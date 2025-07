Los descargos Etcheberry tras la solicitud de renuncia por la polémica por sus contribuciones: “La verdad es que no quería irme”

El viernes cerca de las 22 horas, el gobierno anunció que le había pedido la renuncia al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry.

Esto, luego que las críticas políticas hicieran insostenible su continuidad. Su principal flanco abierto era que el encargado de fiscalizar el correcto cumplimiento tributario de las personas, haya pagado por 9 años menos contribuciones de las que le correspondían al no tener regularizada una casa inscrita a su nombre Paine.

Los parlamentarios no cesaron de criticarlo por lo que catalogaron de “doble discurso”: el pedir enérgicamente a la ciudadanía que pagara sus impuestos, pero a la vez no cumplir con lo que él mismo demandaba.

Y si bien el gobierno espero hasta última hora de ese viernes que el director renunciara a su cargo, eso no sucedió y por ello, se le pidió que dejara su puesto. Es que Javier Etcheberry no tenía ninguna intención de renunciar y así lo dejó de manifiesto en una inédita conferencia de prensa que entregó este lunes para hacer un balance de su gestión de un año y 21 días, donde incluso entregó los ejes que debería seguir desarrollando el SII.

“Yo la verdad es que no quería irme. Estaba muy contento trabajando (...) Me hubiera gustado no salir, pero yo soy respetuoso de las instrucciones del gobierno y el gobierno pensó que era mejor tomar esa decisión”, dijo Etcheberry en lo que fue su última conferencia de prensa en el cargo.

El ingeniero industrial añadió que “yo hice un expediente completo de la situación, además lo hice público, está en la web del servicio. Se lo pasé, por petición del ministro, (con) todos los papeles a la subsecretaria de Hacienda, quien lo revisó con asesores y no hay nada irregular en las cosas que hice”.

Consultado sobre si habló directamente con el Presidente Gabriel Boric, Etcheberry dijo que esa información de con quién del gobierno habló prefería mantenerla en reserva.

En su despedida dijo que “lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas (de fiscalización) y me despreocupé de estar apurando al Servicio, para que me actualizara luego el catastro a base de la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé o me preocupé no lo suficiente, en ese sentido es cierto”, dijo al ser consultado sobre un mea culpa.

Ante este contexto, por el anuncio del pago retroactivo de las contribuciones de los nueve años, Etcheberry explicó cómo se llegó a esa decisión y por qué fue días después de estallar la polémica.

“Yo no sabía si era mejor hacerlo o no hacerlo, porque yo decía si lo hacía, de alguna forma estaba reconociendo que había actuado mal, entonces yo por eso no lo hice al principio. Consulté y me dijeron que no lo hiciera. Y después decidí hacerlo y pregunté y me dijeron que lo hiciera. Entonces, por eso le digo, yo estaba abierto a hacerlo o no hacerlo”, explicó Etcheberry, quien aseguró que de igual forma va a pagar las contribuciones que correspondían por los nueve años, como se comprometió el viernes por la mañana.

Balance

Sobre su breve gestión en su segundo paso por el SII (fue también director entre 1990 y 2002), Etcheberry resaltó lo logrado. “El servicio tiene una mucho mejor imagen después de todas las cosas que ha estado haciendo y estoy seguro de que, a futuro, va a mejorar mucho más la imagen, en la medida que siga en esta misma senda. Es una institución demasiado importante”, comentó.

Destacó su plan para combatir el crimen organizado con foco en áreas como el salmón, vehículos robados y comercio informal, y el énfasis para que el SII fiscalizara más en terreno. En este período se clausuraron 3.125 comercios y se cursaron 9.181 multas, que equivalen a un 118% más que las emitidas en 2023. También logró cumplir con la meta de recaudación prevista por el Ministerio de Hacienda.

Pero también hubo problemas y polémicas. Ahí se inscriben la poca sintonía que logró con los tributaristas y el manejo que tuvo ante las críticas que se desataron sobre el cobro de las contribuciones. Una de sus frases más criticadas fue cuando señaló a Pulso que “los que reclaman son el 20% más rico”

En la cita, Etcheberry estaba acompañada de Carolina Saravia, la subdirectora de fiscalización del SII, quien desde el 31 de julio será la directora subrogante. Desde este martes y hasta el 30 de julio, la dirección estará a cargo del subdirector de Normativa, Simón Ramírez.

Santiago, 29 de Junio de 2025. El Ministro de Hacienda Mario Marcel concurre a votar en las primarias presidenciales 2025, en el Liceo Confederación suiza Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Marcel: “Hubo gestiones que se podrían haber hecho”

“La opinión que nos formamos es que, si bien, en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención por así decirlo, sí había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron”, dijo Marcel.

Consultado respecto de si Etcheberry le había informado de irregularidades en el pago de contribuciones por dicha propiedad al asumir el cargo hace un año atrás Marcel insistió en que “yo no lo calificaría de irregularidad”.

En ese sentido, Marcel explicó que “cuando el director fue seleccionado para el cargo, tanto primero de manera transitoria y luego en propiedad en el proceso de la Alta Dirección Pública, en ambos casos estaban en desarrollo estas gestiones que él había realizado y, por lo tanto, siendo esas las gestiones que estaba haciendo, él estimó que no era imprescindible que nos las informara y yo creo que en los contribuyentes en general muchas veces nos toca hacer gestiones ante el SII que eso es muy distinto de eludir o evadir impuestos o cometer irregularidades”.

Marcel indicó que Etcheberry le informó de la situación previo a la emisión del reportaje de TVN que dio a conocer el caso, precisando que “no recuerdo si fue 24 horas antes o 48 horas antes del reportaje”.

El ministro también indicó que la decisión de que Carolina Saravia sea quien reemplace a Etcheverry hasta el final del periodo de la actual administración se debe a las normas que tienen que ver con el sistema de Alta Dirección Pública, puesto que se especifica que ocho meses antes de un cambio de gobierno no se pueden hacer concursos, salvo que se pida una autorización especial.

Consultado sobre si su primera declaración del caso fue una defensa de Etcheberry, Marcel aclaró: “Que uno explique un punto en particular, por ejemplo, el tema del rechazo en la Dirección de Obras de la Municipalidad respecto de una documentación que había entregado el director, que no era una condición necesaria o que impedía actualizar el avalúo, no quiere decir que uno esté defendiendo.”