Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo

“Fundó la empresa en 1977 y se desempeñó como director general hasta septiembre de 2014. También practica vela, vuela aviones, juega tenis y toca la guitarra”.

Así se describe a Larry Ellison en el sitio web de Oracle, la gigante tecnológica especializada en softwares para empresas.

El nombre de Ellison comenzó a resonar con más fuerza luego de convertirse en la persona más rica del mundo, superando a Elon Musk. Esto ocurrió tras el salto de más de 40% de la acción de Oracle, impulsada por los buenos resultados del primer semestre y las mejores proyecciones de la compañía gracias a los contratos vinculados con tecnología artificial.

Solo considerando el salto inicial de la acción, que fue del 30%, la fortuna de Ellison sumó US$101 mil millones.

“Este aumento elevó su fortuna total a US$393.000 millones, superando a la de Musk, que acumula US$385.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg”, dijo la firma de noticias y análisis económico.

Además, según los datos de Bloomberg, es el mayor aumento diario jamás registrado por el índice.

Larry Ellison, fundador de Oracle

¿Quién es Larry Ellison?

Larry Ellison (81) es presidente del directorio, director de tecnología y cofundador de la gigante de software Oracle, de la que posee aproximadamente el 40%, según consigna Forbes.

Ellison renunció al cargo de CEO de la compañía en 2014, después de 37 años al mando.

El empresario nació en 1944 en New York, pero al poco tiempo fue enviado por su madre a Chicago, donde creció junto a sus tíos. Asistió a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y a la Universidad de Chicago: dejó los estudios en ambas.

Ellison se mudó a California en 1966, con 22 años. Allí comenzó su carrera como programador informático para diversas empresas. Sin embargo, no fue hasta que llegó a trabajar a Ampex, una compañía de software, que su vida cambió.

Según detalla la revista GQ España, en Ampex le encargaron crear una base de datos, a la que apodó Oracle. Allí conoció a Robert Miner y Ed Oates, con quienes fundó en 1977 Software Development Labs con US$2.000; la empresa fue renombrada luego como Relational Software Incorporated y, finalmente, Oracle Corporation en 1982.

El dominio de Oracle en el mercado de bases de datos comerciales fue casi total hasta la llegada de Microsoft SQL Server y las alternativas de código abierto.

Quién es Larry Ellison, el hombre más rico del mundo. En la imagen, el empresario junto a Robert Miner y Ed Oates, de Oracle.

Según datos de Forbes, Ellison también formó parte del directorio de Tesla entre 2018 y 2022. Poseía 45 millones de acciones ajustadas por división antes de dejar su cargo como director.

También posee casi el 50% del gigante de los medios Paramount Skydance, que se formó después de la fusión entre Paramount y Skydence, una empresa de cine y televisión fundada por su hijo David, en agosto de 2025.

Sus hijos están estrechamente vinculados al mundo del entretenimiento. Ambos son productores de cine de Hollywood. Su hija Megan ha financiado películas como Zero Dark Thirty y American Hustle; David produjo películas como Terminator y Misión: Imposible.

¿Cómo se mantiene el joven Larry Ellison?

Algo que sorprende a todos es su edad: Ellison tiene 81 años, aunque no los aparenta. De hecho, una de las preguntas más habituales en Google sobre el magnate es “¿Cómo se mantiene el joven Larry Ellison?

El empresario ha invertido millones de dólares en investigación médica y biotecnológica, con un interés declarado y particular por alargar la vida humana. La suma asciende a más de US$350 millones, lo que lo ha convertido en uno de principales financiadores del campo.

Según el medio Infobae, la obsesión del empresario por desafiar la mortalidad no es algo nuevo. Su interés por la longevidad comenzó hace décadas, influenciado por experiencias personales significativas, como la muerte de su madre adoptiva a causa del cáncer.

“La muerte nunca ha tenido sentido para mí”, afirmó Ellison a su biógrafo Mike Wilson, reflejando su profunda inquietud, según Business Insider.

El cofundador de Oracle sigue una estricta dieta basada en pescado, vegetales y té verde. Además, pasa muchas horas del día en el gimnasio.

Los proyectos que ha financiado tienen un objetivo claro: ralentizar, detener o incluso revertir el proceso de envejecimiento.

Cómo se mantiene joven Larry Ellison.

Pero esto no es todo, la particular forma de ser del empresario también se extiende a sus gustos y adquisiciones.

Ellison ha coleccionado mansiones en Malibú, un rancho en Woodside (California) y hasta compró la isla de Lanai en Hawái en 2012, donde se mudó definitivamente en 2020, según Forbes.

Varias de sus propiedades las ha convertido en negocios. Según la revista GQ, una de ellas es el hotel Nobu Ryokan, un proyecto que armó junto al chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y el productor Meir Teper. El rango de precios de la noche, según TripAdvisor, oscila entre los US$28.000 y los US$65.500.

El empresario es piloto y posee un par de aviones de lujo y aviones militares, uno de ellos es el modelo soviético MiG-29. También tiene una colección de autos de lujo, que incluye un Audi R8 y un McLaren F1.

Ellison es además un entusiasta de los deportes acuáticos. Ha financiado y competido en la Copa América de vela, que ganó con su equipo en 2010.