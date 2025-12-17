Las ventajas de Chile en la industria de data centers según negocio de Amazon en la nube

Cuando se habla del potencial de la industria de data centers en Chile siempre se escucha a los distintos actores hablar respecto a la disponibilidad de energía que tiene este país como una ventaja, por lo que varios empresas han optado por esta nación para instalar sus centros de datos, frente a otros territorios de la región como Argentina, Perú u otros países vecinos.

Durante este 2025, la compañía internacional Amazon Web Services (AWS) anunció una nueva inversión de US$4.000 millones para los próximos años en Chile para la construcción de la tercera región (un conjunto de al menos 3 data centers) en América Latina. ¿Por que Chile? uno de los factores determinantes fue las ventajas en materia de energía.

“En Perú, en Bolivia, que son los países con los que de alguna forma competimos desde el punto de vista de estos centros de datos, tienen más limitaciones. No tienen un sistema completamente interconectado que enlaza a todo el país. A nosotros lo que eso nos permite es que quien consume la energía y quien la genera pueden no necesariamente estar uno al lado del otro”, explica el country manager de AWS en Chile, Felipe Ramírez.

“Chile tiene un pipeline de generación también que es bastante robusto. Cuando tú tomas la decisión de instalar un data center no es llegar y decir: ‘necesito tanta energía más’. Porque la generación va de la mano de proyectos de generación que demoran mucho más. Por lo tanto, hay un pipeline de un consumo futuro que tiene que estar relativamente a la mano. Hay países donde no hay planes para generar más energía que eventualmente podrían necesitar con la incorporación de varios centros de datos”, relata el ejecutivo de AWS.

El country manager de AWS, Felipe Ramírez, apuntó a la disponibilidad de energía, la conectividad y la estabilidad de Chile versus otros países de la región. www.cristobalmerino.com

“Si tú no tienes energía, puedes estar 5 a 10 años de tenerla, por lo tanto, la disponibilidad de energía es una variable súper importante”, añadió.

AWS no detalla la cantidad de energía que utilizará en su nueva región. Pero Ramírez apuntó a que “hay un estudio de Accenture -compañía global de consultoría, tecnología y outsourcing- que dice que un data center de AWS consume un cuarto de la energía que consume uno tradicional”, asegura. En concreto, este estudio plantea que las cargas de trabajo en AWS son hasta 4,1 veces más eficientes que las instalaciones locales, reduciendo la huella de carbono hasta en un 99%.

Conectividad y estabilidad

Ramírez también apunta que uno de los factores claves para que AWS decidiera instalar su región en Chile es la conectividad: “Las inversiones de este tipo son muy sensibles a la conectividad. Si tú tienes un punto único de falla te hace muy vulnerable. Chile tiene una infraestructura de telecomunicaciones súper robusta, sobre todo en la Región Metropolitana”.

Explica que para conectar con otros países, como Estados Unidos por ejemplo, hay múltiples rutas. De esta forma, si hay un corte de fibra, no afectaría el funcionamiento de un data center.

En línea con no tener que ubicar la infraestructura a un costado de dónde se produce la energía, AWS decidió instalar la nueva región en la capital del país, porque la conectividad es clave para el desarrollo de esta tecnología de acuerdo al country manager. “Una de las razones por las que existen regiones distintas en todo el mundo es porque la idea es tener una cobertura que permita que la latencia sea baja. Si nosotros ponemos un data center en alguna región de Chile distinta a Santiago, ahí vamos a estar generando una latencia que no es ideal. La mejor ubicación es cerca de donde está el consumo de estos servicios”, afirmó Ramírez.

Sin embargo, el Plan Nacional de Data Centers, lanzado por el Ministerio de Ciencia hace aproximadamente un año, busca descentralizar, e impulsar el desarrollo de esta industria en distintas regiones del país. “Una cosa es lo que quiere impulsar en plan, pero es compite con lo que hace más sentido técnicamente. Si tu miras otros países, los data centers no están en una montaña, están en los centros urbanos”, dijo el ejecutivo.

A pesar de estas diferencias en la visión del desarrollo de la industria, Ramírez apunta a la estabilidad de Chile. “Tú construyes un data center y no esperas tener retorno de esa inversión en 2 o 3 años. El retorno se produce en muchísimos años. Por eso hay que evaluar el riesgo de que las reglas del juego puedan estar cambiando en ese periodo”, dijo.

“Chile está súper bien evaluado desde el punto de vista de un país estable, donde las políticas se respetan, los niveles de inflación son súper estables en el tiempo, etc. Por lo tanto, el riesgo de invertir en Chile, de no recuperar esa inversión, es relativamente bajo”, aseguró.

El consumo de agua de AWS

Al dar a conocer este anuncio en mayo de este año, Ramírez declaró que la región para enfriar los equipos no utilizaría agua de forma intensiva, con mecanismos de refrigeración a través de aire. Con esto, ocuparía recursos hídricos sólo un 4% del año, durante los días de más calor, utilizando el equivalente al consumo de 2 hogares promedio al año durante el inicio de las operaciones, y podría llegar a un máximo de 8 hogares.

“Históricamente el proceso de enfriamiento se ha hecho con agua. Y es por eso que históricamente los data centers vienen acompañados de un consumo muy grande de agua”, afirmó Ramírez.

Pero explica que AWS ha nivel mundial está renovando y modernizando equipos, con el fin de incorporar tecnologías de enfriamiento que no requieran un consumo tan alto de agua. La meta es ser “water positive” para el año 2030. “El compromiso nuestro es que podamos devolver a la comunidad más agua de la que estamos consumiendo”, explica el country manager de AWS en Chile.

En este país, por ejemplo, trabajan con Kilimo, una empresa que busca restaurar ecosistemas productivos mientras optimizan el uso del recurso hídrico. En el Río Maipo mantienen una iniciativa con la cual ahorran cerca de 200 millones de litros de agua al año, según expone Ramírez. “Estamos haciendo lo mismo en Brasil, en México, Estados Unidos y Europa”, afirma.

AWS tiene 38 regiones en el mundo. Chile se incorporará al portafolio de este tipo de infraestructuras para finales del 2026. Es por esto que será uno de los países con tecnología más moderna.