Matías Acevedo, exDipres, dice que gasto público crecerá cerca de 2,2% este año y “está siendo expansivo respecto de la economía”

El exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, proyectó un crecimiento del gasto público para este año mayor a lo que se aprobó en la Ley de Presupuesto 2026 y que el gobierno tendrá que ajustar sus previsiones iniciales en este tema de cara al Presupuesto 2027.

Según se aprobó en noviembre del año pasado, el Presupuesto 2026 consideraba $86,2 billones, lo que equivale a un crecimiento de 1,7% respecto de la ley aprobada para 2025.

“El gasto proyectado para este año está creciendo, o debería crecer, 2,2%. Eso es más de lo que se aprobó en la Ley de Presupuestos (de este año)”, dijo Acevedo en entrevista con radio Duna.

En esa línea, el académico de la Universidad de Los Andes contrapuso su proyección de alza de crecimiento del gasto público versus las medidas de recorte que realizó el gobierno del Presidente José Antonio Kast al inicio de su gestión.

“No es cierto que el gasto se esté contrayendo. El gasto está aumentando y está siendo expansivo respecto a la economía”, agregó.

En esa línea, de cara a la discusión del Presupuesto 2027, Acevedo estimó que “probablemente va a haber un impulso importante a la inversión pública, en vivienda y obras públicas”.

“Si yo tuviera que focalizar, lo haría en vivienda, porque es más generador de empleo, digamos, que obras públicas. Y además, tener una cosa bien clara: ojalá que sean obras que estén listas para iniciarse”, comentó.

En esa línea, el economista espera un ajuste en las proyecciones de gasto del Ejecutivo. Esto en el contexto de que el gobierno habló de un crecimiento del gasto con un techo en 1%.

“Los gastos definidos por ley, más o menos que son el 60% de los programas sociales. Yo calculaba el otro día que están creciendo como a una tasa de un 2%; no te queda mucho espacio para que el presupuesto crezca mucho más. Y quizá el gobierno está pensando en que el gasto crezca algo más del 1%”, dijo Acevedo.

Por otro lado, Acevedo destacó la importancia de realizar recortes en programas mal evaluados o llevar a cabo ajustes a programas sociales que estén beneficiando a personas que no deberían calificar.

“Si hay un momento estelar para terminar los programas mal evaluados, es tu primer presupuesto. Porque si no lo hiciste en el primero, ya no tienes mucho menos argumentos para hacerlo en el segundo y el tercero”, dijo.

Mirada al empleo

El exdirector de Presupuestos también abordó la discusión sobre el empleo, que hoy tiene una tasa de desempleo de 9,5%.

“Ningún gobierno puede vivir mucho tiempo con ese nivel de desempleo, y probablemente acercándose más a 10%”, dijo Acevedo.

El economista estimó que ve efectos a favor del empleo por la megarreforma y la reforma al mercado de capitales, en el corto y largo plazo, pero no claves para llevar la tasa de desempleo a niveles mucho más bajos que el actual.

“Si es que la política fiscal o las medidas (del gobierno) son exitosas, vamos probablemente a tener una tasa de desempleo bajo 8,5%, pero nadie puede salir a celebrar a la calle con 8,5% cuando la promesa de este gobierno era entregar mejores condiciones a la familia”, dijo.

En esa línea, Acevedo proyectó que “vamos a estar lidiando con este problema (del desempleo) un tiempo. Las reformas más estructurales se tienen que aprobar en el Congreso; ahí es donde yo pondría más la urgencia, porque todo lo que hagamos en política fiscal va a ser un poco quemar recursos, digamos, para pasar el temporal, y no va a ser la solución de largo plazo”.