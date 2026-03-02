SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Maersk suspende el tránsito por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz ante escalada en Medio Oriente

    La naviera danesa se suma a otras grandes compañías marítimas que detuvieron operaciones en rutas clave para el comercio global, priorizando la seguridad de tripulaciones y cargas tras ataques y advertencias militares en la región.

    Por 
    Roberto Martínez
    Maersk JON NAZCA

    La naviera Maersk, una de las mayores compañías de transporte de contenedores del mundo, anunció este domingo la suspensión inmediata de sus rutas tanto por el Canal de Suez como por el estratégico Estrecho de Ormuz, alegando motivos de seguridad en medio del creciente deterioro del escenario geopolítico en Medio Oriente.

    Según informó la empresa danesa en un comunicado, la decisión incluye la pausa de los tránsitos Trans-Suez a través del estrecho de Bab el-Mandeb y la suspensión indefinida del cruce de todos sus buques por el Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias del comercio energético mundial.

    La seguridad de nuestras tripulaciones, buques y la carga de nuestros clientes sigue siendo nuestra máxima prioridad”, señaló Maersk.

    La medida fue instruida luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán declarara el sábado cerrado el Estrecho de Ormuz, lo que desató una reacción en cadena entre las principales compañías navieras internacionales.

    Según reporta la Agencia AFP, por esta vía marítima transita cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por mar a nivel global, además de un volumen significativo de carga comercial con destino y origen en los puertos del Golfo.

    Además del Estrecho de Ormuz, el Canal de Suez representa otro punto neurálgico del comercio internacional, al conectar el mar Mediterráneo con el mar Rojo y constituir una ruta clave entre Europa y Asia. Su cierre o restricción implica desvíos de miles de kilómetros, con impacto directo en costos, tiempos de entrega y cadenas logísticas globales.

    Ante este escenario, Maersk precisó que redirigirá sus embarcaciones por el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, una alternativa considerablemente más larga.

    Asimismo, la compañía anunció el cierre temporal de sus oficinas en Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Omán, como medida preventiva.

    Recientes incidentes marítimos

    La tensión en la zona quedó en evidencia tras nuevos incidentes marítimos. Medios estatales de Omán informaron que un petrolero frente a sus costas fue atacado, dejando a cuatro tripulantes heridos.

    En tanto, el centro United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reportó que otra nave frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos fue impactada por un proyectil desconocido, lo que provocó un incendio a bordo.

    La preocupación también fue expresada por el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, quien instó a las navieras a “extremar las precauciones” y, cuando sea posible, evitar el tránsito por las zonas afectadas hasta que mejoren las condiciones de seguridad.

    Maersk no es la única empresa en adoptar estas decisiones. La suiza MSC instruyó a sus buques en el Golfo a dirigirse a áreas seguras designadas, mientras que la alemana Hapag-Lloyd, la quinta mayor del mundo, suspendió completamente el paso por el Estrecho de Ormuz. En la misma línea, la francesa CMA CGM ordenó a sus naves buscar refugio y detener el tránsito por el Canal de Suez.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteMaerskEstrecho de OrmuzCanal de SuezIránPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel anuncia ataques contra Hezbolá en todo Líbano en respuesta a lanzamiento de cohetes en represalia por muerte de Jamenei

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    Con 24 trenes extras del Metro y 250 mil vehículos adicionales: así se prepara Santiago para el “superlunes”

    Lo más leído

    1.
    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    Dirección del Trabajo emite dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas

    2.
    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    3.
    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    4.
    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    Arturo Porzecanski: “Ahora la gente quiere en Chile a alguien que patee el tablero, pero en una dirección constructiva”

    5.
    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Presidente de BancoEstado: “En los últimos años nuestro aporte (al Fisco) ha sido comparable al de Codelco”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda
    Chile

    Relación con Trump y guerra en Irán tensionan al oficialismo en la antesala del reinicio del comité ampliado en La Moneda

    Con 24 trenes extras del Metro y 250 mil vehículos adicionales: así se prepara Santiago para el “superlunes”

    Cadem: 56% considera exagerada la decisión de EE.UU. de revocar visas por cable submarino con China

    Maersk suspende el tránsito por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz ante escalada en Medio Oriente
    Negocios

    Maersk suspende el tránsito por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz ante escalada en Medio Oriente

    Crisis en Medio Oriente: Prevén que el petróleo Brent podría sobrepasar los US$100 el barril

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    La UC no se conforma en Chillán y proyecta la Copa Libertadores: “Trataremos de presentar el mejor equipo para lo que viene”
    El Deportivo

    La UC no se conforma en Chillán y proyecta la Copa Libertadores: “Trataremos de presentar el mejor equipo para lo que viene”

    El Toro resuelve los problemas: la efectividad de Zampedri le da el triunfo a la UC sobre el áspero Ñublense

    La euforia Matías Zaldivia, el héroe de la U: “Lo grité porque tenía una angustia ahí, unas ganas de ganar muy grandes”

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Israel anuncia ataques contra Hezbolá en todo Líbano en respuesta a lanzamiento de cohetes en represalia por muerte de Jamenei
    Mundo

    Israel anuncia ataques contra Hezbolá en todo Líbano en respuesta a lanzamiento de cohetes en represalia por muerte de Jamenei

    Argentina confirma liberación del gendarme Nahuel Gallo tras más de un año detenido en Venezuela

    Sirenas en el norte de Israel tras fuego desde Líbano marcan ingreso de Hezbolá a la guerra

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers