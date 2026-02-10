Millicom se queda con Telefónica en Chile

El edificio de Telefónica está a la venta. (Foto: Aton Chile)

Este martes se terminó el suspenso. Millicom anunció que llegó a un acuerdo con Telefónica para quedarse con los activos de la empresa en Chile, en una alianza con la francesa NJJ por un total de US$1.215 millones.

Así, deja en el camino a Wom, quien también había hecho una oferta por Telefónica, y a las posibilidades de consolidar el mercado.

En desarrollo...