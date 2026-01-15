SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones

    La compañía neerlandesa acumula una ganancia de 24% en lo que va de este 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Qué pasó con las acciones de ASML

    Las acciones de ASML suben con fuerza este jueves, alcanzando niveles récord y elevando su capitalización bursátil por sobre los US$ 500 mil millones.

    Los papeles de la firma neerlandesa saltaron casi 9%, aunque su alza se modera a 5,18%, hasta los 1.142 euros por unidad. Con este resultado, la compañía acumula una ganancia de 24% en lo que va de este 2026.

    El repunte está impulsado, en gran medida, por noticias positivas en la industria de semiconductores, en particular por el mayor gasto de capital anunciado por grandes fabricantes de chips, especialmente TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

    Qué pasó con ASML

    La compañía taiwanesa informó que planea aumentar su inversión de capital en 2026 hasta un rango de US$ 52 mil millones a US$ 56 mil millones, una cifra muy superior a la esperada por el mercado, lo que anticipa una mayor demanda por equipos de fabricación avanzada, entre ellos los que provee ASML.

    En paralelo, TSMC reportó un alza de 35% en sus utilidades del cuarto trimestre, superando las estimaciones y marcando un nuevo récord, en un contexto en que la demanda por chips ligados a la inteligencia artificial se mantiene sólida.

    ASML ocupa una posición clave en esta cadena: es la única empresa en el mundo capaz de fabricar máquinas de litografía ultravioleta extrema (EUV), indispensables para producir chips de 3 nanómetros o menos, los más avanzados del mercado.

    Qué pasó con ASML. En la imagen, TSMC. Ann Wang

    Sin esta tecnología, la infraestructura que sostiene la actual expansión de la inteligencia artificial —incluidos modelos como Gemini o ChatGPT— simplemente no podría operar.

    En ese escenario, los inversionistas apuestan a un crecimiento sostenido de la demanda por chips avanzados, y dado el rol prácticamente monopólico de ASML en la provisión de equipos EUV, la expectativa de mayores pedidos futuros está impulsando con fuerza el precio de su acción.

    Lee también:

    Más sobre:inteligencia artificialiaasml

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas

    La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Lo más leído

    1.
    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    2.
    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    3.
    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    4.
    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5.
    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 15 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas
    Chile

    Continúa desalojo de la megatoma de San Antonio y ya hay una persona detenida por encender barricadas

    La dura arremetida de Tohá contra el FA y el PC por polémica de Ley Nain-Retamal: “Es desleal y da cuenta de que no aprendieron nada”

    Tras cita con Boric, Kast deja en suspenso aprobación de sala cuna y niega diálogo sobre candidatura de Bachelet a la ONU

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones
    Negocios

    Las acciones de la empresa sobre la cual descansa toda la IA se disparan y su valor supera los US$ 500.000 millones

    Precio del petróleo sufre dura caída al reducirse temores sobre un eventual ataque de EE.UU contra Irán

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado
    Tendencias

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    Estos son los 75 países a los que EEUU suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante para sus ciudadanos

    “El chileno volvió a acertar”: en España resaltan a Pellegrini por el triunfo de Betis contra Elche en la Copa del Rey
    El Deportivo

    “El chileno volvió a acertar”: en España resaltan a Pellegrini por el triunfo de Betis contra Elche en la Copa del Rey

    Pisa reconoce interés por Felipe Loyola: “Estamos cerca de cerrar al jugador chileno”

    “Gracias a Dios estoy vivo y sano”: Ruy Barbosa muestra las consecuencias del accidente que lo dejó fuera del Dakar

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo
    Cultura y entretención

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino
    Mundo

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    Diosdado Cabello califica a María Corina Machado como una “fugitiva de la justicia venezolana”

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños