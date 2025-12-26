Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) declaró oficialmente como humedal urbano a la Laguna de Aculeo y sus cursos de agua contribuyentes, los esteros Pintué y Santa Marta, con lo que hará más restrictiva las actividades que deseen realizarse en las 1.100 hectáreas de la mayor laguna natural de la Región Metropolitana.

Aculeo, de origen pluvial, fue un símbolo de los efectos de la gran sequía que sufrió la zona central de Chile en las últimas décadas, producto del cambio climático y el calentamiento global, sumado a la extracción irracional de sus recursos, al quedar sin una gota de agua en 2018, pero que se recuperó en 2023 y 2024 gracias a las intensas lluvias que recibió la región.

Sin embargo, su historia reciente generó un arduo debate respecto a cómo gestionar su protección con la atracción turística que representa y la gran cantidad de residentes que ha ido sumando desde la década del 2000 en adelante, producto de parcelaciones en su entorno.

“Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 21.202, el humedal denominado ‘Estero Pintué-Estero Santa Marta-Laguna Aculeo’, cuya superficie es de 1.107,52 hectáreas, ubicado en la comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago”, dice la resolución del pasado 18 de diciembre que fue publicada este viernes en el Diario Oficial.

La resolución del MMA identifica que la cuenca de Aculeo enfrenta amenazas significativas como las “referidas a la sequía prolongada que afecta la zona central de Chile desde el año 2010, la que significó la sequía de la laguna en el 2018; al desvío de las aguas de los esteros Pintué y Las Cabras para abastecimiento de la agricultura y para uso domiciliario; al cambio climático con proyecciones de temperaturas extremas; al desarrollo de proyectos inmobiliarios sin una planificación sustentable para los recursos hídricos; la eutrofización de la Laguna de Aculeo relacionada con la intensificación de la actividad agrícola, turística e inmobiliaria en la cuenca; la presencia de basurales, pistas de carreras deportivas en lecho de la laguna, corrida de motos, extracción de áridos y apropiación ilegal de superficie de la laguna”.

Consultado el MMA, aclaró que esta declaratoria “asegura que cualquier intervención relevante en el área reconocida se evalúe considerando su función principal, que es sostener el agua de la cuenca, recargar acuíferos, regular escorrentías y mantener hábitats para la biodiversidad”.

La cartera explicó que esto no implica “‘cerrar’ el lugar, sino de ordenar su uso racional para que la recuperación de la laguna y sus esteros sea sostenible en el tiempo”, por lo que no significa que se produzcan prohibiciones automáticas. Y en cuanto a actividades recreativas, como las náuticas, “deberán desarrollarse de manera compatible con el cuidado del ecosistema, especialmente en períodos sensibles para la fauna y en sectores críticos para la recuperación”, explicó el ministerio.

Ahora le toca a la municipalidad

La decisión ministerial implicará la restricción de ciertas actividades en el entorno de la laguna, especialmente en lo referido a la extracción de agua para abastecer a las comunidades aledañas, donde algunos incluso rellenaban sus piscinas particulares con agua extraída sin autorización desde la laguna.

De hecho, la resolución será informada a la Dirección General de Aguas, “para delimitar la zona de prohibición para nuevas explotaciones”, estableció el decreto.

FILE PHOTO: A cow is seen on land that used to be filled with water, at the Aculeo Lagoon in Paine, Chile, May 14, 2018. REUTERS/Matias Delacroix/File Photo Stringer .

La declaración como humedal fue solicitada por la Municipalidad de Paine, que será la encargada de llevar a cabo una Ordenanza Municipal de Humedales Urbanos, que compatibilice la alta actividad turística de la laguna, junto con las necesidades de las comunidades adyacentes y la preservación del ecosistema.

“Ahí se traducen los criterios de sustentabilidad en medidas claras y aplicables, como manejo de residuos, control de rellenos, resguardos por zonas y reglas de uso compatibles con la recuperación del sistema”, explicó el MMA.

El alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, manifestó su satisfacción con la decisión del MMA. “La declaración como humedal urbano es una tremenda oportunidad para nuestra comuna para poder cuidar la laguna, que es un símbolo de la Región Metropolitana y que en el pasado fue símbolo de la sequía y el cambio climático”, aseguró.

“Nos permite, como municipio, sentarnos junto a toda la comunidad para trabajar en las futuras ordenanzas que permitan un uso sostenible del recurso hídrico, del cuidado y conservación de la flora y fauna, y también potenciar y proteger la agricultura, que es la fuente principal de empleo de nuestra comuna”, añadió.

Entre grupos ambientalistas, la noticia fue muy bien recibida: “permitirá dotar de mayor protección a estos cuerpos de agua, entregando además herramientas concretas a los gobiernos locales para su defensa y ordenará su inclusión en los Instrumentos de Planificación Territorial como área de protección de valor natural”, aseguró Silvana Espinosa, geógrafa de Greenpeace Chile.

Mientras que el hidrólogo de Unesco Pablo García-Chevesich recordó que Aculeo se secó por una mala gestión de sus recursos hídricos con desviación de afluentes, consumo indiscriminado, cambios de uso de suelo y asignaciones de derechos de aprovechamiento de agua que nunca debieron autorizarse. “La declaración de humedal protegido es un avance fundamental, pero su efectividad dependerá no solo de evitar futuros desastres, sino también de corregir estas fallas estructurales mediante una gestión basada en evidencia científica, control real de extracciones, fiscalización efectiva y una planificación territorial responsable”, advirtió.