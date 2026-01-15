Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones

Las acciones de ASML suben con fuerza este jueves, alcanzando niveles récord y elevando su capitalización bursátil por sobre los US$ 500 mil millones.

Los papeles de la firma neerlandesa saltaron casi 9%, aunque su alza se modera a 5,18%, hasta los 1.142 euros por unidad. Con este resultado, la compañía acumula una ganancia de 24% en lo que va de este 2026.

El repunte está impulsado, en gran medida, por noticias positivas en la industria de semiconductores, en particular por el mayor gasto de capital anunciado por grandes fabricantes de chips, especialmente TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Qué pasó con ASML

La compañía taiwanesa informó que planea aumentar su inversión de capital en 2026 hasta un rango de US$ 52 mil millones a US$ 56 mil millones, una cifra muy superior a la esperada por el mercado, lo que anticipa una mayor demanda por equipos de fabricación avanzada, entre ellos los que provee ASML.

En paralelo, TSMC reportó un alza de 35% en sus utilidades del cuarto trimestre, superando las estimaciones y marcando un nuevo récord, en un contexto en que la demanda por chips ligados a la inteligencia artificial se mantiene sólida.

ASML ocupa una posición clave en esta cadena: es la única empresa en el mundo capaz de fabricar máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), indispensables para producir chips de 3 nanómetros o menos, los más avanzados del mercado.

Qué pasó con ASML. En la imagen, TSMC. Ann Wang

Sin esta tecnología, la infraestructura que sostiene la actual expansión de la inteligencia artificial —incluidos modelos como Gemini o ChatGPT— simplemente no podría operar.

En ese escenario, los inversionistas apuestan a un crecimiento sostenido de la demanda por chips avanzados, y dado el rol prácticamente monopólico de ASML en la provisión de equipos EUV, la expectativa de mayores pedidos futuros está impulsando con fuerza el precio de su acción.