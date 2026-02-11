SUSCRÍBETE POR $1100
    Los puntos fuertes con los que Millicom intentará ganar presencia en el mercado chileno de telecomunicaciones

    Los expertos del sector coinciden en que la firma multinacional que acaba de comprar Telefónica en Chile, se caracteriza por una fuerte inversión, y es lo que se espera en su ingreso al país. Estiman que Millicom se enfocaría en el negocio de internet fijo y también en el segmento B2B, pero sin descuidar el móvil. Los consultores coinciden en que la compañía no viene a desatar una guerra de precios.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Fuente: Millicom

    Con el anuncio de la venta de Telefónica, muchos actores del sector esperaban la consolidación del mercado, para finalmente tener una industria móvil operada por tres empresas. Sin embargo, eso no ocurrió, y el escenario seguirá tal cual se conoce actualmente, sólo con un cambio de dueño: Millicom. Sin embargo, a juicio de los expertos, lo distinto esta vez (respecto de casos como la venta de Nextel) es que ingresa a jugar un actor que conoce de telecomunicaciones, que tiene amplia presencia en América Latina y que ya se ha hecho con la operación de Telefónica en varios países.

    Por lo mismo, sus expectativas en cuanto a la entrada de Millicom apunta a fuertes inversiones de parte de la firma con base en Luxemburgo para expandir su presencia en el mercado local, a costa de sus competidores.

    Millicom no entra a un país como Chile para administrar la inercia, sino para extraer valor de activos que requieren inversión para ser competitivos. Eso, inevitablemente, presiona al resto de los operadores, no tanto por precios, sino por estándares de calidad, velocidad de despliegue y cumplimiento de compromisos de inversión”, dice el exsubsecretario y director de Attsons Consulting, Jorge Atton.

    Por su parte, la exsubsecretaria y fundadora de Gidiconsulting, Pamela Gidi, plantea que “Millicom viene con una narrativa explícita de crecimiento en Latam, con foco en expansión de 4G/5G, fibra y liderazgo en la mayoría de sus mercados, por lo que cabe esperar un plan de inversión relevante en infraestructura y sistemas en Chile, aunque con foco en retornos".

    “La sola entrada de un operador global, con control operativo directo, sí va a presionar estratégicamente a los demás: en calidad de red, ofertas convergentes, servicio al cliente e innovación digital (ej. billeteras tipo Tigo Money, contenidos, etc.)”, añade Gidi.

    “Su sello es acelerar inversiones y hacer más simple las estructuras comerciales”, dice el exsubsecretario de Telecomunicaciones Pedro Huichalaf, también abogado consultor especialista en el área, mientras que Roberto Gurovich, director de G&A Consultores, lo resume así: “No tiene opción más que invertir fuerte. Tienen que recuperar celdas de servicio y ponerse a la altura de Entel en red y sistemas de clientes”. En ese sentido, estima que será Entel la compañía más presionada con la entrada de la multinacional europea.

    Dónde pondrá el foco

    Ahora la misión de Millicom es ordenarse, según los consultados. Aún hay muchas temáticas que resolver: si se quedará o no con la marca, o implementará la de Tigo; qué pasará con la venta del edificio que está gestionando CBRE y GPS Property; cómo se conformarán los equipos, etc.

    De acuerdo a Atton, en las compras previas que ha hecho Millicom ha seguido un patrón relativamente consistente. La estrategia se ha enfocado, principalmente, en el reordenamiento de activos, con un foco en redes y la salida de negocios no estratégicos. Por otro lado, han apuntado a una mayor disciplina operativa y a la calidad de servicio, más que a una expansión desordenada de mercado.

    “No es una empresa de anuncios grandilocuentes, sino de ejecución técnica. En varios países su entrada significó estabilizar operaciones que estaban perdiendo competitividad y devolverles viabilidad de largo plazo. Es difícil que en Chile hagan una cosa distinta, cuando su principal ejecutiva en Chile, es una de las principales ejecutivas en Tigo Colombia“, explica Atton.

    Los consultores en telecomunicaciones creen que Millicom pondrá énfasis en la red fija, la fibra óptica. “Telefónica tiene activos relevantes, pero subexplotados. Aquí hay una oportunidad directa de mejorar cobertura, calidad y capilaridad territorial“, señala Atton. Guidi agrega que ”en Chile va a explotar especialmente el hogar y el upsell (vender más) a clientes Movistar actuales”.

    Telefónica hasta el momento tiene la mayor parte del mercado, pero muy de cerca le sigue ClaroVTR. Gurovich advierte que al no contar con Onnet, puesto que este negocio pertenece ahora a la matriz de Telefónica, competirá con ClaroVTR de igual a igual.

    Millicom también pondría sus energías en el segmento B2B y en el sector público, en el cual “opera bajo la marca Tigo Business, y su estrategia corporativa es crecer en soluciones digitales/ICT de manera selectiva, sin dispersarse; en Chile eso implica ir por empresas medianas y grandes donde Movistar ya tiene huella, más servicios administrados y cloud/híbridos. Por ejemplo, en Centroamérica, tras comprar Telefónica, Millicom usó la base móvil para vender más banda ancha fija y TV de cable, y llevar ofertas empaquetadas a pymes y gobierno”, indica Gidi.

    “Millicom sabe operar con contratos de largo plazo y exigencias de disponibilidad”, destaca Atton.

    ¿Más guerras de precios?

    Adicionalmente, la apuesta es que pondrá foco en el negocio móvil. Según Gurovich, tiene el desafío de recuperar una posición más relevante en dicho mercado. Es que si bien Telefónica posee el segundo lugar en telefonía, en internet móvil es el último actor de la tabla, y venía perdiendo conexiones con fuerza.

    Atton y Gidi ven más este negocio como complemento estratégico. “Tigo viene con estrategia de convergencia fijo‑móvil: en todos los mercados donde compró Telefónica reforzó el combo hogar (banda ancha + TV) y móvil, usando la base existente para ventas cruzadas”, expone la exsubsecretaria.

    Aseguran que Millicom no viene a hacer guerras de precios. “Seguramente van a lanzar nuevos planes comerciales al mercado, pero no creo que haya bajas sustanciales de precios, porque en Chile los precios ya son bajos y todas las empresas -incluida la nueva operación de Millicom- necesitan mejorar su rentabilidad actual” manifiesta Óscar Cabello, director ejecutivo de la consultora Alfa Centauro.

    “Respecto a los precios, el impacto más visible se puede dar en precios de internet fijo, donde la competencia por captar hogares con fibra ya es grande, donde hay un margen todavía para conectar, y en el caso de móvil, es decir, telefonía móvil, el margen para bajar precios ya es menor“, considera Huichalaf.

