BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    La firma tecnológica es considerada un barómetro clave para la industria, dado que sus GPU son esenciales para los mayores actores del sector. ¿La Bolsa de Santiago seguirá escalando o será contagiada por la tendencia global?

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Por qué caen hoy los mercados Andrew Kelly

    Los mercados globales retrocedieron con fuerza este martes en medio de renovados temores sobre valorizaciones excesivas, el enfriamiento de las expectativas por recorte de tasas y un entorno macroeconómico incierto, justo antes de que Nvidia entregue sus resultados trimestrales esta semana.

    En Europa, el índice Stoxx 600 abrió en terreno negativo, con las acciones ligadas a la minería y la banca liderando las pérdidas.

    El Stoxx Europe 600 Technology Index cayó 1,4%, siguiendo la tendencia de Wall Street, donde persisten los temores de una posible burbuja impulsada por la inteligencia artificial.

    En la sesión previa, los tres índices principales de Estados Unidos -Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq- habían cerrado a la baja. Asia-Pacífico replicó los retrocesos este martes, con caídas destacadas en los principales indicadores de Japón y Corea del Sur.

    El Stoxx 600 se ubicaba en 564,14 puntos, con un descenso de 1,32%.

    Corrección “natural” y señales mixtas del mercado

    Mike Gallagher, director de investigación de Continuum Economics, señaló a CNBC que la dinámica reciente sugiere que las bolsas podrían caer alrededor de un 5% desde sus máximos recientes, “o un poco más”.

    En conversación con esa cadena, afirmó que el retroceso responde a una “toma de utilidades natural” después del fuerte rally observado desde abril.

    El contexto está marcado por los temores a una burbuja de IA y por la espera de los resultados del tercer trimestre de Nvidia, que se publicarán el miércoles tras el cierre. La firma es considerada un barómetro clave para la industria, dado que sus GPU son esenciales para los mayores actores del sector.

    Gallagher agregó que la temporada reciente de resultados muestra que los grandes hiperescaladores siguen proyectando ingresos sólidos hacia 2026-2027, y destacó que los inversionistas observan con atención a Meta, que sin una línea de negocio en servidores actúa como indicador de si la próxima ola de aplicaciones de IA podrá generar ingresos.

    “Eso sugiere que se trata solo de una corrección rutinaria y saludable”, señaló.

    Escepticismo por los grandes anuncios de gasto

    Yuri Khodjamirian, CIO de Tema ETF, atribuyó la caída a una “dosis saludable de escepticismo” luego de que el mercado comenzara a cuestionar cómo se financiarán los megaacuerdos anunciados durante el verano boreal.

    Según CNBC, apuntó especialmente a los “masivos anuncios de compromisos de gasto en GPUs y centros de datos de OpenAI”, y afirmó que el mercado está comenzando a asumir que este proceso “quizás será más lento de lo que se pensaba”.

    En esa línea, detalló que el precio de la acción de Oracle volvió a niveles previos al anuncio de OpenAI, lo que considera una señal de ajuste razonable.

    Cómo van los mercados hoy

    “Las dinámicas continúan: estas expansiones de centros de datos —si escuchas a Microsoft, Meta, Nvidia, etc.— todas van hacia arriba. Nada se está deteniendo, así que lo que vemos es solo una corrección saludable”, dijo.

    En declaraciones que recoge CincoDías, Wolf von Rotberg, de J. Safra Sarasin Sustainable AM, dijo que probablemente sería necesario que Nvidia presente unos resultados sólidos para reactivar la cotización de las empresas de IA, algo debilitada, a pesar de las fuertes cifras de crecimiento de los beneficios por acción del sector tecnológico”, indica

    Incertidumbre macro: Fed, tarifas y riesgo regulatorio

    Para Gallagher, también hay un componente de reducción de riesgo dada la incertidumbre macroeconómica. Los inversionistas están menos seguros de un recorte de tasas de la Fed en diciembre, y ahora anticipan que la entidad “probablemente” mantendrá una pausa durante el primer trimestre de 2026.

    Además, recordó que la Corte Suprema de EE.UU. debe pronunciarse sobre los aranceles recíprocos impulsados por Donald Trump, una decisión que calificó como “un 50-50”, ya que podría frenar “la mitad o todos” los gravámenes. De ocurrir, reabriría el ciclo de tensiones comerciales visto en abril.

    “Hay cosas en el horizonte que te hacen querer reducir algo de riesgo. Parte es toma de utilidades natural, pero parte es preguntarse si la historia macro va a ser perfecta. No lo será”, advirtió.

    Aun así, enfatizó que para que ocurra una venta masiva más profunda “haría falta una mala noticia mayor”, lo que, a su juicio, aún no se materializa.

    Bolsa de Santiago y las elecciones

    Los mercados locales iniciaron la semana con el pie derecho tras los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

    Cómo van los mercados hoy. En la imagen, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

    La combinación de un avance del candidato de José Antonio Kast a segunda vuelta junto a Jeannette Jara, y una composición del Congreso más inclinada hacia la oposición, gatilló un rally bursátil y una apreciación inmediata del peso chileno frente al dólar.

    El IPSA, principal indicador de la Bolsa de Santiago, registró ayer un salto de 3,14%, lo que supone su mayor alza diaria desde el pasado 9 de abril (4,33%).

    Los inversionistas esperan que el resultado electoral favorezca un mayor aumento de la bolsa y una caída del dólar frente al peso chileno.

    Lee también:

    Más sobre:MercadosBolsasAccionesIAInteligencia artificial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    3.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    4.
    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    Reportan un turista fallecido, otro con complicaciones de salud y uno desaparecido en el Parque de Torres del Paine

    5.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 18 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Abrazos y condolencias: La travesía por el desierto que iniciaron los diputados que dejan el Congreso

    Paulina Vodanovic (PS) afirma que el Socialismo Democrático “no ha logrado tener un contenido ni una definición política” y plantea revisión del bloque

    TVN: Reinventarse con sus propios medios
    Negocios

    TVN: Reinventarse con sus propios medios

    Mercados mundiales sucumben ante renovados temores por burbuja en IA y a la espera de los resultados de Nvidia

    Presupuesto 2026: oposición queda disconforme con indicaciones del gobierno y se caen recursos para Salud y Educación en la Cámara

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia
    Tendencias

    “Estaría orgulloso de hacerlo”: esto dijo Trump de la posibilidad de atacar instalaciones de drogas en México y Colombia

    Por qué cada vez hay menos parejas que quieren casarse

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia
    El Deportivo

    Los privilegios de Kylian Mbappé que tensionan el camarín de Francia

    El complejo momento del Málaga que genera tristeza y preocupación en Manuel Pellegrini

    “Decepcionado de los wanderinos”: el lamento de los derrotados del mundo del deporte en las Elecciones 2025

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile
    Cultura y entretención

    “El Pasador” y sus escasas horas en La Moneda: crónica del gobierno más breve de la historia de Chile

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza
    Mundo

    Netanyahu aplaude la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respaldando el plan de Trump para Gaza

    Maduro invita a la administración de Trump a hablar “cara a cara”

    Corea del Norte advierte de que el programa nuclear de Washington y Seúl generará un “efecto dominó” para la región

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?