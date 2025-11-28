BLACK SALE $990
    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Los expertos plantean que el Índice de Actividad del Comercio (Imacec) de octubre crezca entre 2% y un 2,2%.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) puso sobre la mesa más información sobre el estado de la economía al publicar el Índice de Producción Industrial y el Índice de Actividad del Comercio de octubre, donde la primera bajó un 0,4% y la segunda subió un 7,1% en doce meses.

    Ante estos nuevos antecedentes, los expertos anticipan el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de octubre, que se conocerá este lunes, cuando el Banco Central publique las cifras.

    El gerente de estudios de Gemines Consultores, Alejandro Fernández, planteó que “con el mismo número de días hábiles que octubre de 2024. Con estos datos (sectoriales), nuestra estimación de crecimiento de la actividad en el décimo mes del año es de 2,1% y una variación positiva respecto de septiembre con cifras desestacionalizadas”.

    “La proyección de 2,4% para el año se sigue sosteniendo, mientras que para 2026, en principio, la cifra estaría más cerca de 2% pero muy condicionada a lo que suceda en la política a partir de marzo”, agregó.

    En tanto, Santander proyectó con los datos que el Imacec de octubre avance 2,2% en doce meses.

    "Datos sectoriales del INE anticipan un avance anual de la economía algo más moderado en octubre (...) Proyectamos un alza anual de 2,0% para el Imacec de octubre", comentó Coopeuch.

    En tanto, el Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP) comentó que “las cifras sectoriales permiten anticipar que el Imacec de octubre registró un crecimiento en torno a 2,1% anual, en línea con el crecimiento esperado para el cuarto trimestre de 2025 de 2,0% anual”.

    “De esta forma, se mantiene una expectativa de crecimiento del PIB real en torno a 2,4% anual para el cierre de 2025″, agregó.

