Mastercard destaca la posición de Chile en la digitalización de medios de pago en América Latina

Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Pagos Comerciales y Nuevos Flujos de Pago para América Latina y el Caribe de Mastercard

Chile ha consolidado su posición como un líder en la digitalización de medios de pago dentro de América Latina. Así lo cree Walter Pimenta, ejecutivo regional de Mastercard, quien abordó los avances e innovaciones en esta materia en el mundo y también en el país.

En conversación con Pulso de La Tercera, el vicepresidente ejecutivo de Pagos Comerciales y Nuevos Flujos de Pago para América Latina y el Caribe de Mastercard destacó que, junto con Brasil, Chile se encuentra “en la vanguardia de la digitalización” de la región.

El ejecutivo recordó que Chile fue el primer país en Latinoamérica en alcanzar una “aceptación completa de contactless” (sin contacto), logrando la penetración más alta de esta tecnología años antes que otras naciones (94%, según la propia compañía).

Tendencias Globales y el Despegue del Comercio B2B

En su análisis, Pimenta identificó cuatro grandes tendencias que están redefiniendo el panorama global de los pagos, todas con repercusión directa en el mercado chileno.

Estas son: la digitalización persistente del comercio; crecimiento acelerado del cross-border trading (compra en otros países), explosión de los Pagos B2B (fenómeno que se observa “de manera muy fuerte en Chile”); y atención a las stablecoins (criptomonedas diseñadas para tener un valor estable, a diferencia de Bitcoin o Ether).

La fortaleza chilena: aceptación ubicua

Al profundizar en la realidad local, el ejecutivo de Mastercard fue enfático en señalar la principal ventaja competitiva de Chile en el ecosistema de pagos digitales: la amplia aceptación.

“ La gran mayoría de las pymes hoy aceptan pagos digitales. Que no es el caso en muchos países , México, Perú, aún hay un gap de aceptación interesante en países, pero Chile es un país donde la aceptación está muy bien establecida,” afirmó Pimenta en el contexto del reciente Innovation Forum de la compañía, realizado en Miami, EE.UU.

Si bien las pymes chilenas comparten los desafíos de la región -como la transición del mundo físico al comercio electrónico, la gestión de inventario, cuentas por pagar/cobrar, y la exposición a ciberataques-, “la aceptación en el punto de venta en Chile está muy bien establecida,” lo que lo diferencia de otras economías latinoamericanas.

El rol de la inteligencia artificial en los pagos

La inteligencia artificial está en boca de todos y en su desarrollo las grandes tecnológicas están haciendo inversiones como nunca antes.

En esa línea, el ejecutivo vislumbra en la IA una herramienta “fantástica” que irá más allá de la experiencia del consumidor, impactando profundamente en la operación de las pymes.

El ejecutivo explicó que una de las principales debilidades de las pequeñas empresas es la eficiente gestión del flujo de caja y las finanzas.

Evento Innovation Forum de Mastercard

Con ese escenario, Pimenta cree que la IA podría resolver este problema al permitir que una pyme, a través de un agente inteligente, analice en tiempo real sus ingresos y egresos para tareas como predecir la posición financiera a fin de mes, determinar la necesidad de un préstamo bancario o identificar la entidad financiera con las mejores tasas de interés.

“Las pymes son de las compañías que más van a aprovechar la ola de la inteligencia artificial,” sentenció Pimenta.

Ciberseguridad: la paradoja digital y la solución para pymes

El aumento de la digitalización trae consigo la “paradoja digital”: el crecimiento del riesgo de ciberataques.

Pimenta admitió que el principal desafío es educar a las pymes sobre este riesgo en un lenguaje sencillo, especialmente cuando hacen la transición del comercio físico al digital.

Consultado sobre planes de inversión específicos para Chile, el ejecutivo no dio detalles y enfatizó que la inversión en el mercado chileno es constante y que no se limita a anuncios puntuales.

“Invertimos en talento. Invertimos en la industria. Invertimos en tecnología. Invertimos en nuestras oficinas,” señaló, indicando que este compromiso constante es fundamental para que la empresa se mantenga “en la vanguardia de la tecnología” y el liderazgo del ecosistema de pagos en el país.