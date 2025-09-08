Mercados argentinos se derrumban tras las elecciones y el riesgo país rompe barrera de los 1.000 puntos

Los mercados argentinos sufren una durísima caída en el arranque de las operaciones de hoy lunes, tras la contundente derrota que sufrió el gobierno del presidente Javier Milei ante el peronismo en las elecciones legislativas de Buenos Aires.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufren caídas de hasta 15%, en el caso del Grupo Financiero Galicia. Pampa Energía y Edenor, por su parte, se desploman 13%.

Otras firmas relevantes del país, como la petrolera estatal YPF, se deja un 16,25%, hasta los US$ 25 por acción. Vista Energy, por su parte, cae un 16,54%, hasta los US$ 38 por título.

Dólar y riesgo país de Argentina

Donde quizá se expresa con mayor claridad el duro revés político que sufrió el libertario es en el riesgo país que supera los 1.000 puntos, de acuerdo a la medición de JP Morgan, informó Ámbito.

Respecto al tipo de cambio, el dólar sube con fuerza y, según reportan medios trasandinos, en algunos bancos se ubica en el techo de la banda de flotación, en torno a los $ 1.460.

La Nación informa a esta hora que el dólar salta 5%, mientras que Clarín reporta que en Mercado Pago, la divisa todavía se muestra en los $ 1.400.

El peronismo logró un triunfo histórico en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, con una paliza de 13 puntos respecto a La Libertad Avanza de Javier Milei. Con el 83% de las mesas escrutadas, el peronismo, agrupado en Fuerza Patria (FP) lograba el 46,93% de los votos contra el 33,86% de los libertarios.

Le seguían Somos, 5,41% y la izquierda, 4,37%. Más relegados quedaban Potencia, con 1,41%, y Unión Libertad, con 1,34%.

“Sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. No han sido positivos, hemos tenido un revés, y hay que asumirlo con responsabilidad”, dijo el Presidente Javier Milei.