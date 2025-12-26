SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

    Símbolo de los efectos del calentamiento global en el país, la laguna y sus esteros contribuyentes gozarán de una protección especial. Ahora, será la Municipalidad de Paine, que solicitó su declaración como humedal, la que deberá llevar a cabo un plan que compatibilice la actividad recreativa y turística con la preservación del ecosistema.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    La Laguna de Aculeo vuelve a tener agua luego de años de sequia. Foto: Luis Enrique Sevilla Fajardo

    El Ministerio de Medio Ambiente (MMA) declaró oficialmente como humedal urbano a la Laguna de Aculeo y sus cursos de agua contribuyentes, los esteros Pintué y Santa Marta, con lo que hará más restrictiva las actividades que deseen realizarse en las 1.100 hectáreas de la mayor laguna natural de la Región Metropolitana.

    Aculeo, de origen pluvial, fue un símbolo de los efectos de la gran sequía que sufrió la zona central de Chile en las últimas décadas, producto del cambio climático y el calentamiento global, sumado a la extracción irracional de sus recursos, al quedar sin una gota de agua en 2018, pero que se recuperó en 2023 y 2024 gracias a las intensas lluvias que recibió la región.

    Sin embargo, su historia reciente generó un arduo debate respecto a cómo gestionar su protección con la atracción turística que representa y la gran cantidad de residentes que ha ido sumando desde la década del 2000 en adelante, producto de parcelaciones en su entorno.

    “Declárese como Humedal Urbano, para efectos de lo dispuesto en la Ley Nº 21.202, el humedal denominado ‘Estero Pintué-Estero Santa Marta-Laguna Aculeo’, cuya superficie es de 1.107,52 hectáreas, ubicado en la comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago”, dice la resolución del pasado 18 de diciembre que fue publicada este viernes en el Diario Oficial.

    La resolución del MMA identifica que la cuenca de Aculeo enfrenta amenazas significativas como las “referidas a la sequía prolongada que afecta la zona central de Chile desde el año 2010, la que significó la sequía de la laguna en el 2018; al desvío de las aguas de los esteros Pintué y Las Cabras para abastecimiento de la agricultura y para uso domiciliario; al cambio climático con proyecciones de temperaturas extremas; al desarrollo de proyectos inmobiliarios sin una planificación sustentable para los recursos hídricos; la eutrofización de la Laguna de Aculeo relacionada con la intensificación de la actividad agrícola, turística e inmobiliaria en la cuenca; la presencia de basurales, pistas de carreras deportivas en lecho de la laguna, corrida de motos, extracción de áridos y apropiación ilegal de superficie de la laguna”.

    Consultado el MMA, aclaró que esta declaratoria “asegura que cualquier intervención relevante en el área reconocida se evalúe considerando su función principal, que es sostener el agua de la cuenca, recargar acuíferos, regular escorrentías y mantener hábitats para la biodiversidad”.

    La cartera explicó que esto no implica “‘cerrar’ el lugar, sino de ordenar su uso racional para que la recuperación de la laguna y sus esteros sea sostenible en el tiempo”, por lo que no significa que se produzcan prohibiciones automáticas. Y en cuanto a actividades recreativas, como las náuticas, “deberán desarrollarse de manera compatible con el cuidado del ecosistema, especialmente en períodos sensibles para la fauna y en sectores críticos para la recuperación”, explicó el ministerio.

    Ahora le toca a la municipalidad

    La decisión ministerial implicará la restricción de ciertas actividades en el entorno de la laguna, especialmente en lo referido a la extracción de agua para abastecer a las comunidades aledañas, donde algunos incluso rellenaban sus piscinas particulares con agua extraída sin autorización desde la laguna.

    De hecho, la resolución será informada a la Dirección General de Aguas, “para delimitar la zona de prohibición para nuevas explotaciones”, estableció el decreto.

    FILE PHOTO: A cow is seen on land that used to be filled with water, at the Aculeo Lagoon in Paine, Chile, May 14, 2018. REUTERS/Matias Delacroix/File Photo Stringer .

    La declaración como humedal fue solicitada por la Municipalidad de Paine, que será la encargada de llevar a cabo una Ordenanza Municipal de Humedales Urbanos, que compatibilice la alta actividad turística de la laguna, junto con las necesidades de las comunidades adyacentes y la preservación del ecosistema.

    “Ahí se traducen los criterios de sustentabilidad en medidas claras y aplicables, como manejo de residuos, control de rellenos, resguardos por zonas y reglas de uso compatibles con la recuperación del sistema”, explicó el MMA.

    El alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, manifestó su satisfacción con la decisión del MMA. “La declaración como humedal urbano es una tremenda oportunidad para nuestra comuna para poder cuidar la laguna, que es un símbolo de la Región Metropolitana y que en el pasado fue símbolo de la sequía y el cambio climático”, aseguró.

    “Nos permite, como municipio, sentarnos junto a toda la comunidad para trabajar en las futuras ordenanzas que permitan un uso sostenible del recurso hídrico, del cuidado y conservación de la flora y fauna, y también potenciar y proteger la agricultura, que es la fuente principal de empleo de nuestra comuna”, añadió.

    Entre grupos ambientalistas, la noticia fue muy bien recibida: “permitirá dotar de mayor protección a estos cuerpos de agua, entregando además herramientas concretas a los gobiernos locales para su defensa y ordenará su inclusión en los Instrumentos de Planificación Territorial como área de protección de valor natural”, aseguró Silvana Espinosa, geógrafa de Greenpeace Chile.

    Mientras que el hidrólogo de Unesco Pablo García-Chevesich recordó que Aculeo se secó por una mala gestión de sus recursos hídricos con desviación de afluentes, consumo indiscriminado, cambios de uso de suelo y asignaciones de derechos de aprovechamiento de agua que nunca debieron autorizarse. “La declaración de humedal protegido es un avance fundamental, pero su efectividad dependerá no solo de evitar futuros desastres, sino también de corregir estas fallas estructurales mediante una gestión basada en evidencia científica, control real de extracciones, fiscalización efectiva y una planificación territorial responsable”, advirtió.

    Más sobre:AculeoPaineHumedal urbanoCambio climáticoMedio AmbienteNegociosPulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    Tomar vacaciones pendientes antes de marzo: el llamado de La Moneda a los funcionarios de confianza

    Reos relatan cómo pagaban favores a gendarmes imputados por corrupción en Santiago 1: uno de ellos pidió que le dieran cocaína

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Lo más leído

    1.
    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    Mayor planta desalinizadora suspende su tramitación ambiental hasta febrero de 2026 para estudiar a chinchilla lanígera

    2.
    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    3.
    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    Reforma previsional: los dos nuevos beneficios que se pagarán desde enero a más de 1 millón de actuales pensionados

    4.
    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    Los números de Virgin Mobile en Chile, cuya firma dueña sería una de las interesadas en Telefónica

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas
    Chile

    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Llamado del PC a la movilización contra Kast profundiza riña en la izquierda sobre qué oposición ser (y qué tan unidos estar)

    Kast apuesta a zanjar durante primera semana de enero incorporación de libertarios a su gobierno

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno
    Negocios

    Ministerio de Medio Ambiente declara humedal urbano a la Laguna Aculeo, lo que restringirá actividades en su entorno

    Ahora Patagonia demanda por la marca a empresa de velas argentina y su filial chilena

    Tribunal ambiental exculpa a la Cofradía Náutica de daño a popular islote de Algarrobo

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa
    Tendencias

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Cómo EEUU persigue al Bella 1, el petrolero fugitivo vinculado a Venezuela e Irán

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026
    El Deportivo

    “Almuerzo mejorado” en Navidad, ajustes y menos dinero para refuerzos: el recorte económico de Colo Colo para el 2026

    “Aunque no haya clasificado”: en Argentina se burlan del calendario del fútbol chileno que incluye una pausa mundialista

    Deportes Concepción lo hace de nuevo: los lilas fichan a estelar guardameta para el retorno a Primera División

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”
    Cultura y entretención

    Inti Illimani hará su primer Movistar Arena y se alista para celebrar 60 años con un gran show popular: “Ojalá gratuito”

    Eterno resplandor de una mente sin recuerdos: las claves de un filme que se resiste al olvido

    Jimmy Kimmel ataca a Trump en mensaje navideño en la TV británica: “La tiranía está en auge aquí”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación