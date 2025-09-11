SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Con esa ganancia, el market cap de la empresa fundada por Larry Ellison superó los US$ 900.000 millones.

David NogalesPor 
David Nogales
Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

La histórica alza de Oracle no sólo convirtió a su fundador, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo, también provocó un reordenamiento en el listado de las empresas más valiosas del mercado.

Las acciones de la empresa de software treparon ayer casi 40%, lo que se tradujo en un salto de unos US$ 230.000 millones en capitalización bursátil, algo así como el PIB anual de Grecia.

Con esa ganancia, el market cap de la empresa superó los US$ 900.000 millones, aunque al cierre de esta edición moderó su avance a “solo” US$ 870.480 millones.

Cuáles son las empresas más valiosas del mundo

El alza furiosa de Oracle permitió subir tres puestos entre las empresas más valiosas del mundo, situándose en la posición número 12, por encima de Tencent US$ 751.000 millones), Walmart (US$ 813.000 millones) y JPMorgan (US$ 838.000 millones).

Oracle es también la décima empresa estadounidense más valiosa, sólo por detrás de TSMC (US$ 1,34 billones) y Aramco (US$ 1,49 billones).

FILE PHOTO: The Oracle logo is shown on an office building in Irvine, California, U.S. June 28, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo Mike Blake

Oracle presentó una perspectiva agresiva para su negocio en la nube y logró acuerdos lucrativos que aumentaron sus obligaciones de desempeño restantes (RPO), una medida de las reservas.

El RPO se robó el protagonismo en el trimestre, con un aumento del 359% hasta alcanzar los 455.000 millones,reportó Bloomberg.

Listado de las empresas más valiosas del mundo

1. NVIDIA – US$ 4,30 billones

2. Microsoft – US$ 3,718 billones

3. Apple – US$ 3,410 billones

4. Alphabet (Google) – US$ 2,905 billones

5. Amazon – US$ 2,466 billones

6. Meta Platforms – US$ 1,893 billones

7. Broadcom – US$ 1,701 billones

8. Saudi Aramco – US$ 1,491 billones

9. TSMC – US$ 1,340 billones

10. Tesla –US$ 1,180 billones

11. Berkshire Hathaway – US$ 1,071 billones

12. Oracle – US$ 871.060 millones

13. JPMorgan Chase – US$ 838.500 millones

14. Walmart – US$ 813.150 millones

15. Tencent – US$ 751.850 millones

16. Eli Lilly – US$ 679.970 millones

17. Visa – US$ 665.040 millones

18. Mastercard – US$ 532.700 millones

19. Netflix – US$ 510.370 millones

20. Exxon Mobil – US$ 479.610 millones

Fuente: Companies market cap

Lee también:

Más sobre:OracleMicrosoftNvidiaLarry Ellison

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”
Chile

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros
Negocios

Matriz de Chilevisión y ligada al hijo de la persona más rica del mundo prepara oferta por Warner Bros

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú
Tendencias

Por qué Claudia Sheinbaum, presidenta de México, podría ser declarada persona non grata en Perú

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U
El Deportivo

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”
Cultura y entretención

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado
Mundo

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud