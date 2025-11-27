Mallplaza invertirá más de US$60 millones en su centro comercial en La Serena

La cadena de centros comerciales ligada al Grupo Falabella, Mallplaza, dio a conocer durante noviembre su renovado plan de inversiones. La compañía destinará US$ 570 millones hasta el 2028 para transformar y ampliar sus malls. En total, se incorporarán más de 168 mil metros cuadrados, un 68% en Chile y un 32% en Perú.

De las inversiones que se realizarán en Chile en dicho periodo, una de las más altas corresponde a la ampliación de Mallplaza La Serena, que costará cerca de US$61.4 millones. Esta solo es superada por la inversión destinada a Mallplaza Trébol, que considera más de US$100 millones.

Mallplaza La Serena es uno de los activos claves para la compañía. En la última presentación de inversionistas la firma asegura que este es el activo con los ingresos mensuales por metro cuadrado más alto de todo el portafolio compuesto por 37 centros comerciales.

“Durante 2025, Mallplaza La Serena ha recibido más de 15 millones de visitas, posicionándose entre los centros urbanos con mayor flujo del grupo Mallplaza. Además, en el tercer trimestre del año alcanzó una ocupación del 98,6%”, detallaron desde la compañía.

En el tercer cuarto de 2025, las ventas de los socios comerciales de este activo alcanzaron los $49.145 millones (US$ 51 millones), lo que representa un crecimiento del 10,5% respecto al mismo período de 2024. En tanto, en los últimos 12 meses al cierre del tercer trimestre, las ventas acumularon $229.835 millones (equivalente a US$ 239 millones), con un alza interanual del 21,0%.

Este mall tiene especial importancia por el flujo de argentinos que ha crecido de forma exponencial. La compañía detalló que hasta septiembre de este año ingresaron al centro comercial más de 18 mil vehículos con patente argentina, lo que significa un aumento de 260% versus el mismo periodo del año anterior.

“Mallplaza La Serena representa hoy mucho más que un centro comercial: es un espacio de encuentro urbano donde los visitantes se conectan. Con su combinación de marcas internacionales, gastronomía variada y actividades familiares, se ha convertido en un punto de referencia para el turismo en la región”, expresó el gerente comercial de Mallplaza Chile, Alfredo Camponovo.

¿Cuáles son los planes para Mallplaza La Serena?

Los US$61 millones serán invertidos para un proceso de expansión y transformación de algunos espacios de este activo, que se estima que esté listo para la segunda mitad del 2027, en dos años más.

“El plan contempla una ampliación de 9.500 metros cuadrados, alcanzando un total de 73.616 metros cuadrados, lo que equivale a casi tres veces la superficie del Jardín Japonés de La Serena, fortaleciendo la experiencia de los visitantes y potenciando su propuesta comercial”, detalla la compañía.

En concreto, Mallplaza buscará instalar un nuevo polo gastronómico y de entretenimiento al aire libre que se ubicarán en el tercer nivel. Además, se desarrollarán 6 mil metros cuadrados de nuevas áreas comerciales en los primeros niveles en los cuales se incorporará marcas internacionales de moda, retail y servicios.

“Estas mejoras buscan consolidar al centro como un espacio urbano integral, más conectado con la ciudad y con el turismo”, dijo la compañía.

Adicionalmente, para seguir potenciando la llegada de argentinos, impulsaron estrategias comerciales para atraerlos, como descuentos de hasta 30% en categorías que son reconocidas por ser las más atractivas para los argentinos como calzado y artículos deportivo.