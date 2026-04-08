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    Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo aceleran su caída en el primer trimestre de 2026

    De acuerdo al Banco Central, el indicador completó seis meses de caídas anuales, con una contracción de 4,28%. En términos de nivel, este se ubicó en 67,3 puntos siendo el índice más bajo para un mes de marzo desde 2024. En el trimestre cayó 8,3% respecto al mismo período del 2025.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El mercado laboral es uno de los elementos clave que miran los economistas. Y por el momento, la situación sigue siendo compleja. En el último registro, el INE informó que la tasa de desempleo para el trimestre diciembre 2025-febrero del 2026 fue de 8,3% y se crearon 94.760 nuevos puestos de trabajo, lo que se traduce en un alza de 1,01% anual, siendo el menor incremento desde mayo-julio del 2025.

    Esa misma situación de debilidad del mercado laboral fue lo que mostró el Índice de Vacantes Laborales del Banco Central correspondiente a marzo.

    De acuerdo a esos registros en marzo el indicador completo seis meses de caídas anuales con una contracción de 4,28%. En términos de nivel, este se ubicó en 67,3 puntos siendo el índice más bajo para un mes de marzo desde 2024.

    Con esta cifra, el primer trimestre cerró con una caída anual de 5,59%, lo que se traduce en una aceleración en comparación a trimestres anteriores y el índice es de 63,9, siendo el arranque de año más bajo para un primer trimestre desde que hay registros.

    Este indicador corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.

    El índice, en general, da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

    Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    Débil empleo formal

    Los expertos afirman que lo que muestran los avisos laborales va en línea con el comportamiento que ha mostrado la creación de empleo formal.

    Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC afirmó que “la caída de los avisos laborales refleja una demanda por trabajo que, al cierre del primer trimestre, se mantiene débil, especialmente en el sector privado formal. Esto responde, en primer lugar, a una economía que ha mostrado un crecimiento acotado, sin sorpresas positivas relevantes; avanza, pero sin la fuerza suficiente para reactivar el empleo formal”.

    Además, sabemos que en los últimos años los costos laborales, tanto salariales como no salariales, han aumentado de manera significativa. Esto ha reducido los incentivos a contratar, particularmente en las mipymes, principales generadoras de empleo formal en el país. A ello se suma un contexto de alta incertidumbre externa, que lleva a las empresas a postergar decisiones de contratación”.

    Visión similar entrega el director del OCEC-UDP, Juan Bravo, quien señala que “los avisos laborales de internet se asocian a la demanda por empleo asalariado formal, especialmente del sector privado y estos siguen exhibiendo caídas. Las últimas cifras del INE mostraron una contracción anual de más de 53 mil empleos asalariados formales en el sector privado y un desplome anual de casi 155 mil en el segmento de mipymes”.

    Para Bravo, si bien la actividad económica se contrajo en los meses de enero y febrero y eso ha influido en la evolución de este tipo de empleo, no es el único factor que explica la situación. “Las alzas de costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral también han afectado negativamente la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, especialmente en las mipymes, tal como muestran con claridad los datos del INE y en línea con la evidencia proporcionada por el Banco Central respecto a este punto”.

    Vina del Mar, 30 de abril de 2024. La Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadisticas de Chile (INE) indico que la tasa de desocupación en el pais durante el trimestre enero – marzo del presente ano se ubico en 8,7 por ciento. Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    ¿Recuperación 2026?

    Los expertos no esperan una recuperación del mercado laboral durante este año y por lo mismo anticipan que la tasa de desocupación se mantendrá sobre el 8% y que no será fácil bajarla de ese umbral.

    Para Bravo, “es poco probable que puedan observarse mejoras relevantes en el mercado laboral en 2026, puesto que, aunque eventualmente podrían surgir iniciativas que estimulen el crecimiento y la generación de empleo asalariado formal el sector privado, varias de las acciones requeridas requieren ser aprobadas en el Congreso”.

    El economista añade que a ese factor “se suma un escenario externo incierto y la necesidad de realizar un ajuste fiscal para corregir los desequilibrios de las finanzas públicas”.

    Mientras que Cifuentes añadió que “en el corto plazo, es poco probable observar una mejora significativa. Si bien un cambio de gobierno puede incidir en las expectativas sus efectos no son inmediatos”. En ese sentido, planteó que “durante este año es esperable que el mercado laboral continúe mostrando un dinamismo acotado, con una recuperación gradual en el margen, más que un repunte significativo, en la medida en que se implementen dichas políticas”.

    Más sobre:EmpleoMercado laboralAvisos laborales

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