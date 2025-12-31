Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

Empresas Madesal presentó un proyecto para seguir desarrollando su “Parque logístico y empresarial del Biobío (Plebb)”, una iniciativa ubicada en la comuna de Penco, provincia de Concepción, Región del Biobío.

“Este parque está concebido para concentrar operaciones de almacenamiento, transferencia de carga y servicios logísticos especializados, alineado con el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, contribuyendo así al desarrollo de infraestructura de la región”, dijo la firma en su informe ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia).

Fuente: Madesal

Así, el proyecto en cuestión se desarrolla en una zona donde ya hay equipamiento de servicios y actividades logísticas, y se encuentran en operación.

En detalle, el proyecto consiste en la urbanización y loteo de una superficie de 77,39 hectáreas —un poco más que las 75 hectáreas del Parque O’Higgins—, donde considera la construcción de más de 468.309,55 m² de superficie arrendable, con una inversión total superior a US$ 120 millones, según detalló en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

A juicio de la firma, es “un proyecto clave para mejorar la eficiencia logística del territorio y fortalecer el sistema portuario del Biobío. Asimismo, busca reducir costos de transporte y atraer nuevas inversiones en sectores como minería, energía, agroindustria y comercio exterior, consolidando al Gran Concepción como un polo de servicios logísticos de alcance nacional”.

“El proyecto contribuirá al crecimiento económico regional, generará nuevas oportunidades de empleo, potenciará el comercio exterior y la competitividad productiva del Biobío”, añadió

Otra de las características es que el proyecto “no contempla obras de edificación al interior de los lotes, pues solo considera la construcción de la infraestructura vial y de servicios necesaria para la urbanización y la habilitación de áreas destinadas a su posterior arriendo y operación logística”.

“El presente proyecto contempla la urbanización de 21 nuevos lotes para los mismos usos, además de la habilitación de áreas verdes, protección de bosque nativo, patio de maniobras y la extensión de la red vial interna del Parque, permitiendo aumentar la capacidad operativa y mejorar su conectividad interna”, dijo.

Fuente: Madesal

Los trabajos consideran una mano de obra promedio de 55 personas y un máximo de 90. La cifra baja a cinco personas una vez en operación. Respecto a los tiempos, la construcción del proyecto se ejecutará en 15 secuencias constructivas, en un plazo estimado de ejecución de 15 años, donde la fecha estimada de inicio es en enero del 2027.

Según detalla en su página web, el centro ofrece lotes de autoconstrucción, bodegas y cancha de almacenamiento. En detalle, la oferta está enfocada en actividades de almacenamiento, actividades productivas, manufactura y distribución. Esto para pequeña y mediana industria e industria grande no contaminante.

Entre los actuales clientes están Dercomaq, Andamios Bío Bío, Volvo y Valmet.