Mach de Bci y Jetsmart se unen para incorporar beneficios en viajes

A través de un comunicado de prensa, la empresa Machbank de Bci y la aerolínea Jetsmart anunciaron la firma para sellar una alianza que contempla beneficios de hasta un 40% de descuentos en sus pasajes y el pago de cuotas sin interés.

El acuerdo origina una colaboración de carácter permanente y considera el desarrollo de nuevas iniciativas durante este primer semestre. Esto lo hará sumando nuevos beneficios con precios especiales en servicios como maletas, acceso preferente y selección de asientos.

Al respecto, el CEO (Chief Executive Officer o presidente ejecutivo) de Machbank, Diego Vidaurre, aseguró que la decisión se enmarca en una “estrategia de crecimiento orientada a fortalecer la relación con nuestros clientes, a través de alianzas que complementan nuestro modelo de banca digital y nos permiten integrar nuevas soluciones de manera simple y eficiente”.

La entidad que opera bajo el respaldo de Bci, lanzó su tarjeta de crédito el año pasado y comenzó su transformación de billetera digital a banco con licencia en 2023.

En la misma línea, para el CCO (Chief Communications Officer o el director de Comunicaciones) de Jetsmart Airlines, Víctor Mejía, la medida forma parte de “un ecosistema de alianzas estratégicas que hemos construido buscando dar valor y acceso a nuestros pasajeros”, combinando tarifas “ultra bajas con beneficios adicionales”.

Esta asociación no sería la única en existencia. De la misma forma, entidades bancarias como Santander, con el beneficio Latam Pass, o Banco de Chile, con Travel Sky Plus, también mantienen alianzas estratégicas con dichas aerolíneas.