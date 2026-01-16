SUSCRÍBETE POR $1100
    Los movimientos del fondo soberano de Noruega en la bolsa chilena

    Entre el cierre de 2024 y los primeros seis meses del 2025 la posición en acciones del fondo en la bolsa local pasó de US$696 millones a US$890 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    01 Junio 2018 Fachada Bolsa de Comercio Foto: Andres Perez RUEDA - VISTA - INTERIOR - OPERADORES DE BOLSA - MERCADO DE VALORES Andres Perez

    El 2025 cerró para la bolsa local como el mejor año en más de tres décadas. El principal selectivo accionario del país terminó el año con un salto de 56,81%, su mejor desempeño anual desde 1993 (68,73%).

    La subida no sólo fue fruto del positivo resultado de las empresas, sino que también de la disposición de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, que volvieron a apostar por el mercado chileno. De hecho, 2025 cerró con una subida de 67,9% en los montos transados en acciones, que totalizaron US$50.870 millones.

    Con ese telón de fondo, uno de los grandes inversionistas internacionales en el país vio un incremento en su exposición a Chile. En concreto, para el primer semestre el fondo soberano de Noruega reporta inversiones en acciones chilenas por US$890,6 millones, monto que está por encima de los US$696 millones informados para el cierre de 2024.

    Además, es la mayor posición desde los US$981,7 millones de 2017.

    El monto es una fracción menor respecto de las posiciones en acciones globales que, al primer semestre, sumaban US$1,4 billones, mientras que en renta fija poseía US$550.611 millones.

    En 1969 se descubrió frente a las costas de Noruega uno de los yacimientos petrolíferos marinos más grandes del mundo, y en 1990 el parlamento aprobó una ley para crear el actual Fondo de Pensiones, el cual tiene por mandato invertir sólo en el extranjero.

    Para las acciones y bonos, el índice de referencia del fondo tiene ponderaciones de 70% y 30%, respectivamente. El Norges Bank, banco central del país, que está encargado de la administración de los recursos, construye la cartera en torno a dichos porcentajes.

    Las acciones chilenas

    Para el primer semestre de 2025, el fondo soberano de Noruega tenía inversiones en 34 acciones chilenas, mismo número que al cierre del 2024, pero se habían producido cambios en algunos nombres.

    Así, a junio del año pasado la mayor inversión es SQM, donde su participación alcanza al 0,94% del capital de la compañía y que está valorizada en US$95,2 millones. Para el cierre del 2024, su participación llegaba a 0,86%.

    La segunda mayor participación por cuanto a monto es Santander, donde posee el 0,62% y cuyo valor llega a US$72,97 millones. Dicho porcentaje es mayor al 0,44% de 2024.

    En tanto, en BCI posee acciones equivalentes al 0,65% - por sobre el 0,62% del año previo- por US$59,6 millones. En Quiñenco también elevaron su participación: pasaron de 0,76% a 0,85%, porcentaje que alcanza los US$54,9 millones.

    Respecto de las mayores posiciones medidas por participación en el capital de las compañías, lidera Paz donde posee el 4,5%, una leve alza respecto del 4,46% de 2024.

    Detrás se ubica Salfacorp donde tiene el 4,12% - por debajo del 4,42% de 2024-, Forus con 2,85% (2,89% en 2024), Entel con 2,45% - mismo porcentaje que al cierre del 2024-, y Besalco con 1,59%, por sobre el 1,19% de 2024.

    Para el primer semestre reportaron una participación de 0,26% en Aguas Andinas y un 0,24% en Empresas Copec, y ya no figuran acciones en Sigdo Koppers. A la vez, ya no tienen acciones en Cencosud Shopping pero si en Cencosud con un 0,21%.

    En el caso de la renta fija, reportaron inversiones en bonos nacionales por US$438,2 millones. La mayor inversión son papeles del estado con US$2332,2 millones, seguida por SQM con US$216,7 millones, Transelec con US$119,4 millones y Endina con US$108,8 millones.

