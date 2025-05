Luz Didier, la consejera más joven de Sofofa: “Mi generación es más pragmática que ideológica”

Luz Didier de SK Godelius es, con 35 años, la consejera más joven que ha tenido en su historia la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). En las elecciones que culminaron este martes para el consejo electivo del período 2025-2029, logró 109 votos. Acá fija sus primeros planteamientos en su nuevo rol gremial.

¿Cómo ve su llegada al consejo de la Sofofa?

-Es un logro que no solamente marca un hito personal, sino que también considero que representa un triunfo para todas las generaciones del futuro de demostrar que sí se puede. Siendo la consejera más joven en asumir, represento la apertura de la industria para el ingreso de nuevos liderazgos, nuevas voces. Mi trayectoria representa mucho y honra la tradición e historia de la Sofofa y por ello queremos impulsar a Chile como un actor clave de la economía del futuro, combinando estos dos elementos: la tradición de la Sofofa, con la innovación.

¿Cuáles son sus objetivos de participar en la Sofofa?

-Mi objetivo como consejera es, en primer lugar, tratar de integrar todos los espacios que me abra el gremio para poder participar en lo relativo a las políticas públicas. Yo soy abogada de profesión y tengo un magíster en derecho ambiental, y por lo mismo estoy muy interiorizada con los temas relativos a la permisología, ya sea ley marco de permisos sectoriales como también la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Al mismo tiempo soy directora de una empresa que forma parte del grupo Sigdo Koppers, que se dedica a prestar servicios a la industria minera basado en tecnología, en automatización de procesos, robótica, y por lo tanto, considero que la integración de la tecnología a la industria es algo fundamental.

Debido a que es la consejera más joven, ¿cuál es el tipo de liderazgo que impulsa? ¿Qué tiene de distinto con los liderazgos más tradicionales?

-Creo firmemente que mi generación es más pragmática que ideológica. Tenemos como propósito el bien común y el progreso del país. Mis esfuerzos irán destinados a esa vía. Miramos hacia el futuro y no el pasado, lo que no quiere decir que no aprendamos de la historia.

¿Qué rol debe adoptar la Sofofa en este año electoral?

-La Sofofa tiene que tener un rol activo para impulsar la discusión legislativa para que los temas no se sigan postergando, sino que tengan la máxima celeridad y eficiencia en la discusión. La Sofofa debe mantener una voz firme en cuanto a la representación de la industria y plantear nuestro propósito y posición sin inhibiciones. Es escenacial que el país vuelva a crecer. Tenemos que ser concretos, claros y hacer planteamientos sin ambigüedades.

¿Es partidaria de las cuotas de género en empresas y gremios?

-No soy partidaria de las cuotas. Las mujeres nos hemos ganado nuestro espacio de una manera muy legítima, demostrando que somos capaces y que vamos por un buen camino.