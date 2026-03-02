Acciones mundiales sufren duran caídas tras ataque de EE.UU. e Israel contra Irán y alza del petróleo

Las bolsas mundiales iniciaron la semana en terreno negativo luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques de gran escala contra Irán durante el fin de semana.

Las acciones globales agrupadas en el MSCI World registran una caída de 0,45% en este momento, mientras que el índice paneuropeo Stoxx 600 retrocedía 1,8%, con todos los principales mercados y sectores a la baja, excepto el de petróleo y gas.

Los futuros de Wall Street cayeron más de un 1% el lunes, mientras entre los inversionistas se asienta la idea de que el conflicto podría persistir durante semanas, lo que podría perturbar los flujos comerciales mundiales y aumentar las presiones inflacionistas.

Delta y United Airlines cayeron más de un 5% cada una en las operaciones previas a la apertura del mercado. Grandes bancos como Bank of America y Citigroup cayeron más de un 2% cada uno, consigna Reuters.

Las empresas vinculadas a viajes y turismo operaban con fuertes retrocesos en medio de disrupciones en el espacio aéreo de Medio Oriente y cierres de aeropuertos. La operadora de cruceros Carnival PLC cedía 7,6%, mientras que International Consolidated Airlines Group bajaba 7,3%. La alemana TUI AG retrocedía más de 6,7% y Lufthansa perdía 6,3%.

Energía y defensa

En contraste, las compañías energéticas lideraron las alzas ante la preocupación por el suministro global de crudo. Las noruegas Vår Energi y Equinor encabezaron el desempeño del Stoxx 600, con avances superiores a 9%.

También registraron incrementos las acciones del sector defensa. La italiana Avio subió 8,4%, mientras que la británica BAE Systems avanzó 6,8%. La sueca Saab ganó casi 7%, en tanto que la italiana Leonardo y la alemana Renk anotaron alzas superiores a 6%.

El ataque de gran escala fue lanzado el sábado, luego de que Irán rechazara las demandas de Estados Unidos para limitar su programa nuclear y tras el fracaso de una nueva ronda de negociaciones celebrada el jueves pasado.

Los bombardeos dejaron muerto al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, mientras que Washington y Tel Aviv instaron a la población iraní a aprovechar la situación para derrocar al régimen.

En respuesta, Irán lanzó ataques contra bases estadounidenses en la región de Medio Oriente, operación en la que murieron tres miembros del servicio militar de Estados Unidos.

Reacción del petróleo

En los mercados energéticos, los precios del crudo subieron más de 8% el domingo ante el temor a interrupciones relevantes en el suministro.

En la agenda corporativa europea de la jornada destacan los resultados de Bank of Ireland Group, Smith & Nephew y Galp Energia. En el plano macroeconómico, se publicarán las ventas minoristas de Alemania y las cifras de PIB de Italia.