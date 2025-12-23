SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Mientras el precio del dólar cae, los montos transados en el mercado se disparan

    Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile, señala que "el mercado ha internalizado positivamente que el crecimiento económico y la seguridad vuelvan a ser prioridades nacionales, permitiendo que el tipo de cambio refleje hoy una mayor confianza ".

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    El dólar supera los $1.000 en Chile: El impacto de la guerra comercial y la incertidumbre global.

    Un cambio en la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales y una mayor volatilidad ha impulsado la liquidez del mercado del dólar en 2025.

    De hecho, en lo que va del ejercicio los montos transados en la plataforma Datatec, donde cotiza el tipo de cambio, suben 10,98%, totalizando operaciones por US$363.742 millones.

    En este escenario, el tipo de cambio pierde $83 en 2025 hasta los $906 actuales, equivalente a una baja de 8,4%.

    El monto de este 2025 es el mayor desde 2015, cuando alcanzó los US$468.968 millones. Desde entonces las transacciones fueron a la baja para alcanzar, su menor nivel en 2017 con montos por US$303.191 millones.

    Por contrapartida, desde 2019 a la fecha las transacciones han ido incrementándose, con excepción del 2022y 2024. El año pasado, de hecho, cayó 9,03%.

    Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica de Chile, señala que “durante este 2025, el mercado cambiario se ha movido bajo una lógica de tres ejes: la volatilidad externa por las políticas de Trump, un cobre con niveles récord y, fundamentalmente, un cambio de percepción en los inversionistas extranjeros”.

    Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica.

    De hecho, el precio del cobre cerró este martes en US$5,475 por libra, equivalente a un alza de 1,09%. En el año el salto es de 36%.

    A juicio de Spencer, eso tres factores han impulsado la liquidez del mercado y han convertido a Chile en “un refugio de estabilidad. Lo más relevante es que el mercado ha internalizado positivamente que el crecimiento económico y la seguridad vuelvan a ser prioridades nacionales, permitiendo que el tipo de cambio refleje hoy una mayor confianza en la capacidad de nuestro país para retomar su senda de desarrollo”.

    Para Diego Montalbetti, analista de mercado de Capitaria, señala que el alza en los montos transados responde, en gran medida, “a un mayor movimiento de capitales ligados a decisiones de inversión, en un año fuertemente marcado por la coyuntura política local. El proceso electoral y el seguimiento permanente de encuestas han llevado a inversionistas —tanto locales como extranjeros— a ajustar posiciones con mayor frecuencia, elevando la actividad en el mercado del dólar, incluso en un contexto donde el tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja".

    Por su parte, Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma XTB Latam, sostiene que el incremento en los montos “es consistente con un año en que el tipo de cambio se ha usado más intensamente como variable de gestión de riesgo”.

    Al respecto, precisa que “en la práctica, exportadores e importadores tienden a adelantar o repartir coberturas, los inversionistas institucionales rebalancean con mayor frecuencia sus exposiciones en moneda extranjera, y las mesas bancarias muestran más rotación de inventarios para intermediar estos flujos”.

    Junto con ello, Montalbeti apunta que “una parte importante de estas operaciones está asociada al ingreso de capitales hacia activos chilenos, particularmente a la bolsa, que ha alcanzado máximos históricos durante el año. Estos flujos reflejan un aumento en la confianza del mercado, lo que se ha traducido en una mayor demanda por pesos y, en consecuencia, en un dólar más contenido”.

    De hecho, en el año no sólo el cobre anota un alza y el dólar una baja relevante, sino que le Ipsa se empina 54,8% y los montos transados en acciones - a noviembre- crecen 62,7% año contra año.

    Más sobre:MercadoDólarTipo de CambioBolsa Electrónica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

    Ministro Grau descarta una vez más “amarre” y afirma que las “personas que están en los gabinetes” deberán dejar sus funciones

    Lo más leído

    1.
    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    2.
    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras aprobación de su píldora para bajar de peso y se adelanta a Eli Lilly

    Novo Nordisk se dispara en bolsa tras aprobación de su píldora para bajar de peso y se adelanta a Eli Lilly

    3.
    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    4.
    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    Tráfico aéreo de pasajeros en Chile registra en noviembre caída récord desde la pandemia, afectado por huelga en Latam

    5.
    Gobierno decide enviar al Congreso polémico proyecto de negociación ramal que incluye salarios

    Gobierno decide enviar al Congreso polémico proyecto de negociación ramal que incluye salarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 22 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Horario especial de los supermercados Unimarc por la Navidad

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia
    Chile

    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    Revisa el pago del Subsidio Familiar de diciembre con el RUT

    Hombre muere tras ser atropellado en Ruta 68: se registra congestión mientras Carabineros está a la espera del SML

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio
    Negocios

    Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

    Caso Factop: Peritaje encargado por la Fiscalía confirma que valorización de Grupo Patio era “razonable” y rebate denuncia de hermanos Jalaff

    Gobierno confirma envío de proyecto de negociación ramal: incluirá salarios y medidas para pymes

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques
    Tendencias

    “Si se quiere hacer el duro…”: Trump advierte a Maduro en medio de los ataques

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Qué se sabe de la muerte de Vince Zampella, el cocreador de Call of Duty

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena
    El Deportivo

    “Nos alegra saber que cuentan con una nueva casa”: el cálido saludo del Bayern Múnich a la UC por el Claro Arena

    ¿Palo para Paqui? El mensaje de Joaquín Montecinos en las redes a minutos de que Meneghini fuera elegido como DT de la U

    “Franja en el pecho, pelota al pie”: el libro que desvela la identidad de la UC en la voz de sus grandes referentes

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”
    Cultura y entretención

    Kidd Voodoo se tomará una pausa tras su año más intenso: “Nos vemos en otro momento”

    De Candelabro a Cristóbal Briceño: así viene la edición 2026 de VAM, el gran encuentro de la industria musical

    Libro de conversaciones musicales con Jorge González se lanza en San Miguel

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela
    Mundo

    Rusia se comunica con EE.UU. para expresar su preocupación por Venezuela

    Maduro emplaza a Trump a atender “los temas de su país”: “Le iría mejor”

    Detienen a Greta Thunberg en Londres por apoyo a grupo clasificado como terrorista

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida