    Oracle sufre fuerte corrección y arrastra a acciones ligadas a la IA

    Antes de la apertura, Nvidia retrocedía 1,5%, Micron caía 1,4%, Microsoft bajaba 0,9%, Coreweave cedía 3% y AMD mostraba una baja de 1,3%.

    David Nogales 
    David Nogales
    Larry Ellison, fundador de Oracle

    Oracle enfrenta una compleja sesión bursátil. Sus acciones caían 11% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street este jueves, profundizando la baja del día anterior luego de que la tecnológica reportara resultados por debajo de las expectativas.

    La compañía conocida por sus servicios de computación en la nube y software de bases de datos informó ingresos trimestrales por US$16.060 millones, por debajo de los US$16.210 millones previstos por el consenso de analistas recopilado por LSEG.

    El dato decepcionó al mercado, especialmente ante la fuerte demanda global por infraestructura para inteligencia artificial (IA), un segmento en el que Oracle ha apostado de manera agresiva.

    Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma global de inversiones XTB Latam, dijo que la firma entregó un EPS no-GAAP de US$2,26 e ingresos cercanos a US$16,1 mil millones (+14%), con un motor claro en nube, Cloud (IaaS+SaaS) creció 34% y OCI/IaaS 68%.

    “Sin embargo, ese mismo bloque, el que concentra la narrativa de IA, quedó apenas corto frente a lo que se venía descontando, y eso reactiva la idea de que el enorme volumen de reservas/compromisos asociados a IA podría tardar más en transformarse en ingresos efectivos”, sostuvo.

    Fuerte caída de Oracle Mike Blake

    Caen empresas relacionadas a la IA

    El impacto se extendió a otras firmas relacionadas con la IA. Antes de la apertura, Nvidia retrocedía 1,5%, Micron caía 1,4%, Microsoft bajaba 0,9%, Coreweave cedía 3% y AMD mostraba una baja de 1,3%.

    CNBC recuerda que el nombre de Oracle viene generando ruido en el mercado desde septiembre, cuando levantó US$18 mil millones en una emisión de bonos jumbo, una de las mayores colocaciones de deuda registradas en la industria tecnológica.

    Ese mismo mes firmó un acuerdo por US$300 mil millones con OpenAI, lo que reforzó las expectativas —y dudas— en torno a su capacidad de expandir su infraestructura de nube frente a gigantes como Amazon, Microsoft y Google.

    Can Oracle y las empresas ligadas a la IA. En la imagen, OpenAI

    El apetito por crecer en infraestructura ha llevado a la empresa a asegurar miles de millones de dólares en préstamos de construcción vinculados a centros de datos en Nuevo México y Wisconsin. Según estimaciones del analista de Citi, Tyler Radke, Oracle planea levantar entre US$20 mil millones y US$30 mil millones en deuda por año durante los próximos tres ejercicios.

    Pese al tropiezo reciente, la acción de Oracle acumula un alza de 34% en lo que va del año, reflejando el impulso que ha tenido el sector tecnológico y las apuestas por la IA, aunque con nuevas señales de volatilidad.

    “Tenemos sentimientos encontrados sobre la escala de inversiones en centros de datos que Oracle ha planeado para los próximos años”, dijeron los analistas de Morningstar en una nota, que reproduce Reuters.

    “Si el entusiasmo por la IA disminuye a largo plazo y clientes clave como OpenAI reducen su demanda de computación, podría ser difícil para Oracle atraer cargas de trabajo que puedan sustituir el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA.”

    La métrica estrechamente observada de la compañía para futuros contratos en la nube también incumplió las estimaciones de Wall Street.

