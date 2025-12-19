SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Se inauguró una tienda en Unimarc en Las Condes, un Super10 en Colina y un Alvi en Punta Arenas.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    SMU -matriz de Unimarc, Alvi y Super10- concretó la apertura de dos nuevas tiendas en la Región Metropolitana y una en la Región de Magallanes.

    La cadena de supermercados (ver declaración de intereses) inauguró una tienda en la comuna de Las Condes y un Super10 en Colina, así como un Alvi en Punta Arenas. De esta manera, la firma lleva 41 nuevas aperturas en Chile como parte de su plan de crecimiento.

    El nuevo Unimarc se ubica en avenida Las Condes 9350, comuna de Las Condes, y el Super10 de la comuna de Colina se encuentra en Carretera General San Martín.

    En tanto, el Club Alvi Mayorista, que se inauguró en Punta Arenas, fue el primero de la cadena en la Región de Magallanes, “completando una de sus aperturas más importantes del año”, dijo en un comunicado.

    La nueva tienda está ubicada en Av. Eduardo Frei Montalva 770 y tiene una superficie de 1.711 metros cuadrados.

    Desde 2022 a la fecha, Alvi pasó de 32 a 56 tiendas, gracias a conversiones del formato Mayorista 10 y a la apertura de nuevos locales. En esta línea, la cadena espera cerrar este 2025 con 57 Alvi en total, con una cobertura geográfica de Coquimbo a Magallanes.

    En los próximos años, SMU explicó que prevé continuar su expansión de mercado a través de nuevas aperturas. En su recientemente anunciado plan estratégico 2026–2028, la firma contempla la inauguración de 23 nuevos locales Unimarc, 10 Super10 y 5 Alvi en los próximos tres años en Chile y realizar 80 upgrades de tiendas.

    Más sobre:NegociosSMU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    Kast valora reunión con Frei y abre puerta a cita con Boric después de asumir en La Moneda

    Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional para imputado por incendio forestal en San Pedro de Melipilla

    Lo más leído

    1.
    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    Nicolás Grau: “Me da satisfacción entregar una economía en mucho mejores términos que la que recibimos”

    2.
    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

    3.
    De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

    De Presidente Riesco al barrio El Golf: la consultora y auditora EY se cambia de casa

    4.
    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    Marcel sobre la figura de Daza y su eventual llegada al gobierno de Kast: “Es una persona muy calificada y muy respetada”

    5.
    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    Fundamenta ya ha vendido 60% de los departamentos de su proyecto Eco Egaña

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse
    Chile

    Fiscal judicial de la Suprema cierra sumario contra Simpertigue y formula cargos por viajes con Lagos y Vargas y no inhabilitarse

    “Se ponen a la misma altura de Pinochet”: diputados RN piden a Contraloría pronunciarse por designación del gobierno en Defensoría de Víctimas

    Nombran a nueva rectora del INBA: Urbi Rojas asumirá este lunes 22 de diciembre

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel
    Tendencias

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más
    El Deportivo

    Dirigirá en la Copa Libertadores: Jaime García se queda en Huachipato por un año más

    La UC se sigue armando con todo para su regreso a la Copa Libertadores: oficializa a Jimmy Martínez

    La UC confirma el arribo de Justo Giani como refuerzo para 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver
    Cultura y entretención

    Leonardo DiCaprio y Titanic: la película que lo lanzó al estrellato y que hoy evita ver

    Javiera Mena cierra el año con un concierto en el Teatro Municipal de Santiago

    GAM homenajea a Gabriela Mistral a través de las artes visuales

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte
    Mundo

    El Departamento de Justicia no cumple con el plazo para publicar todos sus archivos del caso Epstein y divulga solo una parte

    La carrera contra el tiempo del Departamento de Justicia ante el fin del plazo para la publicación de los archivos de Epstein

    Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad