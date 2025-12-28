Los Briones Marasovic reorganizan sus negocios tras la venta de Yadrán

Del agitado mar del sur chileno, a la solidez del ladrillo y los negocios personales. El patrimonio de los Briones Marasovic se traslada ahora a tierra firme con operaciones de bienes raíces en Chile, Estados Unidos y Europa y nuevos proyectos familiares y personales. Bajo el paraguas de su family office “Arcoiris”, Felipe Briones Goich (76) y sus tres hijos Felipe Hernán (43), Ana Josefina (41) y María Victoria (35) Briones Marasovic quedaron convertidos en un holding de alta liquidez tras la venta de Pesquera Yadrán a la japonesa Nissui en US$ 133 millones.

El 25 de agosto de 2025, tres meses antes de la venta a los japoneses de la salmonera, que también contaba como accionistas a Chilemarket (Vicente Muñiz) e Inversiones Crucol Limitada (Gastón Cruzat y Sergio Colvin), Felipe Briones Goich constituyó Inmobiliaria Arcoiris Limitada, controlada por Inversiones Arcoiris Limitada (99,9%), la sociedad de toda la vida con la que el empresario ha hecho sus negocios. El otro accionista es Inversiones Yadran S.A. (0,1%). La operación podría interpretarse como un reconocimiento oficial al peso que la tierra empezará a tener en la conformación del nuevo patrimonio familiar, reconocen en el entorno del grupo.

En todo caso, los Briones Marasovic manejan -hasta ahora- parte importante de su cartera inmobiliaria -terrenos y propiedades- a través de Inversiones Puente Nuevo e Inmobiliaria Nevada.

En la escritura de Inmobiliaria Arcoiris Limitada, los estatutos designan explícitamente a María Victoria Briones Marasovic como la administradora suplente, con plenos poderes, en caso de ausencia de Felipe Briones Goich. En el mercado dicen que la diseñadora de la Universidad Católica y MBA de la U. de Chile en 2022 ha estado tomando un rol de liderazgo en esta área en los últimos dos años, sobre todo, en nuevos proyectos.

Además, gestiona su propio vehículo de inversión, Inversiones Victoria Limitada, constituido en abril de 2010, junto a su padre. En algunos negocios inmobiliarios ha entrado en conjunto con su hermano mayor, Felipe Hernán.

Quienes la conocen la describen como una empresaria muy parecida a su padre en la forma de operar. Su tesis para el MBA fue un plan de negocios para productos de salmón con valor agregado. Entre 2021 y hasta la venta de la compañía fue directora de Yadrán y fue la representante de la compañía ante el Chilean Salmon Marketing Council en Estados Unidos.

Al igual que su padre, también le gusta volar. En 2024 obtuvo su licencia de piloto privado, tras haber realizado su primer vuelo sola en diciembre de 2023.

Chárteres

Cercanos dicen que los tres hermanos Briones Marasovic son muy cercanos entre sí y que en materia de negocios suelen actuar coordinados, generalmente como bloque. Pero que no son muy activos en el día a día, comparados con sus primos. El rol predominante todavía corresponde a su padre, el segundo de los cinco hijos del legendario Hernán Briones Gorostiaga, expresidente de la Sofofa y creador del grupo empresarial, fallecido a fines de 2005.

Ingeniero Comercial y MBA de la Escuela Superior de Administración de España (Esade), Felipe Briones Goich se separó de sus hermanos en 2007, cuando se quedó con la pesquera Yadrán, mientras el resto de su familia se mantuvo en Inversiones y Desarrollo, Invesa, la sociedad controladora de Cementos Bio Bio e Indura, entre otras compañías que éstos también vendieron después. La unidad familiar, la actuación conjunta y colegiada, los roles claros de cada uno en los negocios son algo que, según aseguran cercanos al grupo, les ha inculcado a sus descendientes.

Felipe Biones Goic lleva su negocios principalmente a través de la sociedad Arcoiris, de la que cuelgan diferentes sociedades. En mayo pasado creó Transportes y servicios aéreos Arcoiris Spa, para entrar el negocio de los chárteres. Cercanos también dicen que está mirando harto la Patagonia, tanto chilena como argentina. También es aportante de un fondo de deuda privada por US$ 35 millones que administra Banchile.

Cambio de ciclo

A diferencia del perfil industrial de su padre, Felipe, el primogénito, se volcó hacia la nueva economía. En julio de 2022 cofundó Living Metrics SpA, una startup de gestión de métricas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y descarbonización corporativa, basada en Inteligencia Artificial.

Ingeniero Comercial UC, con un MBA de la Rady School of Management en la Universidad de California, San Diego, es considerado el más conocido de los tres. Entró al directorio de Yadrán en 2016 y la memoria de ese año lo presentó especialmente como nuevo director, destacando su perfil como director ejecutivo de Andes Chile S.A. y de la ONG Crece Chile. Así como su paso por Rambrands S.A, empresa de marcas del retail, como gerente de Negocios para Perú y Chile. Estuvo allí hasta mediados de 2018.

“Él es bien parecido a su abuelo. Tiene una fuerte vocación pública, interés por los temas país y especialmente regulatorios-medioambientales”, dice un ex Crece Chile. Briones fue tesorero de esta corporación educacional formada por exestudiantes del Colegio Apoquindo y que desarrolla proyectos para adultos en sectores de escasos recursos. También fue parte del gabinete de Ricardo Irarrázabal, subsecretario del Medio Ambiente bajo la primera administración del Presidente Sebastián Piñera.

En las elecciones para la Convención Constituyente de 2021, el empresario figura haciendo un aporte de $2,2 millones a la campaña de Juan Luis Ossa Santa Cruz, entonces candidato por el Distrito 26, Puerto Montt y Chiloé, zona donde se ubicaban las operaciones de la pesquera familiar.

También diseñadora UC, Ana Josefina, fue directora de Yadrán desde 2018. Mantiene la agencia de comunicaciones Briones Undurraga, creada en 2013, y que ha prestado servicios a empresas del propio holding familiar, como el diseño de memorias anuales. Entre sus clientes también figuran CCU, Juan Valdez, Parque Arauco, Ripley, P&G Larraín, entre otros.

Con la venta a Nissui se cierra un ciclo de 45 años que comenzó cuando los Briones adquirieron Yadrán en 1980, en una época en que la salmonicultura chilena era apenas una apuesta experimental. Ahora, Felipe Briones Goich y sus tres hijos quedarán concentrados principalmente en sus negocios independientes, marcados por una fuerte cartera de terrenos y propiedades que manejan en común.