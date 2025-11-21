BLACK SALE $990
    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    A septiembre de este año, la ganancia de Compañía Sud Americana de Vapores anotó una baja de un 10% frente al mismo periodo del año anterior.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Compañía Sud Americana de Vapores (Csav) reportó ganancias a septiembre de este año que estuvieron por debajo de las reportadas en 2024.

    Según informó la naviera del grupo Luksic -que lleva a cabo su operación vía su participación en la compañía alemana Hapag-Lloyd AG-, reportó utilidades por US$ 175,7 millones, una baja de un 10% frente al acumulado a septiembre del año pasado.

    Al tercer trimestre, las ganancias de Csav llegaron a US$46 millones, una caída de 86% si se compara con la tercera parte del 2024.

    Sobre las razones del resultado, Csav explicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “la participación de Hapag-Lloyd en el resultado de Csav fue positivo en US$ 273,3 millones, pero disminuye en un 49% respecto al acumulado a septiembre del 2024, por menores resultados principalmente afectados por una menor tarifa y costos al alza”.

    “Este menor aporte de la naviera alemana por US$ 267,4 millones fue compensado en parte por un inferior gasto de impuestos por menores dividendos recibidos desde Alemania (+US$ 181,2 millones) y por una positiva diferencia de cambio (+US$ 77,1 millones)”, añadió Csav en un comunicado.

    Otra de las razones que apuntaron fue que, pese al crecimiento del volumen de contenedores de Hapag-Lloyd en el acumulado (+9%) y por sobre el promedio del mercado (+4,1%), las tarifas de flete promedio de Hapag-Lloyd bajaron un 5%.

    “La estructura de costos de la compañía se vio afectada por mayores gastos relacionados con problemas operativos en los puertos, desvíos continuos de naves alrededor del Cabo de Buena Esperanza y los costos iniciales de la nueva red Gemini, lo que disminuyó el resultado operativo”, explicó.

    Además, la firma destacó que “el conflicto en el Mar Rojo y los desvíos de rutas, se mantienen vigentes”.

    En su reporte ante la CMF, la firma también mencionó que "el EBIT de Hapag-Lloyd alcanzó US$ 905 millones, cayendo en un -53%“.

    “El año ha estado marcado por una alta volatilidad, con conflictos geopolíticos que se mantienen, nuevas políticas arancelarias en desarrollo, costos al alza y menores tarifas en general. En este contexto desafiante, la nueva alianza Gemini ha mostrado buenos resultados, con índices de confiabilidad históricamente altos y muy por sobre los de la industria”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

    Además, Hapag-Lloyd ajustó sus proyecciones para 2025: se prevé que el Ebitda esté entre US$ 3.100-US$3.600 millones y el EBIT entre US$ 600-US$ 1.100 millones. Las perspectivas previas consideraban un Ebitda de entre US$ 2.800-US$ 3.800 millones y un EBIT entre US$ 250-US$1.250 millones. 

    Csav tiene el 30% de las acciones de Hapag-Lloyd y es parte del pacto controlador.

