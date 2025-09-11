Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

La histórica alza de Oracle no sólo convirtió a su fundador, Larry Ellison, en el hombre más rico del mundo, también provocó un reordenamiento en el listado de las empresas más valiosas del mercado.

Las acciones de la empresa de software treparon ayer casi 40%, lo que se tradujo en un salto de unos US$ 230.000 millones en capitalización bursátil, algo así como el PIB anual de Grecia.

Con esa ganancia, el market cap de la empresa superó los US$ 900.000 millones, aunque al cierre de esta edición moderó su avance a “solo” US$ 870.480 millones.

Cuáles son las empresas más valiosas del mundo

El alza furiosa de Oracle permitió subir tres puestos entre las empresas más valiosas del mundo, situándose en la posición número 12, por encima de Tencent US$ 751.000 millones), Walmart (US$ 813.000 millones) y JPMorgan (US$ 838.000 millones).

Oracle es también la décima empresa estadounidense más valiosa, sólo por detrás de TSMC (US$ 1,34 billones) y Aramco (US$ 1,49 billones).

FILE PHOTO: The Oracle logo is shown on an office building in Irvine, California, U.S. June 28, 2018. REUTERS/Mike Blake/File Photo Mike Blake

Oracle presentó una perspectiva agresiva para su negocio en la nube y logró acuerdos lucrativos que aumentaron sus obligaciones de desempeño restantes (RPO), una medida de las reservas.

El RPO se robó el protagonismo en el trimestre, con un aumento del 359% hasta alcanzar los 455.000 millones,reportó Bloomberg.

Listado de las empresas más valiosas del mundo

1. NVIDIA – US$ 4,30 billones

2. Microsoft – US$ 3,718 billones

3. Apple – US$ 3,410 billones

4. Alphabet (Google) – US$ 2,905 billones

5. Amazon – US$ 2,466 billones

6. Meta Platforms – US$ 1,893 billones

7. Broadcom – US$ 1,701 billones

8. Saudi Aramco – US$ 1,491 billones

9. TSMC – US$ 1,340 billones

10. Tesla –US$ 1,180 billones

11. Berkshire Hathaway – US$ 1,071 billones

12. Oracle – US$ 871.060 millones

13. JPMorgan Chase – US$ 838.500 millones

14. Walmart – US$ 813.150 millones

15. Tencent – US$ 751.850 millones

16. Eli Lilly – US$ 679.970 millones

17. Visa – US$ 665.040 millones

18. Mastercard – US$ 532.700 millones

19. Netflix – US$ 510.370 millones

20. Exxon Mobil – US$ 479.610 millones

Fuente: Companies market cap