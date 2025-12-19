Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

SMU -matriz de Unimarc, Alvi y Super10- concretó la apertura de dos nuevas tiendas en la Región Metropolitana y una en la Región de Magallanes.

La cadena de supermercados (ver declaración de intereses) inauguró una tienda en la comuna de Las Condes y un Super10 en Colina, así como un Alvi en Punta Arenas. De esta manera, la firma lleva 41 nuevas aperturas en Chile como parte de su plan de crecimiento.

El nuevo Unimarc se ubica en avenida Las Condes 9350, comuna de Las Condes, y el Super10 de la comuna de Colina se encuentra en Carretera General San Martín.

En tanto, el Club Alvi Mayorista, que se inauguró en Punta Arenas, fue el primero de la cadena en la Región de Magallanes, “completando una de sus aperturas más importantes del año”, dijo en un comunicado.

La nueva tienda está ubicada en Av. Eduardo Frei Montalva 770 y tiene una superficie de 1.711 metros cuadrados.

Desde 2022 a la fecha, Alvi pasó de 32 a 56 tiendas, gracias a conversiones del formato Mayorista 10 y a la apertura de nuevos locales. En esta línea, la cadena espera cerrar este 2025 con 57 Alvi en total, con una cobertura geográfica de Coquimbo a Magallanes.

En los próximos años, SMU explicó que prevé continuar su expansión de mercado a través de nuevas aperturas. En su recientemente anunciado plan estratégico 2026–2028, la firma contempla la inauguración de 23 nuevos locales Unimarc, 10 Super10 y 5 Alvi en los próximos tres años en Chile y realizar 80 upgrades de tiendas.