Lagunas de Llolleo y humedal río Maipo: los temas que marcan tramitación del megapuerto en San Antonio

Decenas de observaciones han presentado los organismos públicos al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que tramita el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Puerto Exterior San Antonio, también conocido como Puerto de Gran Escala (PGE).

El proyecto, que considera una inversión de US$3.500 millones, ingresó el 30 de abril a trámite ambiental luego de haber finalizado el proceso de participación ciudadana anticipada.

La iniciativa consistirá en la construcción y operación de dos terminales portuarios, los cuales serán desarrollados en cinco fases de crecimiento operativo. En su conjunto, llegarán a movilizar un total de carga mayoritariamente contenerizada de hasta 6 millones de TEUs al año, permitiendo el atraque simultáneo de hasta cuatro naves portacontenedores en cada terminal. La estatal Empresa Portuaria de San Antonio (Epsa) estimó, preliminarmente, que el proyecto comenzaría su construcción 2022, no obstante, antes deberá dar respuesta a las inquietudes que los organismos involucrados que ya presentaron al SEA sobre el proyecto.

La iniciativa alertó a comunidades y organizaciones por los eventuales impactos ambientales que conllevaría. Algunos de estos temas fueron abordados por los municipios de San Antonio y Santo Domingo en el marco del trámite de la RCA.

Debido a la construcción de obras portuarias, dentro del plan existe una medida para compensar la pérdida del humedal Lagunas de Llolleo, conocido tradicionalmente como Ojos de Mar, la que contempla la construcción de una laguna artificial dentro de terrenos del Parque DYR, que actualmente está entregado a administración municipal para el desarrollo del Parque Deportivo del Pacifico.

Al respecto, la municipalidad de San Antonio, por medio de un oficio firmado por el alcalde Omar Vera, pidió a la empresa explicar las gestiones y coordinaciones que llevaron a proponer este medida o bien, si cuentan con una alternativa, “considerando que eliminar el espacio deportivo implicaría una pérdida cuantitativa y cualitativa de la disponibilidad de áreas deportivas y de áreas verdes para ese sector de Llolleo”, señaló.

Pero más allá de eso, el municipio también recordó que, en una consulta ciudadana realizada en diciembre de 2019, más de 19.000 vecinos, de 20.410 que votaron, manifestaron su opción de conservar y resguardar las Lagunas de Llolleo, Estero el Sauce, Parque DYR y Ribera Norte de la Desembocadura del Río Maipo y que el propio Concejo Municipal recientemente tomó el acuerdo preliminar de requerir de la Seremi de Medio Ambiente la declaratoria de Humedal Urbano del sector Ojos de Mar o Lagunas con sus acuíferos complementarios. Dice, además, que el municipio se encuentra preparando tal solicitud.

En el documento también se hace referencia a que proyecto contempla la construcción de un molo de abrigo de más de 1 kilómetro de longitud, con el cual se eliminará la conocida Playa de Llolleo. “Históricamente la ciudad ha ido entregando y cediendo espacios para el desarrollo portuario, primero perdiendo la parte norte de la playa de San Antonio durante la construcción del puerto, después el sector playa de Barrancas y finalmente la playa Montemar. La última playa del sector y de la comuna desaparecería con el desarrollo de este proyecto”, dice.

Al respecto, plantea que por tratarse de una pérdida definitiva de la única playa de la comuna, se deben incorporar más compensaciones, como la construcción de una playa artificial para San Antonio que permita el acceso al mar de los habitantes.

Los eventuales impactos sobre el Humedal Río Maipo son temas que han acaparado la atención de diversos organismos.

El propio municipio de Santo Domingo, en un escrito firmado por su alcalde Fernando Rodríguez, señala que el EIA no identifica el Santuario de la Naturaleza humedal río Maipo, no lo reconoce como área protegida y humedal, y por lo tanto, no evalúa los efectos sobre dicho ecosistema, dado que -según la empresa- se encontraría fuera del área de influencia. Sin embargo, la municipalidad indica en el documento que el humedal río Maipo “está íntimamente ligado con la Reserva Nacional y Sitio Ramsar El Yali”, los cuales sí reconoce como área protegida y por tanto, cualquier posible impacto que pueda generarse sobre uno de estos ecosistemas, podría incidir en el otro, como sería por ejemplo, la migración de avifauna y las consecuencias que ello conllevaría, en caso de no ser posible albergar a todas las aves migratorias.

El 12 de noviembre pasado, mediante videoconferencia, Epsa realizó una presentación de su proyecto en la que participaron alrededor de 15 organismos públicos. En ella los asistentes realizaron sus observaciones, entre las cuales mencionaron precisamente la afectación del medio marino, hacia el sector poniente del proyecto, y la necesidad de una coordinación del proyecto con otras iniciativas del Estado.