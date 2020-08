Latam: juez deja fuera oferta de Jefferies en tramo A y los Cueto-Qatar logran ventaja

Este miércoles se realizó una nueva audiencia de la causa de la reorganización financiera de Latam Airlines, que se sigue ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo del juez del caso, James L. Garrity. Ahora, el foco quedó puesto en las propuestas de financiamiento DIP (deudor en posesión), hechas tanto por los actuales accionistas de la aerolínea como por fondos internacionales y acreedores, recursos que permitirán a la compañía continuar con sus operaciones durante el proceso.

En la audiencia se definieron algunos puntos clave. Uno de ellos es que la oferta que presentó Jefferies por el tramo A este domingo -y que cuenta entre sus financistas a Knighthead- está fuera del análisis, por haber sido presentada cuando ya había cerrado el registro, según dictaminó el magistrado.

Por lo tanto, lo que la empresa dejó a decisión del juez fue una propuesta de DIP completo, incluyendo una oferta de Qatar Airways más las familias Cueto, Amaro y Eblen, por US$900 millones; y otra de Oaktree por US$S1.300 millones, para los tramos C y A, respectivamente. Por ello, el tribunal ahora deberá aprobar o rechazar la propuesta completa, de la misma manera.

Eventualmente podría no aprobar el plan y visar el de Jefferies, solo respecto del tramo C, por US$900 millones. En otras palabras, las opciones que tiene el juez son: aprobar o rechazar el DIP completo propuesto por Latam, o aprobar la propuesta de Jefferies solo por el tramo C.

Esto, creen fuentes al tanto del caso, da ventaja a Oaktree y Qatar/Cueto, debido a que proponen un plan que incluye ambos tramos y que daría acceso a la compañía a más de US$2.000 millones.

Lo que ahora viene es que el juez deberá decidir sobre el mejor plan de financiamiento DIP, tras lo cual hay un plazo de diez días para apelar. Si bien eso podría demorar la entrega de recursos a la aerolínea -que los necesita con urgencia- el sistema está diseñado para que eso no ocurra, por lo que si bien la decisión queda pendiente, la compañía tiene acceso al financiamiento en el intertanto. Quien anticipó los recursos no los pierde y recupera lo que puso, con la misma calidad de super acreedor que le da la categoría de financista DIP.

El día en el tribunal

Durante la jornada, que se inició a las 13:00 horas y se extendió hasta las 18:00 horas, los representantes de las partes expusieron ante el juez por última vez sus argumentos para defender sus propuestas frente a la de sus competidores.

El primero en tomar la palabra fue Susheel Kirpalani, del estudio Quinn Emanuel, abogado de Knighthead Capital Management, para solicitar que se reabriera el registro de evidencias para permitir que se revisen más opciones de financiamiento.

Oaktree se había opuesto a eso, pues consideraba que podría dilatar más el proceso. El abogado del Comité de Acreedores, Allan Brilliant, del estudio Dechert LLP, también intervino a favor de la petición de Knighthead Capital.

“Esta decisión no debe tomarse a la ligera”, señaló Kirpalani. “Lo que buscamos es que la Corte esté atenta a que en algo tan serio como esto, en donde los accionistas están diciendo que los bonistas están haciendo daño a la empresa... queremos hacer el bien, proteger la firma y el proceso judicial”, añadió.

Sin embargo, el juez Garrity rechazó la solicitud de reapertura del registro.

Tras dar por finalizada la discusión sobre la reapertura del registro intervino Lisa Schweitzer, del estudio de Cleary Gottlieb, representantes de Latam Airlines. La abogada partió señalando que la evidencia respalda la aprobación del acuerdo de crédito DIP de US$2.450 millones proporcionado por Oaktree Capital Management en el tramo A y Qatar Airways y Costa Verde Aeronáutica en el tramo C.

También planteó la urgencia con que se necesitan los recursos para proporcionar liquidez a la empresa y reiteró que la propuesta de los accionistas es la mejor opción. “Es tiempo de llegar a una conclusión y de que se tomen en consideración las propuestas que están en el archivo del caso”, señaló.

Por otra parte, se refirió a que el financiamiento DIP, incluido el préstamo del tramo C, fue resultado de un proceso justo. En ese sentido, defendió que el plan fue dado a conocer al mercado con un “completo proceso de marketing”. Esto, en respuesta a las críticas de los acreedores sobre cómo Latam realizó este proceso de comercialización.

De hecho, Allan Brilliant, del estudio Dechert LLP, abogado del Comité de Acreedores, por su parte, pidió que se rechazara la propuesta de los Cueto y Qatar por el tramo C, indicando que esta no fue puesta en el mercado.

Jeffrey Rosenthal, también abogado de Cleary Gottlieb, firma que representa a Latam Airlines, dijo que la oferta final de Jefferies no es mejor para la aerolínea “a lo ya presentado por los deudores (Qatar/Cueto)”.

Luego fue el turno de la abogada de Oaktree Capital Managment, Kim Havlin, del estudio White&Case, quien hizo una breve intervención recordando las razones de por qué apoya la propuesta de los deudores y asegurando que los US$1.300 millones de financiamiento que propuso “es un gran compromiso”, indicó.

Ahora bien, Oaktree dijo que considera valioso tener a los accionistas como prestamistas del tramo C y que, aunque Oaktree está y siempre ha estado dispuesto a considerar cualquier propuesta competitiva y comprometida, su único compromiso es financiar el tramo A del DIP que han sido propuestos por los deudores y que actualmente está ante el tribunal para su aprobación. En ese sentido, quedó la duda si es que Oaktree mantendría la oferta sobre la mesa si es que el juez opta por la propuesta de Jefferies en el tramo C.

Tras escuchar las visiones de todas las partes, el juez señaló que “trataré de tener la decisión lista lo más rápido posible”.

Una vez que se resuelva el tema del DIP, el caso se enfocará en definir los términos del plan de salida de Latam, pensando en que el plan es mantenerse operando, reestructurar sus deudas y no liquidarse. Este plan deberá ser presentado por la compañía, pero tendrá que contar con la aprobación de los acreedores, además del juez.

Las propuestas

Los US$900 millones comprometidos por las familias Cueto, Amaro y Qatar

-La primera propuesta que se conoció en el marco del proceso de reorganización de Latam fue la que presentaron las familias Cueto, Amaro, Eblen y también Qatar Airways, por US$900 millones el mismo día en que aerolínea anunció que recurrirían al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. Sin embargo, podría ampliarse en US$250 millones.

Posteriormente, se conocieron más detalles sobre la propuesta: un fee de 2,5% y una tasa de interés de 14,5%.

Tras los cuestionamientos a la propuesta -a la que acreedores tildaron de ser más cara que la de Jefferies- los accionistas accedieron a bajar el descuento de 32% a 20% si se cambia la deuda por acciones. Por otra parte, la nueva propuesta contempla que ahora será la aerolínea la que decidirá si el pago se hace mediante la conversión de acciones y no como estaba establecido en la oferta original.

Las condiciones que ofrece Jefferies en su apuesta

-Por otro lado, la oferta de Jefferies considera una tasa de interés de 15% más Libor por año y no tiene opción de reconversión de acciones. Además, contempla una comisión de salida de 3%. Según la oferta, no se permiten pagos anticipados voluntarios de los préstamos DIP.

El mecanismo de retiro de los fondos del crédito propuestocontempla dos etapas, una mitad en agosto y otra en octubre.

Esta propuesta es apoyada por el Comité Oficial de Acreedores de Latam Airlines. También ha sido fuertemente respaldada por Thomas Wagner, socio de Knighthead Capital Management -firma que es parte de los prestamistas de la oferta de Jefferies- que en otras ocasiones defendió dicha propuesta argumentando que tras un análisis económico, sus resultados apuntan que es menos costosa que la presentada por los Cueto y Qatar.

La alternativa de Oaktree que compite por el tramo A del DIP

-Por el tramo A del financiamiento DIP, el primero en presentar una oferta fue la firma Oaktree Capital Management. La firma que comprometió con US$ 1.300 millones. Ello contemplaba una tasa de salida de US$ 9,75 millones, que representa el 0,75% del monto del compromiso. Este punto generó crítica por parte de varios acreedores, sin embargo, fue aceptado por el juez James Garrity.

Ahora bien, tras una revisión por parte de Oaktree a la propuesta, esta tarifa sólo será cobrada cuando se defina que su opción ha sido desechada. Esta oferta es respaldada por Latam Airlines.

Por este mismo tramo, Jefferies presentó hace unos días una oferta por US$1.300 millones. Sin embargo, la oferta quedó fuera de carrera y ahora el juez deberá resolver si rechazar o aceptar la propuesta de Oaktree que compite sola.