    La tendencia de los últimos 33 meses no se detiene y las remuneraciones vuelven a crecer sobre la inflación

    El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 2,4% en doce meses,

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Peso-chileno-1023x573

    En noviembre las remuneraciones en Chile volvieron a subir sobre la inflación, una tendencia que se arrastra desde hace 33 meses.

    Según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones ajustadas por la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- creció 2,4% en doce meses, acumulando una variación de 1,5% a noviembre de 2025.

    La racha de los 33 meses al alza se da luego de una tendencia de 17 meses de bajas del Índice Real de Remuneraciones. El INE define como remuneración “es el conjunto de contraprestaciones en dinero y en especies valuables en dinero que debe percibir una persona que se emplea en una empresa por causa del contrato de trabajo, en razón a su empleo o función”.

    “Se excluyen las devoluciones realizadas por quien emplea a la persona trabajadora por causa de gastos del propio trabajo, tales como movilización y colación”, añade el INE en su definición.

    En tanto, en la variación mensual, el Índice Real de Remuneraciones no registró variación y se mantiene por cuarto mes consecutivo sin caídas en la medición mes a mes.

    El INE también reportó que, en noviembre de 2025, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 5,9% y 6,5%, respectivamente.

    Por sector económico, comercio y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores, de acuerdo con lo informado esta mañana por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    En tanto, la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.083, anotando un alza interanual de 6,0%. Para las mujeres, el valor alcanzó $6.872, lo que significó una variación anual de 6,0%; mientras que para los hombres se situó en $7.277, registrando un aumento de 6,1% en el mismo período.

    El costo laboral medio por hora total fue $8.120, consignando un crecimiento de 6,4% en doce meses. Este valor se ubicó en $7.849 para las mujeres, con un alza de 6,5%, y en $8.369 para los hombres, con un aumento de 6,4% en el mismo período.

    La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,6%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -6,2%.

