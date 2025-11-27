BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mallplaza invertirá más de US$60 millones en su centro comercial en La Serena

    Este mall es clave para la compañía, ya que es el activo con los ingresos mensuales por metro cuadrado más alto de todo el portafolio, y además, se ha visto impulsado con fuerza por el turismo argentino.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    DCIM\100MEDIA\DJI_0117.JPG

    La cadena de centros comerciales ligada al Grupo Falabella, Mallplaza, dio a conocer durante noviembre su renovado plan de inversiones. La compañía destinará US$ 570 millones hasta el 2028 para transformar y ampliar sus malls. En total, se incorporarán más de 168 mil metros cuadrados, un 68% en Chile y un 32% en Perú.

    De las inversiones que se realizarán en Chile en dicho periodo, una de las más altas corresponde a la ampliación de Mallplaza La Serena, que costará cerca de US$61.4 millones. Esta solo es superada por la inversión destinada a Mallplaza Trébol, que considera más de US$100 millones.

    Mallplaza La Serena es uno de los activos claves para la compañía. En la última presentación de inversionistas la firma asegura que este es el activo con los ingresos mensuales por metro cuadrado más alto de todo el portafolio compuesto por 37 centros comerciales.

    “Durante 2025, Mallplaza La Serena ha recibido más de 15 millones de visitas, posicionándose entre los centros urbanos con mayor flujo del grupo Mallplaza. Además, en el tercer trimestre del año alcanzó una ocupación del 98,6%”, detallaron desde la compañía.

    En el tercer cuarto de 2025, las ventas de los socios comerciales de este activo alcanzaron los $49.145 millones (US$ 51 millones), lo que representa un crecimiento del 10,5% respecto al mismo período de 2024. En tanto, en los últimos 12 meses al cierre del tercer trimestre, las ventas acumularon $229.835 millones (equivalente a US$ 239 millones), con un alza interanual del 21,0%.

    Este mall tiene especial importancia por el flujo de argentinos que ha crecido de forma exponencial. La compañía detalló que hasta septiembre de este año ingresaron al centro comercial más de 18 mil vehículos con patente argentina, lo que significa un aumento de 260% versus el mismo periodo del año anterior.

    “Mallplaza La Serena representa hoy mucho más que un centro comercial: es un espacio de encuentro urbano donde los visitantes se conectan. Con su combinación de marcas internacionales, gastronomía variada y actividades familiares, se ha convertido en un punto de referencia para el turismo en la región”, expresó el gerente comercial de Mallplaza Chile, Alfredo Camponovo.

    ¿Cuáles son los planes para Mallplaza La Serena?

    Los US$61 millones serán invertidos para un proceso de expansión y transformación de algunos espacios de este activo, que se estima que esté listo para la segunda mitad del 2027, en dos años más.

    “El plan contempla una ampliación de 9.500 metros cuadrados, alcanzando un total de 73.616 metros cuadrados, lo que equivale a casi tres veces la superficie del Jardín Japonés de La Serena, fortaleciendo la experiencia de los visitantes y potenciando su propuesta comercial”, detalla la compañía.

    En concreto, Mallplaza buscará instalar un nuevo polo gastronómico y de entretenimiento al aire libre que se ubicarán en el tercer nivel. Además, se desarrollarán 6 mil metros cuadrados de nuevas áreas comerciales en los primeros niveles en los cuales se incorporará marcas internacionales de moda, retail y servicios.

    “Estas mejoras buscan consolidar al centro como un espacio urbano integral, más conectado con la ciudad y con el turismo”, dijo la compañía.

    Adicionalmente, para seguir potenciando la llegada de argentinos, impulsaron estrategias comerciales para atraerlos, como descuentos de hasta 30% en categorías que son reconocidas por ser las más atractivas para los argentinos como calzado y artículos deportivo.

    Más sobre:Centros comercialesMallMallplazaLa SerenaInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial
    Chile

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos
    Negocios

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Aunque producción de cobre apenas crece, consumo energético de la minería en Chile ha aumentado 54% entre 2010 y 2024

    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
    Finde

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé
    Cultura y entretención

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé

    Mátate, Amor: tras los rastros de la intensa novela de Ariana Harwicz llevada al cine por Lynne Ramsay

    La clásica banda de rock que a Roger Waters no le parecía interesante: “Sus conciertos son una broma”

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”
    Mundo

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile