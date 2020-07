¿Me van a devolver plata? Las preguntas clave de las alzas en las cuentas de la luz

Un rotundo rechazo ha generado en los últimos días en la ciudadanía las altas cifras que se cobraron este mes en sus cuentas de luz, por lo que en los últimos días las autoridades y compañías se han desplegado para explicar la situación.

El consumo de electricidad promedio mensual de un hogar de 4 personas es de 182 kWh, lo que equivale a pagar $22.654 pesos cada mes. Sin embargo, durante el periodo de invierno se produce en promedio un incremento del 20% del consumo debido al uso de calefactores, estufas, secadores, luz artificial y otros. Para ese grupo de 4 personas, el consumo se eleva a 220 kWh, lo que equivale a $27.242 pesos mensual; según el departamento de ingeniería eléctrica de la Universidad de Santiago.

¿Por qué mi cuenta de luz aumentó?

1. Aumento de consumo: Esto se debe a dos motivos principalmente. En primer lugar, ha habido un cambio de hábitos durante la pandemia. Las familias están más en casa, los niños no van al colegio y los padres, trabajando desde casa.

Como segundo elemento, los meses de invierno siempre han sido los de mayor consumo y de hecho el peak del consumo residencial es en esta estación. En particular, mayo y junio de este año fueron más fríos y lluviosos que años anteriores, lo que llevó a que en los hogares se usara más calefacción y la luces se encendieran más temprano.

2. La diferencia entre consumo real y el consumo estimado: Entre el 25 de marzo y el 15 de junio, algunas distribuidoras facturaron en base a consumos estimados (promedio de últimos 6 meses) por la suspensión de lectura presencial de los medidores. Ahora, al retomar la lectura se comparan los consumos estimados con los consumos reales. Cuando hay una diferencia a favor del cliente, se abona de una sola vez en su próxima cuenta. Si en cambio existe una diferencia que el cliente debe pagar, se divide en 5 cuotas sin intereses, sin reajustes, ni otros cargos de manera de aminorar el impacto en su presupuesto.

3. Atraso en pagos: Mientras no hubo reparto de boletas para las comunas en cuarentena, las empresas recomendaron a los clientes inscribirse en la boleta electrónica o bajar su boleta desde la página web. Sin embargo, hubo clientes que, como no recibieron su boleta en papel, no pagaron la cuenta. En esos casos hoy reciben una boleta con saldo anterior impago.

“Cuando se inició la pandemia del Covid-19 en nuestro país, las empresas eléctricas dejaron de tomar la lectura presencial del consumo de sus clientes, como una forma de proteger a sus trabajadores y a los propios clientes, y comenzaron a emitir boletas con consumos estimados. Esta modalidad se llama Facturación Provisoria (FP) y está regulada en nuestra normativa eléctrica, como una forma de evitar que se acumulen las cuentas de los clientes”, señala el superintendente de la SEC, Luis Ávila.

¿Qué significa consumo estimado?

Ante la imposibilidad de efectuar lecturas en terreno se estima este, de acuerdo a la normativa, con el promedio de los últimos 6 meses.

¿Qué hago si me cobraron de más?

Ante dudas sobre el monto cobrado en la boleta de consumo eléctrico, el llamado es a contactar de forma inmediata a su respectiva empresa proveedora del servicio. Si no responden o la respuesta no es satisfactoria, puede ingresar el reclamo a la SEC en sus oficinas a lo largo del país o a los municipios en convenio.

“Si los ciudadanos tienen dudas con respecto a los cobros que aparecen en su boleta, o no están de acuerdo con el monto impreso, deben reclamar, en primer lugar ante la empresa que le entrega la energía, y si la respuesta no llega dentro de 30 días, o si ésta no es de su total conformidad, puede reclamar ante nosotros, simplemente en la página web de la SEC”, explica Luis Ávila.

¿Cómo se me devolverá si me cobraron extra? ¿Cuándo?

Si la persona se contacta con la compañía no se le cobra ese mes y se calcula de inmediato lo real y se descuenta. Si el cliente no se contacta con la compañía, cuando se pueda hacer la lectura real, se le descontará la diferencia. El 100% de lo cobrado extra, se devolverá en una sola boleta.

¿Cuándo se reanudará la lectura presencial de los medidores?

Desde el 15 de junio ninguna empresa está haciendo lecturas provisorias, es decir todas están con la real –se está yendo a leer los medidores. Por lo tanto, a partir de un mes más ya no se dará el problema.

“La mayoría de las empresas han retomado la lectura presencial de los medidores. En el caso de la RM, la empresa Enel anunció que comenzó a retomar este proceso el 15 de junio”, dice Ávila.

¿Qué hacer ante cobros abulterados?

Ante este tipo de situaciones y para evitar que el cobro de esta energía, efectivamente consumida, represente un impacto excesivo en la economía de las familias, la SEC instruyó a las empresas de distribución eléctrica entregar facilidades. Las y los interesados, deben contactar a su respectiva compañía y solicitar modalidades de pago sin intereses, reajustes ni multas.

¿El “Límite de Invierno” afecta el cobro de mi boleta?

El “Límite de Invierno”, durante el año 2020, se aplicará entre el 01 de Junio y el 30 de Septiembre y sólo a clientes que superen los 430 kWh/m.

¿Qué puedo hacer si, por mi situación económica, no puedo pagar la cuenta?

El pasado 27 de marzo, el gobierno estableció una serie de beneficios para la población perteneciente al 40% más vulnerable, adultos mayores y personas que han tenido problemas económicos producto de la pandemia, como por ejemplo disminución en sus ingresos o cesantía.

Estos implican postergar el pago de sus cuentas de la luz y/o gas de red y prorratearlas en hasta 12 cuotas, a partir del fin del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

Hasta el momento, ya son más de 114 mil las familias las que han solicitado este beneficio, asegura el superintendente de la SEC.