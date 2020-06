Latam anota su mayor alza en bolsa desde el anuncio de ingreso de Delta a su propiedad, en medio de señales de apoyo de Qatar Airways

La acción de Latam acapara toda la atención de los inversionistas. Claro porque el papel de la aerolínea, duramente golpeada por la crisis del coronavirus, experimenta su mayor salto en la Bolsa de Santiago desde el anuncio del ingreso de Delta a su propiedad.

Los papeles llegaron a subir más de 25%, en su mejor día desde el pasado 27 de septiembre. A esta hora el avance se modera a 21%, pero aún así es la acción de mejor desempeño de la plaza local. Se cotiza en $ 1.130 y su capitalización de mercado llega a US$ 892 millones.

Las ganancias coinciden con las declaraciones de apoyo a Latam de Qatar Airways, la aerolínea catarí que tiene el 10% de Latam y que ha reconocido que su aspiración es empatar el 20% de Delta.

“Por supuesto que iremos en su ayuda”, dijo Akbar Al Baker, Ceo de la empresa en declaraciones a Bloomberg TV.

“Es una inversión estratégica a largo plazo”, agregó el ejecutivo.

Cabe recordar que de los US$ 900 millones que recibió Latam de sus principales accionistas, US$ 300 millones vinieron de las familias Cueto (Chile) y Amaro (Brasil), y los restantes US$ 600 millones precisamente de Qatar.

Al Baker comentó que por el momento esa aerolínea está operando con recursos propios, pero de continuar el panorama buscarían una inyección de capital por parte del gobierno de Qatar, que es propietaria del gobierno.

Pese al resultado de hoy, hay que decir que los títulos acumulan un derrumbe de 85,22% en lo que va del ejercicio.

Cabe recordar que las acciones las aerolíneas han sufrido más que ninguna otra los embates de la pandemia, particularmente por las medidas restrictivas de los gobiernos que obligaron a dejar en tierra a los aviones.

Y en ese contexto, las acciones de Latam sufrieron una pérdida de valor histórica luego que anunció que se acoge al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EEUU.