloques políticos. En este puzle, cobra relevancia los acuerdos que se alcancen a nivel de la negociación de la mesa de la Cámara.

Romero tiene la expectativa de que el partido Republicano suba su presencia en la comisión de uno a tres diputados. “Nosotros deberíamos pasar a tener mayoría en la Comisión y el oficialismo a presidirla durante los cuatro años”, señala el legislador. Así, la coalición del futuro oficialismo pasará a tener siete integrantes predominando en esta comisión. De este partido uno de los nombres que ha mostrado interés en asumir es el diputado Juan Carlos Meza.

16 Octubre 2025 Debate Parlamentarias UNAB distrito 9, participaron Guillermo Ramirez UDI, Carlos Cuadrado PPD, Boris Barrera PC y Javiera rodriguez Republicana, el panel fue moderado por Paula Catena. Foto: Andres Perez Andres Perez

En Chile Vamos los cuatro diputados integrantes de la comisión no lograron la reelección y por lo mismo el escenario para sus reemplazantes está abierto. Una fuente parlamentaria señala que las conversaciones están recién comenzando pero que ya hay algunos nombres preliminares. Uno de ellos el UDI Jorge Alessandri, quien aspira a ser una pieza clave en esta comisión, e incluso algunos lo perfilan como posible carta para la presidencia de la instancia.

En RN, el principal nombre que tendría un cupo dentro de esta comisión es Diego Schalper.

En el actual oficialismo y futura oposición el escenario está incluso más abierto. Desde el PC han transmitido que quieren mantener los dos cupos actuales, puesto que ambos integrantes se reeligieron: Boris Barrera y Luis Cuello. “Todo dependerá de las negociaciones que se están haciendo en relación al pacto administrativo. Si llegamos a tener un buen acuerdo que genere una mayoría que nos permita tener presencia en la mesa de la Cámara. Si eso se logra permitirá tener mayor presencia en las comisiones”, sostiene Barrera, actual presidente de la Comisión de Hacienda.

El legislador plantea que serán una “oposición dialogante, constructiva, pero también muy vigilante en la fiscalización, en el tema del manejo de los recursos y también en cómo este gobierno va a administrar el Estado considerando que pueden ser buenos empresarios, pero no sé si políticamente tengan las condiciones para poder llevar adelante algún proyecto político”.