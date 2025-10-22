SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Las negociaciones colectivas mineras que siguen, mientras cobre bordea los US$5

Tras los recientes cierres de las negociaciones colectivas de Pelambres y Antucoya con sus sindicatos, queda una negociación pendiente en 2025 (en Glencore) y otras nueve se vienen para 2026.

Matías VeraPor 
Matías Vera
14/06/2018 VISITA A MINA SUBTERRANEA DE CHUQUICAMATA, CODELCO CHILE Foto: Mario Téllez / La Tercera CORPORACION NACIONAL DEL COBRE - YACIMIENTO - MINEROS - SUPERVISORES - VISTA - INSTALACIONES - MINERIA - CALAMA - REGION DE ANTOFAGASTA MARIO TELLEZ

El precio nominal del cobre alcanzó un récord histórico hace unas semanas de US$4,928. A este aumento -que este miércoles llegó a los US$4,808- le subyacen diferentes consecuencias. Particularmente, un posible cambio de tono en las futuras negociaciones colectivas entre sindicatos y empresas mineras.

Hace unas semanas, Minera Los Pelambres -controlada por Antofagasta Minerals (Amsa)- alcanzó un acuerdo con el sindicato de supervisores, acordando, entre otros beneficios, un bono de $28 millones para cada socio y socia del sindicato. Así también, la semana anterior, el sindicato de trabajadores de Antucoya llegó a un acuerdo con Amsa que selló un bono de término de conflicto por $20 millones líquidos y un alza salarial de 3,3%.

Los precios históricos del metal rojo ponen un nuevo ingrediente en las mesas de negociación colectiva, pues los sindicatos esperan que las mineras reporten mayores ganancias. De esta forma, a la fecha, la industria minera mantiene una negociación colectiva vigente, la de Glencore en Altonorte. Para el próximo año, vendrían nueve.

Glencore tiene como plazo para entregar su última oferta al sindicato de supervisores de Altonorte el viernes 24 de octubre. “Esperamos que en dicha oportunidad se llegue a un acuerdo de manera satisfactoria para ambas partes”, señala la compañía. El sindicato, que inició la negociación el pasado 15 de septiembre, representa el 24% de la dotación de Altonorte.

Sobre la negociación pasada de la firma, Glencore indica que “la negociación anterior concluyó de manera exitosa en los plazos estipulados, con un contrato colectivo con vigencia de 3 años (1 de noviembre de 2022 hasta el 31 de octubre de 2025), en condiciones favorables para todas las partes”.

Negociaciones 2026

El 2026 avisora nueve negociaciones claves para el sector. El próximo año BHP, Antofagasta Minerals, Anglo American, Freeport-McMoRan y Glencore enfrentarán negociaciones sindicales.

Escondida -de BHP y la mayor productora de cobre a nivel mundial- tendrá que negociar en agosto del próximo año con el sindicato N°2 de supervisores y staff, cuya organización alcanza 1.000 socios, de los casi 4 mil que son en Escondida.

El presidente de dicho sindicato, Alexis Barrera, comenta a Pulso que esperan para el otro año que Escondida “tenga esta vez una forma de negociar distinta”.

“Considerando que el próximo año el precio del cobre va a estar mucho más alto, (la empresa) debiese negociar de una forma más sencilla, sin conflicto y poder dejar satisfecha a ambas partes, sin tener que llegar al tema de poner en la mesa una huelga, en el caso de que no estemos conformes”, asegura Barrera.

Algunos puntos que les interesa poner en la negociación son los despidos por necesidad de la firma, externalidad laboral, cómo se va a enfrentar la automatización y, por tanto, la reconversión de los supervisores, y el proceso de evaluación de desempeño individual que tiene cada supervisor, entre otros puntos mencionados por el timonel del sindicato.

A su turno, Spence, de la misma firma, tiene en agenda una negociación con el sindicato de supervisores para noviembre del otro año, que congrega a 450 socios.

Por su lado, Antofagasta Minerals tiene tres negociaciones colectivas que realizar durante 2026: con el Sindicato de supervisores de Centinela en mayo, sindicato de empresa N°1 CMZ en junio y sindicato de trabajadores distrito Centinela en diciembre.

Celso Pardo, presidente del sindicato de supervisores de Centinela, afirma a Pulso que “hay que tener calma, hay que ser mesurado (...) nosotros tenemos que mirar nuestro contrato y ver cuáles son las necesidades”.

“Centinela, en cierta forma, cambió la administración, y cuando cambia la administración también cambia un poco el relacionamiento (..) no sabemos cómo van a abordar esta negociación”, agrega.

“Por nuestra parte, la apertura siempre es de dialogar los temas. Por lo tanto, el tema del respeto y el diálogo permanente para nosotros es súper importante”, detalla Pardo.

Además, Anglo American tendrá una negociación el próximo año, particularmente en el mes de agosto, que es la fecha en que termina su convenio colectivo con el sindicato N°2 MSA de Los Bronces.

También, Freeport-McMoRan negociará en abril con sus sindicatos de planta y mina en El Abra. El de planta alcanza una fuerza sindical de más de 360 socios y socias, mientras que el sindicato mina congrega por sobre los 170, de los más de 1.340 trabajadores que tiene El Abra.

Por su lado, Lomas Bayas, de Glencore, tendrá que realizar su negociación con el sindicato estamento rol SPTA (Supervisores) en diciembre del otro año. El sindicato representa 277 socios/as de los más de mil trabajadores directos de Lomas Bayas.

“No es el bono de término lo que nos mueve”

Bajo este contexto, el presidente de la Federación Minera de Chile (FMC) y vocero de la Coordinadora de Trabajadores de la Minería (CTMIN), Marco García Barraza, afirma a Pulso que “desde la mirada de los trabajadores creemos que el valor del cobre ya ha traído una tendencia a superar los valores límites que ha tenido, y obviamente, eso garantiza que las empresas mineras generen bastantes recursos en números azules”.

“Debemos ser bastante optimistas y obviamente esperar que esos recursos sean entregados a los trabajadores en el sentido de las metas de producciones, en las cuales obviamente las empresas mineras van a buscar cumplir, y van a buscar producir un poco más de lo normal para poder aprovechar estos valores del metal rojo”.

García añade que “los sindicatos lo que buscan es mejorar bonos de producciones, bonos trimestrales, bonos anuales y beneficios sociales que puedan conseguir para los trabajadores y sus familias. Normalmente, en esos ítems son en donde buscamos que estos recursos se puedan entregar a los trabajadores de alguna u otra manera”.

“Para nosotros como trabajadores, no es el bono de término lo que nos mueve, sino que lo que nos mueve es la producción mensual, la producción trimestral y los resultados anuales. Esos son nuestros objetivos como trabajadores, porque los bonos de término no representan nuestro objetivo, sino que están más concentrados en el mes a mes, como le llamamos”, cierra el presidente de las organizaciones mineras.

Más sobre:Negociaciones colectivasCobre

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Pese a los llamados del comando de Jara, Boric vuelve a deslizar críticas a Kast

Corea del Norte confirma el lanzamiento de “dos proyectiles hipersónicos” tras cinco meses sin ensayos

Lo más leído

1.
Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

Maximiliano Cerato da detalles de su dura lucha contra la ludopatía: “Lo peor que me pasó fue ganar en el Blackjack”

2.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

3.
Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

Piden quiebra de Pollo Stop, Pedro, Juan y Diego y Savory: Unifood trabaja “activamente” en venta de operadora de la heladería

4.
Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

Parlamentarios buscan extender vigencia de licencias de conducir y gobierno valora la iniciativa

5.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Anuncian cambio de fechas para los conciertos de Bad Bunny en Chile: revisa la reprogramación

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Sernatur invita a conocer los viajes del programa Vacaciones Tercera Edad: revisa cómo inscribirse

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor
Chile

Contraloría detecta irregularidades en aplicación del Simce 2024 por $ 400 millones: ACE no aplicó multas por múltiples falencias de proveedor

Declaran alerta temprana preventiva para San Pedro de Atacama por problemas en el suministro de agua

Pese a los llamados del comando de Jara, Boric vuelve a deslizar críticas a Kast

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa
Negocios

Parlamentarios del oficialismo buscan activar proyecto de ley que sube requisitos para realizar despidos por necesidad de la empresa

Pérdidas y retraso en entrega de aviones: las cifras de Sky en medio de la negociación de la familia Paulmann Mast con Abra

Alto interés en la consulta al mercado que lanzó Fonasa para contratar un administrador externo para su nueva modalidad

La verificación facial de Tinder será obligatoria para nuevos usuarios
Tendencias

La verificación facial de Tinder será obligatoria para nuevos usuarios

Por qué la Generación Z dejó de tomar alcohol para divertirse

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Copa Libertadores: el Flamengo de Erick Pulgar da con el arco en el final y derrota por la mínima a Racing
El Deportivo

Copa Libertadores: el Flamengo de Erick Pulgar da con el arco en el final y derrota por la mínima a Racing

En vivo: Flamengo y Racing se enfrentan por las semifinales de la Copa Libertadores

Un gol de Jude Bellingham permite a Real Madrid el triunfo ante Juventus y el paso perfecto en la Champions League

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl
Cultura y entretención

Bad Bunny cambia para enero sus tres shows en Chile de 2026 como consecuencia del Super Bowl

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico
Mundo

EE.UU. mata a tres personas en un segundo ataque contra una supuesta narcolancha en el Pacífico

Maduro advierte que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos

Corea del Norte confirma el lanzamiento de “dos proyectiles hipersónicos” tras cinco meses sin ensayos

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales