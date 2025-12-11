VOTA INFORMADO por $1100
    La Bolsa de Santiago ignora la caída de las acciones internacionales de IA y marca un nuevo máximo histórico

    A tres días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el IPSA superó la barrera de los 10.300 puntos.

    David Nogales 
    David Nogales
    IPSA en máximos históricos JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    La Bolsa de Santiago no para de subir y alcanzó un nuevo máximo histórico ad portas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    El Ipsa, principal índice de la plaza local, cerró con un alza de 1,89% que lo ubicó en unos inéditos 10.323,9 puntos que además fue el peak del día.

    Las operaciones tuvieron como telón de fondo el dispar comportamiento de las acciones en Wall Street, el principal referente del mundo.

    Al cierre de esta edición, el S&P 500 y Dow Jones mostraban alzas de 0,22% y 1,37%, respectivamente, mientras que el Nasdaq intentaba remontar una sesión difícil, marcada por el negativo desempeño de Oracle y otras empresas ligadas a la inteligencia artificial, reflotando los temores en torno a una burbuja en ese negocio.

    Acciones líderes empujan el movimiento

    El repunte del IPSA fue acompañado por un positivo desempeño de varios de los títulos más transados del día, de acuerdo con los datos de mercado.

    Entre las acciones con mayores variaciones positivas durante la jornada destacaron:

    • CMPC 3,33%
    • SQM-B 2,65%,
    • LATAM Airlines (LTM) 2,26%
    • Falabella 2,12%
    • Cencosud 1,66%
    • Banco de Chile 1,53%

    El desempeño del índice se enmarca en una trayectoria de incrementos acumulados en distintos plazos, destacando variaciones de 6,87% en un mes, 24,85% en seis meses y 53,86% en lo que va del año, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    ¿Por qué subió tanto la Bolsa?

    El alza de la plaza local está apoyada en el recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y en el horizonte de la política monetaria estadounidense que pronostica más bajas el próximo año, aunque con decisiones divididas.

    Detrás de esto está la incesante presión de la Casa Blanca, particularmente de Donald Trump, para que la entidad dirigida por Jerome Powell sea más agresiva en el recorte de tipos.

    “Desde afuera, el principal impulso viene de la decisión de la Reserva Federal de EEUU de recortar la tasa de interés, lo que apoya de manera directa a los precios de las materias primas y, por esa vía, a buena parte de las acciones chilenas que dependen de ellas. Ese es el primer fundamento y probablemente el más relevante a nivel global”, dijo Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital.

    Bolsa de Santiago e IPSA en máximos históricos. En la imagen, Donald Trump y Jerome Powell. SAUL LOEB

    A nivel local también se espera que el Banco Central baje la tasa de interés, algo que ya fue sugerido en la encuesta de operadores financieros.

    “Ese escenario también empuja las valorizaciones al alza. La combinación de tasas más bajas, expectativas políticas favorables para el mercado e impulso externo por materias primas explica que la subida haya sido transversal, afectando no solo a SQM o LATAM, sino también al sector bancario, forestal y eléctrico”, agregó Tolosa.

    La analista de mercados de la plataforma de inversiones XTB Latam, Emanoelle Santos, coincidió con Tolosa y sostuvo que el recorte de 25 puntos base por parte de la Reserva Federal y la insinuación de un sendero de flexibilización condicionado redujeron la prima exigida para activos emergentes.

    La experta dijo además que el alza del cobre reforzó el atractivo sobre la Bolsa de Santiago.

    “Acciones cíclicas y ligadas a materias primas lideraron las ganancias, (CMPC, Ripley y SQM-B), destacando por su sensibilidad a las expectativas de crecimiento, costos financieros más bajos y mejores términos de intercambio para Chile”, agregó.

    Cobre y dólar

    Y así como sube la bolsa también sube el cobre. El principal producto de exportación del país trepó a un nuevo máximo histórico, lo que supone buenas noticias para las alicaídas arcas fiscales.

    Bolsa y cobre alcanzan nuevo máximo histórico tras recorte de tasas de la Fed.

    El metal rojo subió 0,82% en la Bolsa de Metales de Londres hasta unos inéditos US$ 5,32 por libra.

    “No es solo el recorte de tipos, sino la postura de la Fed de ampliar su balance lo que ha reforzado los precios del cobre”, dijo Xiao Jing, analista de Beijing del bróker SDIC Futures, a Reuters.

    En ese contexto, el dólar completó su tercera caída consecutiva y se instaló en su nivel más bajo u más de un año y medio.

    ¿Influyen las elecciones en el ambiente?

    Las elecciones están a la vuelta de la esquina. El balotaje presidencial es este domingo y los expertos también atribuyen a esto las compras en el mercado local.

    Según Santos, la expectativa de un resultado considerado más pro-mercado fortalecieron la percepción de continuidad en la disciplina fiscal y en un marco regulatorio predecible.

    Bolsa de Santiago e IPSA en máximos históricos. En la imagen, José Antonio Kast y Jeannette Jara. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “La confluencia de un shock externo favorable, un cobre fuerte y una Fed acomodaticia, con el optimismo del mercado frente al clima político local, permitió que el IPSA rompiera nuevas resistencias y consolidara su escalada hacia máximos, en un movimiento en el que los flujos tácticos y la mejora del sentimiento se retroalimentan mutuamente", sostuvo.

    Por su parte, Tolosa dijo que después del debate los inversionistas se están decantando de manera más marcada por un triunfo de Kast, y eso ha venido acompañado de proyecciones que sitúan al IPSA incluso por sobre los once mil puntos.

    “Ese cambio de percepción genera un ajuste al alza en las valorizaciones y un renovado apetito por riesgo en la bolsa chilena”, afirmó el experto.

