Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

La recién asumida ministra de Energía, Ximena Rincón, recibió de la anterior autoridad un proyecto de subsidio eléctrico que deberá decidir en poco tiempo.

Esto ya que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mandató el mes pasado a las distribuidoras a cobrar la deuda que se les debía por la congelación de tarifas eléctricas a partir de abril.

Rincón fue consultada a la salida de la conferencia organizada por Mujeres en Energía por la continuidad de este proyecto.

La autoridad dijo que están “revisando el tema para ver si logramos hacer que, asumiendo que hay una deuda que hay que pagar, eso no se lo trasladamos a los ciudadanos, pero es algo que estamos estudiando”.

El proyecto, impulsado por el entonces biministro de Economía y Energía, Álvaro García, antes de dejar el cargo, pretendía cobrar un cargo promedio de $1.450 por hogar en las cuentas de la luz durante 48 meses. Adicionalmente, la iniciativa contemplaba un subsidio para que el 40% de la población más vulnerable no pagara el costo adicional.

En tanto, Rincón apuntó sobre la caducidad de la concesión de Enel, que el gobierno anterior propuso anular tras extensos cortes de luz, que “no vamos a hablar del detalle, pero claramente hay una lección aprendida: que estas cosas no pueden pasar”.