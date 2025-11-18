El bitcoin quiebra una importante barrera y pierde todo lo ganado en 2025

La jornada de hoy no solo es negativa para las acciones y las bolsas. Las criptomonedas viven también una sesión negativa, especialmente el bitcoin que hoy rompió una importante barrera y borró todas las ganancias del año.

La criptomoneda más valiosa del mercado se transa en US$ 91,232 en estos momentos, esto es una baja de 0,94% en relación al cierre previo. Sin embargo, durante la madrugada quebró el soporte de los US$ 90 mil, al cotizarse en US$ 89.451 por unidad.

Se trata de su nivel más bajo en siete meses.

El bitcoin acumula una caída de casi 30% desde su máximo histórico, cuando superó los US$ 126 mil.

Pero hay más porque con estos resultados, el bitcoin pierde todo lo ganado en el año y, de hecho, logra una rentabilidad negativa de 2,07%.

Las expectativas de que la Federal Reserve recorte tasas de interés se han debilitado, reduciendo el estímulo para activos considerados de riesgo como las criptomonedas, consignó la agencia Reuters.

De acuerdo a Investing, al mismo tiempo hay un clima de menor apetito por riesgo entre los inversionistas, quienes están reduciendo exposición a activos volátiles y especulativos.

Este mismo medio señala que la caída se produce “cuando las apuestas por recortes frenan y domina el ánimo de riesgo-off”.

Otras criptomonedas, como Ethereum, también registran pérdidas importantes: Reuters señala que Ethereum cotizaba alrededor de US $ 2.997, lo que supone una caída cercana al 40 % desde su máximo en agosto