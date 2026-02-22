Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

Millicom entró a Chile en 1989, buscando una oportunidad en el naciente negocio de la telefonía móvil, lo que sin embargo no prosperó. La operadora luxemburguesa buscó ejecutivos e inscribió marcas, pero según cuentan en el mercado los precios de entonces no la convencieron de dar el salto. De todos modos siguió “mirando” y 37 años después, de la mano del conocido magnate francés Xavier Niel -quien es su principal accionista-, anunció la compra de Telefónica en Chile, el segundo actor del mercado local, por más de US$ 1.200 millones, junto con NJJ Holding.

En el consorcio comprador NJJ Holding tiene el 51% y los luxemburgueses el otro 49%. El primero, es el vehículo de inversión personal de Niel, y con su familia, a través de Atlas Investissement, posee más del 40% del capital de Millicom.

Por meses el mercado apostó por otros nombres, pero Niel (58), quien es pareja de Delphine Arnault (50), directora ejecutiva de Christian Dior, decidió dar la sorpresa.

La operación implicó un pago inicial en efectivo de US$ 50 millones y US$ 340 millones diferidos, además de una inyección previa de $79 mil millones por parte de la matriz española para sanear la deuda local. El consorcio designó a Carolina Vallejo como CEO local. Ahora el cierre del negocio está en manos de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que deberá revisar la cláusula que permite a ambas partes venderse sus acciones mutuamente.

Niel, en todo caso, tenía planeado un próximo desembarco en Chile. Había decidido anunciar este 2026 la instalación en el país de uno de sus proyectos más emblemáticos y queridos, según él mismo ha dicho: École42, una red de enseñanza gratuita de programación.

“La Piscina”

Fundada en París en 2013 por el propio Niel, École 42 es una academia de programación bien reputada y nada de tradicional: es 100% gratuita, carece de profesores, no demanda conocimientos previos y no cuenta con mallas curriculares, ni exigencias académicas regulares. Basa su sistema en aprender jugando, haciendo y aprendiendo entre pares. Las promociones de nivel se consiguen resolviendo proyectos de código tras sobrevivir a “La Piscina”, un estricto filtro inmersivo donde en 26 días los participantes aprenden a programar.

École42 o “forty-two” como es más conocida -en Chile hay algunos ex-, tiene 56 campus en 32 países, atiende a más de 21 mil estudiantes y la edad media de sus educandos son los 26 años, según la última memoria corporativa de la institución.

“Necesitamos innovar en la forma de enseñar, no tanto en el contenido. En 42, dejamos que los estudiantes aprendan por su cuenta y ayudándose mutuamente, como si estuvieran en un juego”, explicó Niel en una entrevista sobre su proyecto, cuyos egresados son bien valorados en la industria, según dijeron ejecutivos del mundo startup consultados por Pulso. Y en ese rubro, hoy día, hay mucho interés en lo que pueda hacer “la nueva Telefónica”, que ya tiene una marcada apuesta tecnológica, ahora en manos de los luxemburgueses y de monsieur Niel.

El proyecto 42

Fuentes conocedoras dijeron a Pulso que “el Proyecto 42” se encuentra “muy avanzado” para ser presentado a las nuevas autoridades nacionales. Los hermanos Le Baux, dos hijos de Frédéric, el reconocido dueño del restaurante Baco de Providencia -y que pasaron por École42-, han estado trabajando en la iniciativa, que en 2025 llevaron como idea a la Subsecretaría de Educación Superior.

El registro de la Ley de Lobby confirma que el 29 de mayo del año pasado, los hermanos Le Baux acudieron a una reunión en esa entidad para consultar sobre las flexibilidades normativas que tenía el Mineduc para instalar un campus de ese tipo en Chile. Ya hay École42 en São Paulo, Río de Janeiro y Bogotá. El año pasado abrieron en Luanda y otro en Beirut.

Una empresa de los hermanos Le Baux y Pablo Matamoros, llamada Totomenu, fue incubada en el campus Station F del empresario francés. Hoy Totomenu hace los menús de varios restaurantes de Chile y además opera una IA -Parlamento.ai- que transcribe en tiempo real todo lo que pasa en el Congreso Nacional.

Inés del alma mía

De manera personal, Niel invierte en una extensa batería de nuevos negocios e ideas disruptivas y no tanto, a través de Kima Ventures (fundada en 2010). Kima invirtió en Wise, que después se convirtió en una plataforma financiera global.

A esto se suma la pantalla. A través de Mediawan -el holding audiovisual que Niel cofundó en 2015 como un fondo audiovisual europeo-, el empresario distribuye contenido y opera directamente Boomerang TV de Chile. Esta filial local, que el magnate heredó tras adquirir la matriz española en 2020, es la productora de “Inés del alma mía”, la ambiciosa serie histórica coproducida por Boomerang TV, RTVE y Chilevisión, y que alcanzó impacto global tras ser adquirida y estrenada por Amazon Prime.

Nacido en Créteil, un suburbio de París, Xavier Bruno Hervé Niel forjó su fortuna desde la disrupción y las zonas grises. A los 19 años programó servicios de chats personales y directorios para el Minitel (el precursor francés de internet). Con esa liquidez fundó Iliad y su operadora Free, la compañía que rompió el mercado de las telecomunicaciones en Francia al reducir drásticamente las tarifas de la competencia.

Los pumas de Dior

Desde hace más de una década, Niel es pareja de Delphine Arnault, CEO de Parfums Christian Dior e hija mayor de Bernard Arnault, uno de los hombres más ricos del mundo y controlador de LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). A fines de 2025, la marca oficializó una alianza con World Wildlife Fund (WWF Chile) para financiar la conservación del puma patagónico, a través de la protección y restauración de 50.000 hectáreas en el corazón de la Cordillera de Nahuelbuta, en la frontera del Biobío y La Araucanía.

Con esos recursos -no detallados- se desarrollarán hasta 2030 una serie de acciones como la cartografía crítica de conservación, un censo, habilitación de corredores biológicos para reconectar áreas fragmentadas por cultivos u operaciones industriales, y la capacitación de comunidades ganaderas locales para mitigar los conflictos y la caza furtiva.

Dior financió también el rodaje de un documental a cargo del cineasta francés de naturaleza Mathieu Le Lay, durante 2025.

Son las otras redes de monsieur Niel en Chile.