    Las urgencias para el holding del grupo Angelini ante “nuevo ciclo político”

    El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, planteó la necesidad de generar condiciones para impulsar los proyectos de inversión.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro.

    El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, entregó sus perspectivas de cara al cambio de mando presidencial, donde asumirá como presidente José Antonio Kast, y la Cámara de Diputados, junto con parte del Senado, se renovará.

    “El nuevo ciclo político que se inicia debiera ser una adecuada oportunidad para recuperar la mirada estratégica y de largo plazo que Chile ha ido perdiendo”, dijo Navarro en la editorial de su revista corporativa.

    En el texto, el alto ejecutivo del holding del grupo Angelini también apunta a “enfrentar las tareas apremiantes, como son los temas de seguridad y recuperar el ritmo económico”.

    “No podemos seguir postergando las grandes transformaciones que se requieren para hacer realidad los sueños de un mejor país. Ese sueño que nos habla de ambiciosos proyectos, así como también de los inevitables sacrificios”, agregó.

    Ante este contexto, Navarro apuntó que “el país necesita una hoja de ruta compartida, capaz de abordar tanto las urgencias como los desafíos estructurales de los tiempos que vivimos: cambio climático y crisis ambiental, irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, fragmentación de la cohesión social, desinformación, transición energética, envejecimiento poblacional y la ausencia de libertades que entreguen más oportunidades a toda la sociedad, entre tantas otras materias”.

    “Si algo ha demostrado la historia reciente, es que los países que logran avanzar en forma perdurable no son los que tienen más recursos, sino los que saben construir consensos en torno a sus prioridades fundamentales”, añadió.

    Roberto Angelini y el gerente general Eduardo Navarro. Andres Perez

    De cara a las condiciones que piden para el Estado para sus negocios, Navarro planteó un “Estado moderno y facilitador que, en vez de ser un obstáculo, propicie la generación de nuevos proyectos, velando, a su vez, por el medioambiente y el patrimonio natural del país”.

    “En Chile los proyectos de inversión toman mucho más tiempo que en otras latitudes, lo que inhibe decisiones de inversión y, por lo tanto, generación de empleo, crecimiento y bienestar. La modernización del aparato público no es solo un asunto técnico, es una condición política y cultural para que las cosas ocurran”, añadió.

    Otro de los elementos que puso sobre la mesa es “un entorno tributario estable y competitivo, que ofrezca certidumbre al mundo emprendedor. Esto siempre será un activo relevante para generar confianzas, más aún frente a proyectos de inversión que verán réditos en horizontes largos. Y también es indispensable promover una cultura de consensos, que permita avanzar en grandes acuerdos, en pos de resolver tantos desafíos pendientes”.

    Pensar el futuro

    Otro de los mensajes de Navarro fue pensar en el largo plazo y de forma distinta. “¿Cuáles son las condiciones necesarias para que todos desarrollen sus proyectos? ¿Cómo evitamos que la tecnología profundice desigualdades? ¿Son suficientes las medidas que estamos llevando a cabo para afrontar la crisis climática? ¿Qué queremos preservar de nuestra humanidad y qué no?“, planteó.

    “No hay respuestas fáciles. Pero sí sabemos algo: el futuro exige que pensemos distinto”, añadió.

    De esta forma, Navarro comentó que lo importante es considerar la sostenibilidad del planeta. “En un mundo dominado por la inmediatez —el clic, el algoritmo, la recompensa instantánea— apostamos por lo opuesto: pensar a largo plazo. Porque creemos que somos responsables de lo que heredarán las futuras generaciones", comentó.

    “Esa forma de pensar distinto debe permear hoy las grandes decisiones del país. Porque Chile no parte de cero. Contamos con ventajas estructurales que no podemos seguir desaprovechando: una matriz energética limpia, talento empresarial, estabilidad política y macroeconómica, y recursos naturales estratégicos, entre otros”, complementó.

