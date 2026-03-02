Maersk suspende el tránsito por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz ante escalada en Medio Oriente

La naviera Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, anunció este domingo la suspensión inmediata de sus rutas tanto por el Canal de Suez como por el estratégico Estrecho de Ormuz, alegando motivos de seguridad en medio del creciente deterioro del escenario geopolítico en Medio Oriente.

Según informó la empresa danesa en un comunicado, la decisión incluye la pausa de los tránsitos Trans-Suez a través del estrecho de Bab el-Mandeb y la suspensión indefinida del cruce de todos sus buques por el Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial.

“La seguridad de nuestras tripulaciones, buques y la carga de nuestros clientes sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señaló Maersk.

La medida fue instruida luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán declarara el sábado cerrado el Estrecho de Ormuz, lo que desató una reacción en cadena entre las principales compañías navieras internacionales.

Según reporta la Agencia AFP, por esta vía marítima transita cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por mar a nivel global, además de un volumen significativo de carga comercial con destino y origen en los puertos del Golfo.

Además del Estrecho de Ormuz, el Canal de Suez representa otro punto neurálgico del comercio internacional, al conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo y constituir una ruta clave entre Europa y Asia. Su cierre o restricción implica desvíos de miles de kilómetros, con impacto directo en costos, tiempos de entrega y cadenas logísticas globales.

Ante este escenario, Maersk precisó que redirigirá sus embarcaciones por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, una alternativa considerablemente más larga.

Asimismo, la compañía anunció el cierre temporal de sus oficinas en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, como medida preventiva.

Recientes incidentes marítimos

La tensión en la zona quedó en evidencia tras nuevos incidentes marítimos. Medios estatales de Omán informaron que un petrolero frente a sus costas fue atacado, dejando a cuatro tripulantes heridos.

En tanto, el centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reportó que otra nave frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos fue impactada por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio a bordo.

La preocupación también fue expresada por el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, quien instó a las navieras a “extremar las precauciones” y, cuando sea posible, evitar el tránsito por las zonas afectadas hasta que mejoren las condiciones de seguridad.

Maersk no es la única empresa en adoptar estas decisiones. La suiza MSC instruyó a sus buques en el Golfo a dirigirse a áreas seguras designadas, mientras que la alemana Hapag-Lloyd, la quinta mayor del mundo, suspendió completamente el paso por el Estrecho de Ormuz. En la misma línea, la francesa CMA CGM ordenó a sus naves buscar refugio y detener el tránsito por el Canal de Suez.