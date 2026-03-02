SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Las acciones globales agrupadas en el MSCI World registran una caída de 0,45% en este momento, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía 1,8%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Brendan McDermid

    Las bolsas mundiales iniciaron la semana en terreno negativo luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques de gran escala contra Irán durante el fin de semana.

    Las acciones globales agrupadas en el MSCI World registran una caída de 0,45% en este momento, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía 1,8%, con todos los principales mercados y sectores a la baja, excepto el de petróleo y gas.

    Los futuros de Wall Street cayeron más de un 1% el lunes, mientras entre los inversionistas se asienta la idea de que el conflicto podría persistir durante semanas, lo que podría perturbar los flujos comerciales mundiales y aumentar las presiones inflacionistas.

    Delta y United Airlines cayeron más de un 5% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado. Grandes bancos como Bank of America y Citigroup cayeron más de un 2% cada uno, consigna Reuters.

    Las empresas vinculadas a viajes y turismo operaban con fuertes retrocesos en medio de disrupciones en el espacio aéreo de Medio Oriente y cierres de aeropuertos. La operadora de cruceros Carnival PLC cedía 7,6%, mientras que International Consolidated Airlines Group bajaba 7,3%. La alemana TUI AG retrocedía más de 6,7% y Lufthansa perdía 6,3%.

    Energía y defensa

    En contraste, las compañías energéticas lideraron las alzas ante la preocupación por el suministro global de crudo. Las noruegas Vår Energi y Equinor encabezaron el desempeño del Stoxx 600, con avances superiores a 9%.

    Mercados mundiales caen por ataque a Irán.

    También registraron incrementos las acciones del sector defensa. La italiana Avio subió 8,4%, mientras que la británica BAE Systems avanzó 6,8%. La sueca Saab ganó casi 7%, en tanto que la italiana Leonardo y la alemana Renk anotaron alzas superiores a 6%.

    El ataque de gran escala fue lanzado el sábado, luego de que Irán rechazara las demandas de Estados Unidos para limitar su programa nuclear y tras el fracaso de una nueva ronda de negociaciones celebrada el jueves pasado.

    Los bombardeos dejaron muerto al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, mientras que Washington y Tel Aviv instaron a la población iraní a aprovechar la situación para derrocar al régimen.

    Mercados mundiales caen por ataque a Irán. Foto: X (Twitter)

    En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en la región de Medio Oriente, operación en la que murieron tres miembros del servicio militar de Estados Unidos.

    Reacción del petróleo

    En los mercados energéticos, los precios del crudo subieron más de 8% el domingo ante el temor a interrupciones relevantes en el suministro.

    En la agenda corporativa europea de la jornada destacan los resultados de Bank of Ireland Group, Smith & Nephew y Galp Energia. En el plano macroeconómico, se publicarán las ventas minoristas de Alemania y las cifras de PIB de Italia.

    Más sobre:BolsasMercadosAccionesIránIsraelPetróleo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    Ministro del Trabajo: “Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente”

    Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “La elección del sucesor de Jamenei puede impactar en la estabilidad del régimen iraní”

    El primer año de Volvo completamente electrificado en Chile: vendió 1.241 unidades en 2025, todas SUV

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    Lo más leído

    1.
    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    Costanera Center sigue siendo el mall con más ventas, pero Parque Arauco Kennedy estrecha distancia

    2.
    Ministro del Trabajo: “Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente”

    Ministro del Trabajo: “Esta idea de que el crecimiento per se es la receta para generar empleo, es insuficiente”

    3.
    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    Tras ventas en Nexans: ¿Qué trama el grupo Luksic con tanto dinero en caja?

    4.
    Las reservadas cifras con las que la actual administración se despide de Codelco

    Las reservadas cifras con las que la actual administración se despide de Codelco

    5.
    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar
    Chile

    Vehículo choca contra un cité en Renca: conductor se retiró del lugar

    Andrea Balladares (RN): “Este va a ser un gobierno de emergencia, pero necesitamos que esa emergencia se termine para proyectarnos como sector político”

    Radiografía a las cifras que deja Boric en listas de espera: sin lograr su meta, los tiempos se redujeron en consultas y cirugías

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo
    Negocios

    Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

    Roadshow en marzo y juntas de accionistas: los plazos para la segunda etapa de la reestructuración de las Cascadas de SQM

    IA: una urgencia que Chile (y el nuevo gobierno) no pueden postergar

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación
    Tendencias

    Cómo 5 minutos de tu día pueden extender tu vida, según una investigación

    Por qué cuesta dormir fuera de casa: la ciencia detrás del “efecto de la primera noche”

    Los virus que serán protagonistas este 2026, según un médico e investigador de enfermedades infecciosas

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional
    El Deportivo

    Millonario premio: el Astara Chile Classic 2026 sorprende con el pozo a repartir más grande en la historia del golf nacional

    Víctor Dávila explica la razón por la que no se concretó fichaje en Colo Colo

    “No leyó bien la segunda parte”: prensa española critica a Pellegrini tras dejar escapar el derbi entre Betis y Sevilla

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)
    Tecnología

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel y “Chiqui” Aguayo: “Si hubiéramos hecho Primerizas para la TV, nos habrían censurado todos los temas”

    Rafael Araneda revela que se intentó contar con Asskha Sumathra en la Quinta Vergara el día después de su show

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo
    Mundo

    Arabia Saudita dice que interceptó drones que intentaban atacar su mayor refinería de petróleo

    Irán afirma que la instalación nuclear de Natanz fue alcanzada por ataques estadounidenses e israelíes

    El rol de los países del Golfo: De espectadores a ser blanco de ataques

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers