Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

El dólar supera los $1.000 en Chile: El impacto de la guerra comercial y la incertidumbre global.

Un cambio en la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales y una mayor volatilidad ha impulsado la liquidez del mercado del dólar en 2025.

De hecho, e n lo que va del ejercicio los montos transados en la plataforma Datatec, donde cotiza el tipo de cambio, suben 10,98%, totalizando operaciones por US$363.742 millones.

En este escenario, el tipo de cambio pierde $83 en 2025 hasta los $906 actuales, equivalente a una baja de 8,4%.

El monto de este 2025 es el mayor desde 2015, cuando alcanzó los US$468.968 millones. Desde entonces las transacciones fueron a la baja para alcanzar, su menor nivel en 2017 con montos por US$303.191 millones.

Por contrapartida, desde 2019 a la fecha las transacciones han ido incrementándose, con excepción del 2022y 2024. El año pasado, de hecho, cayó 9,03%.

Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile, señala que “durante este 2025, el mercado cambiario se ha movido bajo una lógica de tres ejes: la volatilidad externa por las políticas de Trump, un cobre con niveles récord y, fundamentalmente, un cambio de percepción en los inversionistas extranjeros”.

Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica.

De hecho, el precio del cobre cerró este martes en US$5,475 por libra, equivalente a un alza de 1,09%. En el año el salto es de 36%.

A juicio de Spencer, eso tres factores han impulsado la liquidez del mercado y han convertido a Chile en “un refugio de estabilidad. Lo más relevante es que el mercado ha internalizado positivamente que el crecimiento económico y la seguridad vuelvan a ser prioridades nacionales, permitiendo que el tipo de cambio refleje hoy una mayor confianza en la capacidad de nuestro país para retomar su senda de desarrollo”.

Para Diego Montalbetti, analista de mercado de Capitaria, señala que el alza en los montos transados responde, en gran medida, “a un mayor movimiento de capitales ligados a decisiones de inversión, en un año fuertemente marcado por la coyuntura política local. El proceso electoral y el seguimiento permanente de encuestas han llevado a inversionistas —tanto locales como extranjeros— a ajustar posiciones con mayor frecuencia, elevando la actividad en el mercado del dólar, incluso en un contexto donde el tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja".

Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, sostiene que el incremento en los montos “es consistente con un año en que el tipo de cambio se ha usado más intensamente como variable de gestión de riesgo”.

Al respecto, precisa que “en la práctica, exportadores e importadores tienden a adelantar o repartir coberturas, los inversionistas institucionales rebalancean con mayor frecuencia sus exposiciones en moneda extranjera, y las mesas bancarias muestran más rotación de inventarios para intermediar estos flujos”.

Junto con ello, Montalbeti apunta que “una parte importante de estas operaciones está asociada al ingreso de capitales hacia activos chilenos, particularmente a la bolsa, que ha alcanzado máximos históricos durante el año. Estos flujos reflejan un aumento en la confianza del mercado, lo que se ha traducido en una mayor demanda por pesos y, en consecuencia, en un dólar más contenido”.

De hecho, en el año no sólo el cobre anota un alza y el dólar una baja relevante, sino que le Ipsa se empina 54,8% y los montos transados en acciones - a noviembre- crecen 62,7% año contra año.