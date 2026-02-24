Médicos extranjeros registraron la mayor caída en la emisión de licencias en 2025: cercana a 20%

El año pasado las Licencias Médicas Electrónicas (LME) registraron una notoria baja, ya que se emitieron 1 millón de LME menos que en 2024, pasando de 8 a 7 millones, una caída interanual del 12,9% según arrojó el informe anual de licencias médicas 2025 que publicó recientemente la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).

Al analizar la distribución de profesionales emisores, los médicos extranjeros fueron los que en 2025 anotaron la mayor caída en la emisión de LME, medido tanto en términos absolutos como en términos porcentuales.

Así, en el ejercicio pasado hubo 11.602 profesionales extranjeros que emitieron 2.187.754 licencias, lo que significó una baja interanual de 18,8%, o 507.199 LME menos que en 2024.

Esta disminución porcentual representa el doble que la caída de 9,5% que anotó la emisión de LME de los 39.895 médicos chilenos que el año pasado extendieron 4.795.307 de estos permisos. En número, fueron 506.152 licencias menos en un año.

De esta manera, si bien en promedio los médicos extranjeros siguen concediendo más licencias versus los profesionales chilenos, lo cierto es que la brecha se acortó en 2025. Esto, considerando que en 2024 cada médico extranjero en promedio otorgó 230 licencias, pero esa cifra bajó a 189 el año pasado. En cambio, los profesionales chilenos en 2024 otorgaron 135 LME, lo que se redujo a 120 en 2025.

Cinco profesionales con más de 5 mil LME

La importante baja en la emisión de LME que se registró en 2025 coincide con que el 20 de mayo la Contraloría General de la República (CGR) emitió su noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), que reveló que entre 2023 y 2024 más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante sus licencias médicas.

Si bien la caída en la emisión de LME fue más pronunciada desde mayo, con anterioridad ya se venía observando una disminución, producto del trabajo sistemático que desde hace un par de años han estado impulsando el gobierno, la Suseso, la Fiscalía y las mismas isapres, con acciones judiciales contra médicos acusados de emitir permisos fraudulentos, y una mayor fiscalización a los altos emisores.

Sin desagregar por nacionalidad, en total el año pasado hubo 51.818 médicos que dieron 7.016.470 licencias, esto es un promedio de 135 por cada uno, inferior al promedio de 158 registrado en 2024. La mediana de LME por médico también se redujo, desde 55 a 49.

“La distribución de emisión por profesional es marcadamente asimétrica. En 2025, mientras el promedio anual de licencias por médico alcanza 135, la mediana se sitúa en 49. Una brecha similar se observa en los días autorizados (1.666 días promedio frente a 525 días de mediana). Esta diferencia evidencia que la mayor parte de las y los profesionales presentan niveles moderados de emisión, coexistiendo con un grupo reducido que concentra volúmenes significativamente mayores”, afirma el documento de la Suseso.

El informe agrega que “un dato relevante es que la disminución de licencias entre 2024 y 2025 se dio en todos los niveles: bajó tanto el promedio como la mediana. Esto significa que el desplazamiento hacia menores niveles de emisión no se limita a casos extremos, sino que se observa también en el profesional promedio”.

Los que más emitieron licencias médicas el año pasado fueron cinco médicos que registraron más de 5 mil LME cada uno en 2025 (0,01% de los profesionales). Esto es menos que los 11 profesionales registrados en la misma situación en 2024 (0,02%).

Pero el grueso de las licencias se concentran en los médicos que emiten menos de estos permisos. “Se observa que la distribución de las LME por médico del año 2025 es muy similar a la observada en el año 2024. La mayoría de los médicos se concentran en el tramo más bajo (hasta 200 LME), representando alrededor del 80% de los médicos en ambos años (80,0% en 2024 y 82,5% en 2025)”, explica el documento.

A su vez, agrega que “aproximadamente el 90% de los médicos emite hasta 400 LME en ambos años. Respecto a los tramos superiores de emisión, se aprecia que el 0,3% de los profesionales emitió entre 1.600 y 2.499 LME al año (170 profesionales) en 2025, cifra que para el año 2024 fue de 0,5% (237 profesionales); el 0,1% emitió entre 2.500 y 4.999 LME al año (52 profesionales) en 2025, cifra que para el año 2024 fue de 0,1% (61 profesionales)”.